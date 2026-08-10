https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/meteoroloji-uyardi-bu-illerde-yasayanlar-dikkat-siddetli-yagis-ve-firtina-geliyor-1107882600.html
Meteoroloji uyardı, 'Bu i̇llerde yaşayanlar dikkat': Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
Meteoroloji uyardı, 'Bu i̇llerde yaşayanlar dikkat': Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul, Samsun ve Erzurum dahil çok sayıda ilde kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor. Detaylar haberimizde.
2026-08-10T06:54+0300
2026-08-10T06:54+0300
2026-08-10T06:54+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu bir havanın etkisine girmesi bekleniyor. Özellikle Samsun, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzeydoğu kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Aniden bastırabilecek gök gürültülü sağanak yağışların oluşturabileceği sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı.İstanbul ve Marmara’da yağışla birlikte fırtına alarmıMarmara Bölgesi genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği öngörülüyor. İstanbul, Bursa ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini gösterecek. Yağışın yanı sıra bölgede kuzey yönlerden esen rüzgarın hızını artırarak 40-60 km/saat hıza ulaşması bekleniyor. Denize kıyısı olan illerde ve deniz ulaşımında fırtınamsı rüzgar nedeniyle aksamalar yaşanabilir.Bölgelerde hava nasıl olacak?Hava sıcaklıkları değişmiyorHava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği bildirildi. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında ise zaman zaman sert ve kuvvetli rüzgar şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
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Meteoroloji uyardı, 'Bu i̇llerde yaşayanlar dikkat': Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimleri için kritik hava durumu uyarılarında bulundu. Samsun, Kars, Ardahan ve Erzurum'da kuvvetli sağanak yağış beklenirken; Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar etkili olacak. İstanbul dâhil birçok ilde sağanak alarmı verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu bir havanın etkisine girmesi bekleniyor. Özellikle Samsun, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzeydoğu kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Aniden bastırabilecek gök gürültülü sağanak yağışların oluşturabileceği sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı.
İstanbul ve Marmara’da yağışla birlikte fırtına alarmı
Marmara Bölgesi genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği öngörülüyor. İstanbul, Bursa ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini gösterecek. Yağışın yanı sıra bölgede kuzey yönlerden esen rüzgarın hızını artırarak 40-60 km/saat hıza ulaşması bekleniyor. Denize kıyısı olan illerde ve deniz ulaşımında fırtınamsı rüzgar nedeniyle aksamalar yaşanabilir.
Bölgelerde hava nasıl olacak?
Marmara:
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ve Bursa çevreleri yerel sağanak yağışlı. Rüzgar kuzeyden kuvvetli (40-60 km/s).
Ege:
Kıyı kesimleri az bulutlu; Muğla’nın iç kesimlerinde öğle saatlerinde sağanak geçişleri var. Kuzey Ege kıyılarında rüzgar kuvvetli.
Akdeniz:
Geneli az bulutlu, Toroslar mevkii ve Osmaniye'nin doğusu yerel sağanak yağışlı.
İç Anadolu:
Parçalı bulutlu, Yozgat çevrelerinde öğle saatlerinde yağış bekleniyor.
Karadeniz:
Bölge geneli yerel sağanak yağışlı. Samsun çevrelerinde yağışlar yer yer şiddetini artıracak.
Doğu Anadolu:
Kuzey kesimleri parçalı çok bulutlu; Kars, Ardahan, Erzurum ve Van'da gök gürültülü sağanak yağış etkili.
Hava sıcaklıkları değişmiyor
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği bildirildi. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında ise zaman zaman sert ve kuvvetli rüzgar şeklinde eseceği tahmin ediliyor.