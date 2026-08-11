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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/abd-basini-iranin-saldirilari-abdnin-askeri-tesislerine-13-milyar-dolar-zarar-verdi-1107922225.html
ABD basını: İran'ın saldırıları ABD'nin askeri tesislerine 13 milyar dolar zarar verdi
ABD basını: İran'ın saldırıları ABD'nin askeri tesislerine 13 milyar dolar zarar verdi
Sputnik Türkiye
ABD'nin Epik Öfke Operasyonu'nun başından bu yana İran'ın düzenlediği saldırılar sonucunda Amerikan askeri tesisleri ve teçhizatının gördüğü zarar 13 milyar... 11.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-11T14:58+0300
2026-08-11T14:58+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇ran
suudi arabistan
ortadoğu
pete hegseth
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ABD basınında yer alan haberde, İran'ın 28 Şubat'tan bu yana Ortadoğu'daki tesislere 2 binden fazla hava, füze ve insansız hava aracı saldırısı düzenlediği, bu saldırılarda 8 ülkedeki en az 20 Amerikan üssünün zarar gördüğü ve 42'den fazla askeri uçağın imha edildiği veya hasar aldığı belirtildi.Ürdün'deki Muvaffak Salti Hava Üssü'ne düzenlenen saldırıda 3 ABD askeri hayatını kaybederken hangar ve altyapı zarar gördü. Katar'daki ABD Birleşik Hava Operasyonları Merkezi ciddi hasar görürken, Suudi Arabistan'da da uçaklar zarar gördü ve askerler yaralandı. Bahreyn'de ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı karargahı, radar sistemleri ve uydu iletişim ekipmanları vurulurken, Kuveyt'te ise hangarlar ve uydu haberleşme sistemleri hasar aldı.İran ve ABD'den farklı maliyet açıklamalarıİran Devrim Muhafızları Ordusu verilerine göre, Temmuz ayının ikinci yarısındaki toplam zarar 20.6 milyar dolara ulaşmış durumda. En büyük kaybın 7.5 milyar dolar ile hava savunma sistemleri ve radarlarda yaşandığı, lojistik altyapının 6.8 milyar dolar, hava filosunun 3.5 milyar dolar ve komuta merkezlerinin 2.8 milyar dolar hasar aldığı kaydedildi. Öte yandan, ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth 22 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'la savaştaki toplam maliyetinin 37.5 milyar dolar olduğunu ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/iranda-ordu-komuta-kademesine-yeni-isimleri-atandi-1107920451.html
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abd, i̇ran, suudi arabistan, ortadoğu, pete hegseth
abd, i̇ran, suudi arabistan, ortadoğu, pete hegseth

ABD basını: İran'ın saldırıları ABD'nin askeri tesislerine 13 milyar dolar zarar verdi

14:58 11.08.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturABD İran
ABD İran - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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ABD'nin Epik Öfke Operasyonu'nun başından bu yana İran'ın düzenlediği saldırılar sonucunda Amerikan askeri tesisleri ve teçhizatının gördüğü zarar 13 milyar dolar olarak hesaplandı.
ABD basınında yer alan haberde, İran'ın 28 Şubat'tan bu yana Ortadoğu'daki tesislere 2 binden fazla hava, füze ve insansız hava aracı saldırısı düzenlediği, bu saldırılarda 8 ülkedeki en az 20 Amerikan üssünün zarar gördüğü ve 42'den fazla askeri uçağın imha edildiği veya hasar aldığı belirtildi.

Ürdün'deki Muvaffak Salti Hava Üssü'ne düzenlenen saldırıda 3 ABD askeri hayatını kaybederken hangar ve altyapı zarar gördü.

Katar'daki ABD Birleşik Hava Operasyonları Merkezi ciddi hasar görürken, Suudi Arabistan'da da uçaklar zarar gördü ve askerler yaralandı.

Bahreyn'de ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı karargahı, radar sistemleri ve uydu iletişim ekipmanları vurulurken, Kuveyt'te ise hangarlar ve uydu haberleşme sistemleri hasar aldı.

İran ve ABD'den farklı maliyet açıklamaları

İran Devrim Muhafızları Ordusu verilerine göre, Temmuz ayının ikinci yarısındaki toplam zarar 20.6 milyar dolara ulaşmış durumda.

En büyük kaybın 7.5 milyar dolar ile hava savunma sistemleri ve radarlarda yaşandığı, lojistik altyapının 6.8 milyar dolar, hava filosunun 3.5 milyar dolar ve komuta merkezlerinin 2.8 milyar dolar hasar aldığı kaydedildi.

Öte yandan, ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth 22 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'la savaştaki toplam maliyetinin 37.5 milyar dolar olduğunu ifade etmişti.
Mücteba Hamaney - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2026
DÜNYA
İran'da ordu komuta kademesine yeni isimleri atandı
13:49
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