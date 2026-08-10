https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/yine-siviller-hedefte-ukraynanin-tataristana-duzenledigi-saldirida-en-az-12-kisi-hayatini-kaybetti-1107887666.html

Yine siviller hedefte: Ukrayna'nın Tataristan'a düzenlediği saldırıda en az 13 kişi hayatını kaybetti

Yine siviller hedefte: Ukrayna'nın Tataristan'a düzenlediği saldırıda en az 13 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Muharebe sahasında kötüye durumun üzerine örtebilmek için Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik saldırılarını sürdüren Ukrayna ordusu, Tataristan... 10.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-10T10:39+0300

2026-08-10T10:39+0300

2026-08-10T11:09+0300

ukrayna kri̇zi̇

haberler

rüstem minnihanov

ukrayna

tataristan

rusya

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

saldırı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/17/1074880257_0:40:3499:2008_1920x0_80_0_0_ccc649348a3c293d22a10c66639b8291.jpg

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin Nijnekamsk şehrine Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen İHA saldırısında en az 13 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı. Yaşamını yitirenlerin arasında 1 de çocuk var.Tataristan liderliğinden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Nijnekamsk'taki sivil tesisler hedef alındı. "Bugün sabah Tataristan düşman İHA'larının acımasız bir saldırısına daha maruz kaldı. Niknekamsk şehrine yönelik yoğun akın devam ediyor" ifadeleri kullanılırken, saldırıda 13 kişinin yaşamını yitirdiği, 39 kişinin de yaralandığı bildirildi.Yas ilan edildiTataristan lideri Rüstem Minnihanov, saldırının ardından krizin sonuçlarının hızla ortadan kaldırılması talimatını verdi. Yaralılara tıbbi müdahalede bulunulurken, Naberejnıye Çelnıy'dan bölgeye ek doktor ekipleri sevk edildi. Yaşanan trajik olay nedeniyle Tataristan'da yas ilan edildi.Kiev rejimi sivillere karşı suç işliyorUkrayna ordusu daha önce de sivillere yönelik uluslararası toplumda büyük yankı uyandıran suçlar işlemişti.22 Mayıs gecesi Ukrayna’ya ait insansız hava araçları (İHA), Lugansk Devlet Pedagoji Üniversitesi’ne bağlı Starobelsk Meslek Yüksekokulu’nun öğrenci yurdunu hedef almıştı. Saldırıda 21 kişi hayatını kaybetmiş, 40’tan fazla kişi yaralanmıştı.Haziran ayı ortasında Ukrayna güçleri çocukları taşıyan Belarus’a ait bir otobüsü hedef almıştı. İçinde 28'i öğrenci olmak üzere 44 kişinin bulunduğu otobüse yönelik saldırıda çocuklara eşlik eden bir kadın hayatını kaybetmiş, sekiz kişi ise yaralanmıştı.25 Temmuz gecesi Zaporojye bölgesindeki bir turistik tesise yönelik hedefli saldırıda, 5'i çocuk 12 kişi yaşamını yitirmişti.Ukrayna ordusunun 3 Ağustos’ta Rusya’nın Gelencik kenti yakınlarındaki Arhipo-Osipovka tatil beldesine düzenlediği İHA saldırısında 4'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/rusya-disisleri-bakanligi-ukraynada-catismanin-dondurulmasi-rusya-icin-uygun-degil-1107884740.html

ukrayna

tataristan

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

haberler, rüstem minnihanov, ukrayna, tataristan, rusya, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı