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ultraAslan tribün lideri Muzaffer Şirin'in evinden servet çıktı
ultraAslan tribün lideri Muzaffer Şirin'in evinden servet çıktı
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Gözaltına alınan ultrAslan tribün lideri Muzaffer Şirin'in evinden 65 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyası çıktı. 10.08.2026, Sputnik Türkiye
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ultraslan
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gözaltı
muzaffer şirin
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Galatasaray taraftar grubu ultrASLAN'in tribün lideri olarak tanınan ve dün gözaltına alınan Muzaffer Şirin'in evinde yapılan aramalarda 65 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyası çıktı. Aynı zamanda evde yapılan aramalarda silah, mühimmat ve balistik yelekler de bulundu. Bir çok suçtan gözaltına alınmıştıSabah'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, 'Sebahattin Şirin' ismini kullanan Galatasaray'ın taraftar grubu UltraAslan'ın lideri Muzaffer Şirin hakkında 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 14 ve 15'inci maddelerine muhalefet', 'Uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma', 'Örgütlü olarak karaborsa bilet dolandırıcılığı' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından soruşturma başlatıldı. Hakkında yakalama talimatı verilen Şirin gözaltına alındı.Evindeki aramalarda ele geçirilenler şaşırttıEvde yaklaşık 8.5 saat süren aramalarda döviz, altın ve pırlantalar bulunurken, bunların toplam değerinin 65 milyon lirayı bulduğu belirtildi. Yine aramalarda silah, mühimmat ve 4 adet de balistik yelek bulundu. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğün kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/ultraaslan-taraftar-grubu-lideri-muzaffer-sirin-gozaltina-alindi-1107878017.html
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ultraslan, galatasaray, gözaltı, muzaffer şirin
ultraslan, galatasaray, gözaltı, muzaffer şirin

ultraAslan tribün lideri Muzaffer Şirin'in evinden servet çıktı

12:08 10.08.2026
Muzaffer Şirin sosyal medya
Muzaffer Şirin sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2026
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Gözaltına alınan ultrAslan tribün lideri Muzaffer Şirin'in evinden 65 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyası çıktı.
Galatasaray taraftar grubu ultrASLAN'in tribün lideri olarak tanınan ve dün gözaltına alınan Muzaffer Şirin'in evinde yapılan aramalarda 65 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyası çıktı. Aynı zamanda evde yapılan aramalarda silah, mühimmat ve balistik yelekler de bulundu.

Bir çok suçtan gözaltına alınmıştı

Sabah'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, 'Sebahattin Şirin' ismini kullanan Galatasaray'ın taraftar grubu UltraAslan'ın lideri Muzaffer Şirin hakkında 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 14 ve 15'inci maddelerine muhalefet', 'Uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma', 'Örgütlü olarak karaborsa bilet dolandırıcılığı' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından soruşturma başlatıldı. Hakkında yakalama talimatı verilen Şirin gözaltına alındı.

Evindeki aramalarda ele geçirilenler şaşırttı

Evde yaklaşık 8.5 saat süren aramalarda döviz, altın ve pırlantalar bulunurken, bunların toplam değerinin 65 milyon lirayı bulduğu belirtildi. Yine aramalarda silah, mühimmat ve 4 adet de balistik yelek bulundu. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğün kaydedildi.
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2026
TÜRKİYE
UltraAslan taraftar grubu lideri Muzaffer Şirin gözaltına alındı
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