Yine siviller hedefte: Ukrayna'nın Tataristan'a düzenlediği saldırıda en az 13 kişi hayatını kaybetti
10:39 10.08.2026 (güncellendi: 11:09 10.08.2026)
© Sputnik / Mikhail Voskresensky/
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Muharebe sahasında kötüye durumun üzerine örtebilmek için Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik saldırılarını sürdüren Ukrayna ordusu, Tataristan Cumhuriyeti'ni bir kez daha hedef aldı.
Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin Nijnekamsk şehrine Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen İHA saldırısında en az 13 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı. Yaşamını yitirenlerin arasında 1 de çocuk var.
Tataristan liderliğinden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Nijnekamsk'taki sivil tesisler hedef alındı.
"Bugün sabah Tataristan düşman İHA'larının acımasız bir saldırısına daha maruz kaldı. Niknekamsk şehrine yönelik yoğun akın devam ediyor" ifadeleri kullanılırken, saldırıda 13 kişinin yaşamını yitirdiği, 39 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Tataristan liderliğinden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Nijnekamsk'taki sivil tesisler hedef alındı.
"Bugün sabah Tataristan düşman İHA'larının acımasız bir saldırısına daha maruz kaldı. Niknekamsk şehrine yönelik yoğun akın devam ediyor" ifadeleri kullanılırken, saldırıda 13 kişinin yaşamını yitirdiği, 39 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Yas ilan edildi
Tataristan lideri Rüstem Minnihanov, saldırının ardından krizin sonuçlarının hızla ortadan kaldırılması talimatını verdi.
Yaralılara tıbbi müdahalede bulunulurken, Naberejnıye Çelnıy'dan bölgeye ek doktor ekipleri sevk edildi.
Yaşanan trajik olay nedeniyle Tataristan'da yas ilan edildi.
Yaralılara tıbbi müdahalede bulunulurken, Naberejnıye Çelnıy'dan bölgeye ek doktor ekipleri sevk edildi.
Yaşanan trajik olay nedeniyle Tataristan'da yas ilan edildi.
Kiev rejimi sivillere karşı suç işliyor
Ukrayna ordusu daha önce de sivillere yönelik uluslararası toplumda büyük yankı uyandıran suçlar işlemişti.
22 Mayıs gecesi Ukrayna’ya ait insansız hava araçları (İHA), Lugansk Devlet Pedagoji Üniversitesi’ne bağlı Starobelsk Meslek Yüksekokulu’nun öğrenci yurdunu hedef almıştı. Saldırıda 21 kişi hayatını kaybetmiş, 40’tan fazla kişi yaralanmıştı.
Haziran ayı ortasında Ukrayna güçleri çocukları taşıyan Belarus’a ait bir otobüsü hedef almıştı. İçinde 28'i öğrenci olmak üzere 44 kişinin bulunduğu otobüse yönelik saldırıda çocuklara eşlik eden bir kadın hayatını kaybetmiş, sekiz kişi ise yaralanmıştı.
25 Temmuz gecesi Zaporojye bölgesindeki bir turistik tesise yönelik hedefli saldırıda, 5'i çocuk 12 kişi yaşamını yitirmişti.
Ukrayna ordusunun 3 Ağustos’ta Rusya’nın Gelencik kenti yakınlarındaki Arhipo-Osipovka tatil beldesine düzenlediği İHA saldırısında 4'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetmişti.
25 Temmuz gecesi Zaporojye bölgesindeki bir turistik tesise yönelik hedefli saldırıda, 5'i çocuk 12 kişi yaşamını yitirmişti.
Ukrayna ordusunun 3 Ağustos’ta Rusya’nın Gelencik kenti yakınlarındaki Arhipo-Osipovka tatil beldesine düzenlediği İHA saldırısında 4'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetmişti.