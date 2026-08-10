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Zabıtadan kaçamayan dilencinin üzerinden 25 bin lira çıktı
Zabıtadan kaçamayan dilencinin üzerinden 25 bin lira çıktı
Sputnik Türkiye
Kırıkkale'de yakalanan dilencinin üzerinden 25 bin 190 lira çıktı. 10.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-10T15:06+0300
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dilenci
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Kırıkkale'de zabıta ekiplerince yakalanan 77 yaşındaki dilencinin üzerinden 25 bin 190 lira çıktı.Paraya el konuldu, dilenciye ceza kesildiKırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında dilencilik yapanlara karşı çalışma yaptı.Yenidoğan Mahallesi Hüseyin Kahya Parkı çevresinde dilendiği belirlenen A.E. (77), zabıta ekiplerince yakalanarak Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Yapılan aramada A.E'nin üzerinden 25 bin 190 lira çıktı. Paraya, mevzuat gereği kamuya aktarılmak üzere el konulurken, dilenciye Kabahatler Kanunu kapsamında işlem uygulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/zabita-yakaladi-il-il-dolasan-dilenciden-yuklu-para-cikti-1102565329.html
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kırıkkale, dilenci, zabıta
kırıkkale, dilenci, zabıta

Zabıtadan kaçamayan dilencinin üzerinden 25 bin lira çıktı

15:06 10.08.2026
© Burak CanKırıkkale
Kırıkkale - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2026
© Burak Can
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Kırıkkale'de yakalanan dilencinin üzerinden 25 bin 190 lira çıktı.
Kırıkkale'de zabıta ekiplerince yakalanan 77 yaşındaki dilencinin üzerinden 25 bin 190 lira çıktı.

Paraya el konuldu, dilenciye ceza kesildi

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında dilencilik yapanlara karşı çalışma yaptı.
Yenidoğan Mahallesi Hüseyin Kahya Parkı çevresinde dilendiği belirlenen A.E. (77), zabıta ekiplerince yakalanarak Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Yapılan aramada A.E'nin üzerinden 25 bin 190 lira çıktı. Paraya, mevzuat gereği kamuya aktarılmak üzere el konulurken, dilenciye Kabahatler Kanunu kapsamında işlem uygulandı.
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Zabıta yakaladı: İl il dolaşan dilenciden yüklü para çıktı
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