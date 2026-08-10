https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/rusya-disisleri-bakanligi-ukraynada-catismanin-dondurulmasi-rusya-icin-uygun-degil-1107884740.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna’da ‘çatışmanın dondurulması’ Rusya için uygun değil

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna’da ‘çatışmanın dondurulması’ Rusya için uygun değil

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Galuzin, Ukrayna krizinin temel nedenleri ortadan kaldırılmadan çatışmanın durdurulamayacağını belirterek çatışmanın... 10.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-10T08:54+0300

2026-08-10T08:54+0300

2026-08-10T08:59+0300

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ukrayna

rusya dışişleri bakanlığı

mihail galuzin

kazakistan

terör

vladimir putin

vladimir zelenskiy

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Rus medyasına konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Moskova’nın çatışmanın ‘dondurulması’ seçeneğine sıcak bakmadığını belirten Galuzin, öncelikle krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğinin altını çizdi.‘Zelenskiy gerçeklikten koptu’Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, çatışmanın dondurulması ihtimaliyle ilgili sözlerini hatırlatan Galuzin, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy'in bu yöndeki çağrılarına işaret ederek bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Hazar Boru Hattı'na yönelik saldırılarUkrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil enerji altyapılarına yönelik saldırılarını “barbarca” olarak nitelendiren Galuzin, Temmuz ve Ağustos aylarında Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu’na yapılan saldırılara dikkat çekti.Söz konusu tesisin öncelikle Kazakistan ekonomisinin çıkarlarına hizmet ettiğini belirten Rus diplomat, ABD ve Avrupalı petrol-doğalgaz şirketlerinin de konsorsiyumda hissedar olduğunu hatırlatarak küresel toplumdan ve Kiev üzerinde nüfuzu olan ülkelerden uygun bir tepki beklediklerini ifade etti.‘Güvenlik ya herkes için ya da hiç kimse için’Kazakistan ile ilişkilere de değinen Galuzin, Kazak dostlarının terörle her türlü biçim ve tezahürde mücadele edilmesi gerektiğini çok iyi anladıklarını belirtti. Galuzin sözlerini şöyle tamamladı:

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rusya, ukrayna, rusya dışişleri bakanlığı, mihail galuzin, kazakistan, terör, vladimir putin, vladimir zelenskiy