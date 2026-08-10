https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/zabitadan-kacamayan-dilencinin-uzerinden-25-bin-lira-cikti--1107896555.html

Zabıtadan kaçamayan dilencinin üzerinden 25 bin lira çıktı

Zabıtadan kaçamayan dilencinin üzerinden 25 bin lira çıktı

Sputnik Türkiye

Kırıkkale'de yakalanan dilencinin üzerinden 25 bin 190 lira çıktı. 10.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-10T15:06+0300

2026-08-10T15:06+0300

2026-08-10T15:06+0300

türki̇ye

kırıkkale

dilenci

zabıta

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0a/1107896392_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_b0ff9ea2705208196a5b52478f93accf.jpg

Kırıkkale'de zabıta ekiplerince yakalanan 77 yaşındaki dilencinin üzerinden 25 bin 190 lira çıktı.Paraya el konuldu, dilenciye ceza kesildiKırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında dilencilik yapanlara karşı çalışma yaptı.Yenidoğan Mahallesi Hüseyin Kahya Parkı çevresinde dilendiği belirlenen A.E. (77), zabıta ekiplerince yakalanarak Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Yapılan aramada A.E'nin üzerinden 25 bin 190 lira çıktı. Paraya, mevzuat gereği kamuya aktarılmak üzere el konulurken, dilenciye Kabahatler Kanunu kapsamında işlem uygulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/zabita-yakaladi-il-il-dolasan-dilenciden-yuklu-para-cikti-1102565329.html

türki̇ye

kırıkkale

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kırıkkale, dilenci, zabıta