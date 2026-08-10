https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/iran-ukraynanin-hazardaki-saldiriyla-ilgili-izahi-yetersiz-1107895071.html
İran: Ukrayna'nın Hazar’daki saldırıyla ilgili izahı yetersiz
İran: Ukrayna'nın Hazar’daki saldırıyla ilgili izahı yetersiz
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’nın Hazar Denizi'nde bir İran ticaret gemisine düzenlenen saldırının ‘kazara’ olduğuna dair açıklamasının Tehran'ı ikna... 10.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-10T14:25+0300
2026-08-10T14:25+0300
2026-08-10T14:25+0300
ukrayna kri̇zi̇
i̇ran
ukrayna
i̇ran dışişleri bakanlığı
i̇smail bekayi
gemi
hazar denizi
saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/04/1105480626_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_62120421a8d2c8c212762f6f2351c94a.jpg
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bugünkü basın toplantısında, 25 Temmuz'da Hazar Denizi'nde bir İran ticaret gemisine düzenlenen saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Ukrayna'nın saldırının kasıtsız olduğuna dair açıklamalarını reddeden Bekayi, “Tutumumuzu son derece net bir şekilde ifade ettik. Ukrayna tarafının bu saldırının kasıtsız olduğuna dair açıklaması bizi ikna etmedi” ifadelerini kullandı.Ukrayna'nın oluşan zararları karşılamasıgerektiğini vurgulayan İranlı diplomat, Kiev yönetiminin bu adımı atmaması halinde İran'ın zararı kendisinin tazmin edeceğini belirtti.İran Dışişleri Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açıklamada, Ukrayna'nın 25 Temmuz'da Hazar Denizi'ndeki İran ticaret gemisine düzenlediği askeri saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin daha yaralandığı bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-gunde-binden-fazla-ukrayna-ihasi-dusuruldu-1107894625.html
i̇ran
ukrayna
hazar denizi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/04/1105480626_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_00dc67e48d0f736a71f8f02635bb824c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇ran, ukrayna, i̇ran dışişleri bakanlığı, i̇smail bekayi, gemi, hazar denizi, saldırı
i̇ran, ukrayna, i̇ran dışişleri bakanlığı, i̇smail bekayi, gemi, hazar denizi, saldırı
İran: Ukrayna'nın Hazar’daki saldırıyla ilgili izahı yetersiz
İran Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’nın Hazar Denizi'nde bir İran ticaret gemisine düzenlenen saldırının ‘kazara’ olduğuna dair açıklamasının Tehran'ı ikna etmediğini belirterek, Kiev yönetiminin zararı tazmin etmesi gerektiğini belirtti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bugünkü basın toplantısında, 25 Temmuz'da Hazar Denizi'nde bir İran ticaret gemisine düzenlenen saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ukrayna'nın saldırının kasıtsız olduğuna dair açıklamalarını reddeden Bekayi, “Tutumumuzu son derece net bir şekilde ifade ettik. Ukrayna tarafının bu saldırının kasıtsız olduğuna dair açıklaması bizi ikna etmedi” ifadelerini kullandı.
Ukrayna'nın oluşan zararları karşılamasıgerektiğini vurgulayan İranlı diplomat, Kiev yönetiminin bu adımı atmaması halinde İran'ın zararı kendisinin tazmin edeceğini belirtti.
İran Dışişleri Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açıklamada, Ukrayna'nın 25 Temmuz'da Hazar Denizi'ndeki İran ticaret gemisine düzenlediği askeri saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin daha yaralandığı bildirilmişti.