https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/abd-basini-iranin-saldirilari-abdnin-askeri-tesislerine-13-milyar-dolar-zarar-verdi-1107922225.html

ABD basını: İran'ın saldırıları ABD'nin askeri tesislerine 13 milyar dolar zarar verdi

ABD basını: İran'ın saldırıları ABD'nin askeri tesislerine 13 milyar dolar zarar verdi

Sputnik Türkiye

ABD'nin Epik Öfke Operasyonu'nun başından bu yana İran'ın düzenlediği saldırılar sonucunda Amerikan askeri tesisleri ve teçhizatının gördüğü zarar 13 milyar... 11.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-11T14:58+0300

2026-08-11T14:58+0300

2026-08-11T14:58+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

i̇ran

suudi arabistan

ortadoğu

pete hegseth

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ABD basınında yer alan haberde, İran'ın 28 Şubat'tan bu yana Ortadoğu'daki tesislere 2 binden fazla hava, füze ve insansız hava aracı saldırısı düzenlediği, bu saldırılarda 8 ülkedeki en az 20 Amerikan üssünün zarar gördüğü ve 42'den fazla askeri uçağın imha edildiği veya hasar aldığı belirtildi.Ürdün'deki Muvaffak Salti Hava Üssü'ne düzenlenen saldırıda 3 ABD askeri hayatını kaybederken hangar ve altyapı zarar gördü. Katar'daki ABD Birleşik Hava Operasyonları Merkezi ciddi hasar görürken, Suudi Arabistan'da da uçaklar zarar gördü ve askerler yaralandı. Bahreyn'de ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı karargahı, radar sistemleri ve uydu iletişim ekipmanları vurulurken, Kuveyt'te ise hangarlar ve uydu haberleşme sistemleri hasar aldı.İran ve ABD'den farklı maliyet açıklamalarıİran Devrim Muhafızları Ordusu verilerine göre, Temmuz ayının ikinci yarısındaki toplam zarar 20.6 milyar dolara ulaşmış durumda. En büyük kaybın 7.5 milyar dolar ile hava savunma sistemleri ve radarlarda yaşandığı, lojistik altyapının 6.8 milyar dolar, hava filosunun 3.5 milyar dolar ve komuta merkezlerinin 2.8 milyar dolar hasar aldığı kaydedildi. Öte yandan, ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth 22 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'la savaştaki toplam maliyetinin 37.5 milyar dolar olduğunu ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/iranda-ordu-komuta-kademesine-yeni-isimleri-atandi-1107920451.html

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abd, i̇ran, suudi arabistan, ortadoğu, pete hegseth