https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/iran-ukraynanin-hazardaki-saldiriyla-ilgili-izahi-yetersiz-1107895071.html

İran: Ukrayna'nın Hazar’daki saldırıyla ilgili izahı yetersiz

İran: Ukrayna'nın Hazar’daki saldırıyla ilgili izahı yetersiz

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’nın Hazar Denizi'nde bir İran ticaret gemisine düzenlenen saldırının ‘kazara’ olduğuna dair açıklamasının Tehran'ı ikna... 10.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-10T14:25+0300

2026-08-10T14:25+0300

2026-08-10T14:25+0300

ukrayna kri̇zi̇

i̇ran

ukrayna

i̇ran dışişleri bakanlığı

i̇smail bekayi

gemi

hazar denizi

saldırı

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bugünkü basın toplantısında, 25 Temmuz'da Hazar Denizi'nde bir İran ticaret gemisine düzenlenen saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Ukrayna'nın saldırının kasıtsız olduğuna dair açıklamalarını reddeden Bekayi, “Tutumumuzu son derece net bir şekilde ifade ettik. Ukrayna tarafının bu saldırının kasıtsız olduğuna dair açıklaması bizi ikna etmedi” ifadelerini kullandı.Ukrayna'nın oluşan zararları karşılamasıgerektiğini vurgulayan İranlı diplomat, Kiev yönetiminin bu adımı atmaması halinde İran'ın zararı kendisinin tazmin edeceğini belirtti.İran Dışişleri Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açıklamada, Ukrayna'nın 25 Temmuz'da Hazar Denizi'ndeki İran ticaret gemisine düzenlediği askeri saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin daha yaralandığı bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-gunde-binden-fazla-ukrayna-ihasi-dusuruldu-1107894625.html

i̇ran

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i̇ran, ukrayna, i̇ran dışişleri bakanlığı, i̇smail bekayi, gemi, hazar denizi, saldırı