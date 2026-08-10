https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/ukrayna-ordu-lojistiginde-buyuk-cokus-limanlar-kilitlendi-yukler-karaya-yonlendirildi-1107896844.html

Ukrayna ordu lojistiğinde büyük çöküş: Limanlar kilitlendi, yükler karaya yönlendirildi

Ukrayna ordu lojistiğinde büyük çöküş: Limanlar kilitlendi, yükler karaya yönlendirildi

Sputnik Türkiye

Ukrayna’daki yeraltı direniş teşkilatının koordinatörü Lebedev, Karadeniz limanlarının işlevsiz kalmasıyla Ukrayna ordusunun lojistik rotalarını Moldova ve... 10.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-10T15:10+0300

2026-08-10T15:10+0300

2026-08-10T15:12+0300

ukrayna kri̇zi̇

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sergey lebedev

odessa

liman

rusya savunma bakanlığı

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

ukrayna silahlı kuvvetleri

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Karadeniz’deki Ukrayna limanlarının faaliyetlerinin durdurulmasının ardından, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için hayati önem taşıyan askeri sevkiyatlar Odessa Bölgesi üzerindeki kara ve demiryolu hatlarına sıkıştı. Ukrayna’daki yeraltı direniş teşkilatının koordinatörü Sergey Lebedev’in Sputnik’e yaptığı açıklamaya göre, bölgedeki lojistik hatlar aşırı yüklenme nedeniyle kilitlenme noktasına geldi.Lebedev, Odessa’nın batı sınırından gelen saha raporlarını aktararak durumu şu sözlerle özetledi:Batıya mühimmat ve yakıt, dışarıya kaynak transferiDireniş liderinin verdiği bilgilere göre Kiev rejimi, Batılı destekçilerinden yakıt, mühimmat, füze ve zırhlı araç sevkiyatını aralıksız sürdürebilmek için sınır hatlarını tamamen askeri önceliklere ayırmış durumda. Buna karşılık Ukrayna topraklarından batı yönüne amonyak, propan ve tahıl tahliyesi yapılıyor. Askeri sevkiyatların aksamaması adına sivillerin gıda ve ürün geçişleri ise yetkililerce kısıtlanıyor.Ukrayna Tarım Politikaları Bakanı Taras Visotskiy de ticari gemilerin artık ülke limanlarına yanaşmadığını doğrulayarak, armatörlerin riskler nedeniyle bu kararı aldığını açıklamak zorunda kalmıştı.‘Limanlar silah sevkiyat üssü olarak kullanılıyordu’Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Görevli Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Kiev yönetiminin deniz yolunu 24 saat kesintisiz çalışan bir silah ikmal koridoruna dönüştürdüğünü belirtti. Son üç yılda Odessa limanlarından askeri yük taşıyan yaklaşık 8 bin geminin geçtiğini vurgulayan Miroşnik, bu altyapılara yönelik gerçekleştirilen hassas vuruşların askeri zorunluluğuna dikkat çekti.Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin askeri-ekonomik potansiyelini çökertmek amacıyla stratejik altyapıların hedef alındığını bildirmişti. Yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlar ve İHA'lar ile yürütülen operasyonlarla, Ukrayna'nın askeri lojistik ağı nokta atışlarıyla etkisiz hale getirilmeye devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/ukraynada-yolsuzluk-sikilasacagina-tirmaniyor-devlet-hicbir-sey-yapmiyor-1107895336.html

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ukrayna, sergey lebedev, odessa, liman, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ukrayna silahlı kuvvetleri