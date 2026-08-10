https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/altinda-yeni-ralli-hazirligi-yil-sonu-gram-altin-tahmini-dudak-ucuklatti-1107883248.html

Altında yeni ralli hazırlığı: Yıl sonu gram altın tahmini dudak uçuklattı

Altında yeni ralli hazırlığı: Yıl sonu gram altın tahmini dudak uçuklattı

Sputnik Türkiye

Küresel piyasalarda jeopolitik gerilimler ve merkez bankalarının adımlarıyla hareketlenen altın fiyatlarında yeni bir dönem başlıyor. Uzman isim Mehmet Ali... 10.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-10T07:10+0300

2026-08-10T07:10+0300

2026-08-10T07:10+0300

ekonomi̇

tl

merkez bankası

hürmüz boğazı

polonya

özbekistan

fed

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Küresel piyasalardaki belirsizlikler, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz politikaları ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik altın fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor. Hürriyet'e konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, piyasalarda kısa vadede yaşanan geri çekilmelerin bir panik satışı yaratmadığını, aksine yeni bir yükseliş rallisinin zeminini hazırladığını belirtti.Yıldırımtürk, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin yatışması ve Brent petrol fiyatlarının 78-80 dolar bandına çekilmesinin küresel enflasyonist baskıları hafiflettiğini ifade etti. Bu tablonun merkez bankalarının faiz politikalarındaki elini rahatlattığını vurgulayan uzman, ons altın tarafında faiz baskısının kalkmasıyla birlikte güçlü bir küresel destek oluştuğunu dile getirdi.Merkez Bankaları tahvil satıp fiziki altın topluyorAltının ons fiyatını yukarı taşıyan ana faktörlerin başında fiziki altın talebi ve küresel merkez bankalarının rezerv politikaları geliyor. Çin Merkez Bankası başta olmak üzere Polonya, Özbekistan ve Kazakistan gibi ülkelerin Amerikan tahvillerinden çıkarak altına yöneldiğini aktaran Yıldırımtürk, Doların küresel rezerv para konumuna karşı alternatif arayışların sürdüğünü ve bu stratejik altın alımları sayesinde fiyatlarda kalıcı bir düşüş beklenmediğini kaydetti.Gram altında yıl sonu hedefi: 10 bin - 11 bin TL bandıİç piyasada gram altın fiyatı için belirleyici olan Dolar/TL kuru ve ons fiyatı beklentilerini paylaşan Yıldırımtürk, piyasa anketlerindeki yıl sonu dolar tahmininin 53-55 TL bandına yükseldiğine dikkat çekti. Ons altının 5.600 - 6.000 dolar seviyelerini test etmesi durumunda, gram altının yıl sonu tahmini için 10.000 - 11.000 TL seviyelerinin son derece rasyonel bir hedef haline geldiğini vurguladı.Düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar i̇çin uyarıPiyasada bir düşüş endişesinden ziyade güçlü bir yükseliş beklentisi havasının hâkim olduğunu belirten Mehmet Ali Yıldırımtürk, vatandaşların panik satışlar yapmadığını ve fırsat buldukça kademeli alımlara devam ettiğini söyledi. Yıldırımtürk; yakın zamanda düğün yapacak olanlar veya altın borcu bulunanlar için beklemek yerine mevcut seviyelerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/hurmuz-bogazinda-kritik-kriz-petrol-fiyatlari-yonunu-yukari-cevirdi-1107882814.html

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tl, merkez bankası, hürmüz boğazı, polonya, özbekistan, fed