https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/ultraaslan-taraftar-grubu-lideri-muzaffer-sirin-gozaltina-alindi-1107878017.html
UltraAslan taraftar grubu lideri Muzaffer Şirin gözaltına alındı
UltraAslan taraftar grubu lideri Muzaffer Şirin gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
UltraAslan taraftar grubu lideri Muzaffer Şirin, dolandırıcılık ve yalan bilgiden gözaltına alındı. 09.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-09T14:36+0300
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, taraftar grubu lideri Muzaffer Şirin gözaltına alındı.Başsavcılığın Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca sosyal medya paylaşımları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında "UltraAslan taraftar grubu lideri Sebahattin Şirin" olarak bilinen Muzaffer Şirin hakkında, 6222 sayılı Kanun'un 14 ve 15. maddelerinde düzenlenen "spor alanlarında yasaklı eylemler ve spor müsabakalarıyla bağlantılı suçlar" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak veya bulundurmak", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından gözaltı kararı verildi.Polis ekiplerince gözaltına alınan Şirin, işlemlerinin devamı için emniyete götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/ankarada-drift-atan-ve-trafigi-tehlikeye-atanlar-yakalandi-11-kisi-gozaltinda-2-milyon-78-bin-lira-1107877737.html
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galatasaray, ultraslan, gözaltı
galatasaray, ultraslan, gözaltı
UltraAslan taraftar grubu lideri Muzaffer Şirin gözaltına alındı
14:36 09.08.2026 (güncellendi: 17:08 09.08.2026)
UltraAslan taraftar grubu lideri Muzaffer Şirin, dolandırıcılık ve yalan bilgiden gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, taraftar grubu lideri Muzaffer Şirin gözaltına alındı.
Başsavcılığın Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca sosyal medya paylaşımları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında "UltraAslan taraftar grubu lideri Sebahattin Şirin" olarak bilinen Muzaffer Şirin hakkında, 6222 sayılı Kanun'un 14 ve 15. maddelerinde düzenlenen "spor alanlarında yasaklı eylemler ve spor müsabakalarıyla bağlantılı suçlar" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak veya bulundurmak", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından gözaltı kararı verildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan Şirin, işlemlerinin devamı için emniyete götürüldü.