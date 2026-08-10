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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/iran-ukraynanin-hazardaki-saldiriyla-ilgili-izahi-yetersiz-1107895071.html
İran: Ukrayna'nın Hazar’daki saldırıyla ilgili izahı yetersiz
İran: Ukrayna'nın Hazar’daki saldırıyla ilgili izahı yetersiz
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’nın Hazar Denizi'nde bir İran ticaret gemisine düzenlenen saldırının ‘kazara’ olduğuna dair açıklamasının Tehran'ı ikna... 10.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-10T14:25+0300
2026-08-10T14:25+0300
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ukrayna
i̇ran dışişleri bakanlığı
i̇smail bekayi
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hazar denizi
saldırı
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bugünkü basın toplantısında, 25 Temmuz'da Hazar Denizi'nde bir İran ticaret gemisine düzenlenen saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Ukrayna'nın saldırının kasıtsız olduğuna dair açıklamalarını reddeden Bekayi, “Tutumumuzu son derece net bir şekilde ifade ettik. Ukrayna tarafının bu saldırının kasıtsız olduğuna dair açıklaması bizi ikna etmedi” ifadelerini kullandı.Ukrayna'nın oluşan zararları karşılamasıgerektiğini vurgulayan İranlı diplomat, Kiev yönetiminin bu adımı atmaması halinde İran'ın zararı kendisinin tazmin edeceğini belirtti.İran Dışişleri Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açıklamada, Ukrayna'nın 25 Temmuz'da Hazar Denizi'ndeki İran ticaret gemisine düzenlediği askeri saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin daha yaralandığı bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-gunde-binden-fazla-ukrayna-ihasi-dusuruldu-1107894625.html
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i̇ran, ukrayna, i̇ran dışişleri bakanlığı, i̇smail bekayi, gemi, hazar denizi, saldırı
i̇ran, ukrayna, i̇ran dışişleri bakanlığı, i̇smail bekayi, gemi, hazar denizi, saldırı

İran: Ukrayna'nın Hazar’daki saldırıyla ilgili izahı yetersiz

14:25 10.08.2026
© AA / Fatemeh Bahramiİran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2026
© AA / Fatemeh Bahrami
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İran Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’nın Hazar Denizi'nde bir İran ticaret gemisine düzenlenen saldırının ‘kazara’ olduğuna dair açıklamasının Tehran'ı ikna etmediğini belirterek, Kiev yönetiminin zararı tazmin etmesi gerektiğini belirtti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bugünkü basın toplantısında, 25 Temmuz'da Hazar Denizi'nde bir İran ticaret gemisine düzenlenen saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ukrayna'nın saldırının kasıtsız olduğuna dair açıklamalarını reddeden Bekayi, “Tutumumuzu son derece net bir şekilde ifade ettik. Ukrayna tarafının bu saldırının kasıtsız olduğuna dair açıklaması bizi ikna etmedi” ifadelerini kullandı.
Ukrayna'nın oluşan zararları karşılamasıgerektiğini vurgulayan İranlı diplomat, Kiev yönetiminin bu adımı atmaması halinde İran'ın zararı kendisinin tazmin edeceğini belirtti.
İran Dışişleri Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açıklamada, Ukrayna'nın 25 Temmuz'da Hazar Denizi'ndeki İran ticaret gemisine düzenlediği askeri saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin daha yaralandığı bildirilmişti.
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