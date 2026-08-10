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Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna’da ‘çatışmanın dondurulması’ Rusya için uygun değil
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna’da ‘çatışmanın dondurulması’ Rusya için uygun değil
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Galuzin, Ukrayna krizinin temel nedenleri ortadan kaldırılmadan çatışmanın durdurulamayacağını belirterek çatışmanın... 10.08.2026, Sputnik Türkiye
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2026-08-10T08:59+0300
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mihail galuzin
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Rus medyasına konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Moskova’nın çatışmanın ‘dondurulması’ seçeneğine sıcak bakmadığını belirten Galuzin, öncelikle krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğinin altını çizdi.‘Zelenskiy gerçeklikten koptu’Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, çatışmanın dondurulması ihtimaliyle ilgili sözlerini hatırlatan Galuzin, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy'in bu yöndeki çağrılarına işaret ederek bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Hazar Boru Hattı'na yönelik saldırılarUkrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil enerji altyapılarına yönelik saldırılarını “barbarca” olarak nitelendiren Galuzin, Temmuz ve Ağustos aylarında Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu’na yapılan saldırılara dikkat çekti.Söz konusu tesisin öncelikle Kazakistan ekonomisinin çıkarlarına hizmet ettiğini belirten Rus diplomat, ABD ve Avrupalı petrol-doğalgaz şirketlerinin de konsorsiyumda hissedar olduğunu hatırlatarak küresel toplumdan ve Kiev üzerinde nüfuzu olan ülkelerden uygun bir tepki beklediklerini ifade etti.‘Güvenlik ya herkes için ya da hiç kimse için’Kazakistan ile ilişkilere de değinen Galuzin, Kazak dostlarının terörle her türlü biçim ve tezahürde mücadele edilmesi gerektiğini çok iyi anladıklarını belirtti. Galuzin sözlerini şöyle tamamladı:
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rusya, ukrayna, rusya dışişleri bakanlığı, mihail galuzin, kazakistan, terör, vladimir putin, vladimir zelenskiy
rusya, ukrayna, rusya dışişleri bakanlığı, mihail galuzin, kazakistan, terör, vladimir putin, vladimir zelenskiy
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna’da ‘çatışmanın dondurulması’ Rusya için uygun değil
08:54 10.08.2026 (güncellendi: 08:59 10.08.2026)
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Galuzin, Ukrayna krizinin temel nedenleri ortadan kaldırılmadan çatışmanın durdurulamayacağını belirterek çatışmanın ‘dondurulması’ seçeneğini kabul etmediklerini vurguladı.
Rus medyasına konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Moskova’nın çatışmanın ‘dondurulması’ seçeneğine sıcak bakmadığını belirten Galuzin, öncelikle krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğinin altını çizdi.
‘Zelenskiy gerçeklikten koptu’
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, çatışmanın dondurulması ihtimaliyle ilgili sözlerini hatırlatan Galuzin, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy'in bu yöndeki çağrılarına işaret ederek bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
“Devlet Başkanımız Vladimir Putin’in defalarca dile getirdiği üzere, krizin temel nedenleri ortadan kaldırılmadan herhangi bir 'dondurma' seçeneği mümkün değil. Zelenskiy’in gerçeklikle tüm bağını kopardığı ve Kiev’in ortak olarak gördüğü ülkelerde bile hoşnutsuzluğa yol açacak şekilde çatışmayı tırmandırmaya çalıştığı açık.”
Hazar Boru Hattı'na yönelik saldırılar
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil enerji altyapılarına yönelik saldırılarını “barbarca” olarak nitelendiren Galuzin, Temmuz ve Ağustos aylarında Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu’na yapılan saldırılara dikkat çekti.
Söz konusu tesisin öncelikle Kazakistan ekonomisinin çıkarlarına hizmet ettiğini belirten Rus diplomat, ABD ve Avrupalı petrol-doğalgaz şirketlerinin de konsorsiyumda hissedar olduğunu hatırlatarak küresel toplumdan ve Kiev üzerinde nüfuzu olan ülkelerden uygun bir tepki beklediklerini ifade etti.
‘Güvenlik ya herkes için ya da hiç kimse için’
Kazakistan ile ilişkilere de değinen Galuzin, Kazak dostlarının terörle her türlü biçim ve tezahürde mücadele edilmesi gerektiğini çok iyi anladıklarını belirtti. Galuzin sözlerini şöyle tamamladı:
“Bunu başarmanın en iyi yolu, Kiev rejiminin terör faaliyetlerini engellemek. Ukrayna etrafındaki çatışmayı, temel nedenlerini ortadan kaldırarak çözmek suretiyle Avrasya’da barış ve güvenliği sağlamak. Ülkemizin özel askeri harekat kapsamında ulaşmaya çalıştığı şey tam da bu. Bilindiği üzere güvenlik ya herkes için ya da hiç kimse için.”