https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/ukrayna-ordusunun-belgorod-ve-nijnekamska-yonelik-saldirilarina-zaharovadan-kinama-1107902919.html

Ukrayna ordusunun Belgorod ve Nijnekamsk'a yönelik saldırılarına Zaharova'dan kınama

Ukrayna ordusunun Belgorod ve Nijnekamsk'a yönelik saldırılarına Zaharova'dan kınama

Sputnik Türkiye

Kiev rejiminin son terör eylemleri hakkında açıklama yapan Zaharova, son günlerde gerçekleştirilen saldırılarda sivillerin hedef alındığına dikkat çekerek... 10.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-10T17:24+0300

2026-08-10T17:24+0300

2026-08-10T17:24+0300

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mariya zaharova

ukrayna

saldırı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun Belgorod ve Nijnekamsk kentlerinde sivilleri hedef aldığı İHA saldırılarını kınayarak uluslararası topluma tepki gösterme çağrısında bulundu.Kiev rejiminin son terör eylemleri hakkında açıklama yapan Zaharova, son günlerde gerçekleştirilen saldırılarda sivillerin hedef alındığına dikkat çekti.Zaharova, uluslararası topluma ve bağımsız medyaya seslenerek, "Küresel toplumun sağduyulu temsilcilerini, ilgili uluslararası yapıları ve bağımsız medyayı Kiev'in terör suçlarına sert tepki vermeye çağırıyoruz. Sessiz kalınması halinde bunu Rusya'nın sivil nüfusuna yönelik yeni saldırıların suç ortaklığı ve teşviki olarak değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.'Askeri açıdan anlamsız saldırılar'Zaharova, açıklamada 9 Ağustos gecesi Belgorod'a düzenlenen İHA saldırısında konutların hedef alındığını, 6 sivilin hayatını kaybettiğini ve aralarında çocukların da bulunduğu 27 kişinin yaralandığını, bu sabah ise Tataristan Cumhuriyeti'nin Nijnekamsk kentindeki konutlar ve sanayi tesislerine isabet eden İHA saldırılarında 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, 39 kişinin yaralandığını da anımsattı.Rus Dışişleri Sözcüsü, bu saldırılara karışan herkesin tespit edileceği ve kaçınılmaz olarak ağır bir cezaya çarptırılacağı ya da bunun askeri misillemeyle karşılık bulacağı uyarısında bulundu.Bu terör eylemlerinin askeri açıdan anlamsız olduğunu vurgulan Zaharova, "Ukrayna'daki Banderacıların yeni alçakça saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Bu anlamsız saldırılar, düşman tarafından bilinçli olarak terörist amaçlarla gerçekleştiriyor" dedi.Kiev rejimi sivillere karşı suç işliyorUkrayna ordusu daha önce de sivillere yönelik uluslararası toplumda büyük yankı uyandıran suçlar işlemişti.22 Mayıs gecesi Ukrayna’ya ait insansız hava araçları (İHA), Lugansk Devlet Pedagoji Üniversitesi’ne bağlı Starobelsk Meslek Yüksekokulu’nun öğrenci yurdunu hedef almıştı. Saldırıda 21 kişi hayatını kaybetmiş, 40’tan fazla kişi yaralanmıştı.Haziran ayı ortasında Ukrayna güçleri çocukları taşıyan Belarus’a ait bir otobüsü hedef almıştı. İçinde 28'i öğrenci olmak üzere 44 kişinin bulunduğu otobüse yönelik saldırıda çocuklara eşlik eden bir kadın hayatını kaybetmiş, sekiz kişi ise yaralanmıştı.25 Temmuz gecesi Zaporojye bölgesindeki bir turistik tesise yönelik hedefli saldırıda, 5'i çocuk 12 kişi yaşamını yitirmişti.Ukrayna ordusunun 3 Ağustos’ta Rusya’nın Gelencik kenti yakınlarındaki Arhipo-Osipovka tatil beldesine düzenlediği İHA saldırısında 4'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/yine-siviller-hedefte-ukraynanin-tataristana-duzenledigi-saldirida-en-az-12-kisi-hayatini-kaybetti-1107887666.html

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