Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/ultraaslan-taraftar-grubu-lideri-muzaffer-sirin-gozaltina-alindi-1107878017.html
UltraAslan taraftar grubu lideri Muzaffer Şirin gözaltına alındı
UltraAslan taraftar grubu lideri Muzaffer Şirin gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
UltraAslan taraftar grubu lideri Muzaffer Şirin, dolandırıcılık ve yalan bilgiden gözaltına alındı. 09.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-09T14:36+0300
2026-08-09T17:08+0300
türki̇ye
galatasaray
ultraslan
gözaltı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/14/1058926247_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4f3d44a3ced6aee955262d2f7c3c56fc.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, taraftar grubu lideri Muzaffer Şirin gözaltına alındı.Başsavcılığın Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca sosyal medya paylaşımları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında "UltraAslan taraftar grubu lideri Sebahattin Şirin" olarak bilinen Muzaffer Şirin hakkında, 6222 sayılı Kanun'un 14 ve 15. maddelerinde düzenlenen "spor alanlarında yasaklı eylemler ve spor müsabakalarıyla bağlantılı suçlar" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak veya bulundurmak", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından gözaltı kararı verildi.Polis ekiplerince gözaltına alınan Şirin, işlemlerinin devamı için emniyete götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/ankarada-drift-atan-ve-trafigi-tehlikeye-atanlar-yakalandi-11-kisi-gozaltinda-2-milyon-78-bin-lira-1107877737.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/14/1058926247_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b1296610e782dfec314d1cee9a274073.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
galatasaray, ultraslan, gözaltı
galatasaray, ultraslan, gözaltı

UltraAslan taraftar grubu lideri Muzaffer Şirin gözaltına alındı

14:36 09.08.2026 (güncellendi: 17:08 09.08.2026)
© AAGalatasaray
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2026
© AA
Abone ol
UltraAslan taraftar grubu lideri Muzaffer Şirin, dolandırıcılık ve yalan bilgiden gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, taraftar grubu lideri Muzaffer Şirin gözaltına alındı.
Başsavcılığın Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca sosyal medya paylaşımları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında "UltraAslan taraftar grubu lideri Sebahattin Şirin" olarak bilinen Muzaffer Şirin hakkında, 6222 sayılı Kanun'un 14 ve 15. maddelerinde düzenlenen "spor alanlarında yasaklı eylemler ve spor müsabakalarıyla bağlantılı suçlar" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak veya bulundurmak", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından gözaltı kararı verildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan Şirin, işlemlerinin devamı için emniyete götürüldü.
Ankara'da drift atan ve trafiği tehlikeye atanlar yakalandı: 11 kişi gözaltında - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2026
TÜRKİYE
Ankara'da drift atan ve trafiği tehlikeye atanlar yakalandı: 11 kişi gözaltında, 2 milyon 78 bin lira idari ceza
14:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала