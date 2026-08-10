Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/yine-siviller-hedefte-ukraynanin-tataristana-duzenledigi-saldirida-en-az-12-kisi-hayatini-kaybetti-1107887666.html
Yine siviller hedefte: Ukrayna'nın Tataristan'a düzenlediği saldırıda en az 13 kişi hayatını kaybetti
Yine siviller hedefte: Ukrayna'nın Tataristan'a düzenlediği saldırıda en az 13 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Muharebe sahasında kötüye durumun üzerine örtebilmek için Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik saldırılarını sürdüren Ukrayna ordusu, Tataristan... 10.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-10T10:39+0300
2026-08-10T11:09+0300
ukrayna kri̇zi̇
haberler
rüstem minnihanov
ukrayna
tataristan
rusya
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/17/1074880257_0:40:3499:2008_1920x0_80_0_0_ccc649348a3c293d22a10c66639b8291.jpg
Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin Nijnekamsk şehrine Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen İHA saldırısında en az 13 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı. Yaşamını yitirenlerin arasında 1 de çocuk var.Tataristan liderliğinden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Nijnekamsk'taki sivil tesisler hedef alındı. "Bugün sabah Tataristan düşman İHA'larının acımasız bir saldırısına daha maruz kaldı. Niknekamsk şehrine yönelik yoğun akın devam ediyor" ifadeleri kullanılırken, saldırıda 13 kişinin yaşamını yitirdiği, 39 kişinin de yaralandığı bildirildi.Yas ilan edildiTataristan lideri Rüstem Minnihanov, saldırının ardından krizin sonuçlarının hızla ortadan kaldırılması talimatını verdi. Yaralılara tıbbi müdahalede bulunulurken, Naberejnıye Çelnıy'dan bölgeye ek doktor ekipleri sevk edildi. Yaşanan trajik olay nedeniyle Tataristan'da yas ilan edildi.Kiev rejimi sivillere karşı suç işliyorUkrayna ordusu daha önce de sivillere yönelik uluslararası toplumda büyük yankı uyandıran suçlar işlemişti.22 Mayıs gecesi Ukrayna’ya ait insansız hava araçları (İHA), Lugansk Devlet Pedagoji Üniversitesi’ne bağlı Starobelsk Meslek Yüksekokulu’nun öğrenci yurdunu hedef almıştı. Saldırıda 21 kişi hayatını kaybetmiş, 40’tan fazla kişi yaralanmıştı.Haziran ayı ortasında Ukrayna güçleri çocukları taşıyan Belarus’a ait bir otobüsü hedef almıştı. İçinde 28'i öğrenci olmak üzere 44 kişinin bulunduğu otobüse yönelik saldırıda çocuklara eşlik eden bir kadın hayatını kaybetmiş, sekiz kişi ise yaralanmıştı.25 Temmuz gecesi Zaporojye bölgesindeki bir turistik tesise yönelik hedefli saldırıda, 5'i çocuk 12 kişi yaşamını yitirmişti.Ukrayna ordusunun 3 Ağustos’ta Rusya’nın Gelencik kenti yakınlarındaki Arhipo-Osipovka tatil beldesine düzenlediği İHA saldırısında 4'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/rusya-disisleri-bakanligi-ukraynada-catismanin-dondurulmasi-rusya-icin-uygun-degil-1107884740.html
ukrayna
tataristan
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/17/1074880257_384:0:3115:2048_1920x0_80_0_0_b45c4106e34c2d3e5f66ef5cf9580d51.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haberler, rüstem minnihanov, ukrayna, tataristan, rusya, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı
haberler, rüstem minnihanov, ukrayna, tataristan, rusya, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı

Yine siviller hedefte: Ukrayna'nın Tataristan'a düzenlediği saldırıda en az 13 kişi hayatını kaybetti

10:39 10.08.2026 (güncellendi: 11:09 10.08.2026)
© Sputnik / Mikhail Voskresensky / Multimedya arşivine gidinRussian ambulance
Russian ambulance - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2026
© Sputnik / Mikhail Voskresensky
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Muharebe sahasında kötüye durumun üzerine örtebilmek için Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik saldırılarını sürdüren Ukrayna ordusu, Tataristan Cumhuriyeti'ni bir kez daha hedef aldı.
Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin Nijnekamsk şehrine Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen İHA saldırısında en az 13 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı. Yaşamını yitirenlerin arasında 1 de çocuk var.

Tataristan liderliğinden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Nijnekamsk'taki sivil tesisler hedef alındı.

"Bugün sabah Tataristan düşman İHA'larının acımasız bir saldırısına daha maruz kaldı. Niknekamsk şehrine yönelik yoğun akın devam ediyor" ifadeleri kullanılırken, saldırıda 13 kişinin yaşamını yitirdiği, 39 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yas ilan edildi

Tataristan lideri Rüstem Minnihanov, saldırının ardından krizin sonuçlarının hızla ortadan kaldırılması talimatını verdi.

Yaralılara tıbbi müdahalede bulunulurken, Naberejnıye Çelnıy'dan bölgeye ek doktor ekipleri sevk edildi.

Yaşanan trajik olay nedeniyle Tataristan'da yas ilan edildi.

Kiev rejimi sivillere karşı suç işliyor

Ukrayna ordusu daha önce de sivillere yönelik uluslararası toplumda büyük yankı uyandıran suçlar işlemişti.
22 Mayıs gecesi Ukrayna’ya ait insansız hava araçları (İHA), Lugansk Devlet Pedagoji Üniversitesi’ne bağlı Starobelsk Meslek Yüksekokulu’nun öğrenci yurdunu hedef almıştı. Saldırıda 21 kişi hayatını kaybetmiş, 40’tan fazla kişi yaralanmıştı.
Haziran ayı ortasında Ukrayna güçleri çocukları taşıyan Belarus’a ait bir otobüsü hedef almıştı. İçinde 28'i öğrenci olmak üzere 44 kişinin bulunduğu otobüse yönelik saldırıda çocuklara eşlik eden bir kadın hayatını kaybetmiş, sekiz kişi ise yaralanmıştı.

25 Temmuz gecesi Zaporojye bölgesindeki bir turistik tesise yönelik hedefli saldırıda, 5'i çocuk 12 kişi yaşamını yitirmişti.

Ukrayna ordusunun 3 Ağustos’ta Rusya’nın Gelencik kenti yakınlarındaki Arhipo-Osipovka tatil beldesine düzenlediği İHA saldırısında 4'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetmişti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna’da ‘çatışmanın dondurulması’ Rusya için uygun değil
08:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала