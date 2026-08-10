https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/ukrayna-ordu-lojistiginde-buyuk-cokus-limanlar-kilitlendi-yukler-karaya-yonlendirildi-1107896844.html
Ukrayna ordu lojistiğinde büyük çöküş: Limanlar kilitlendi, yükler karaya yönlendirildi
Ukrayna ordu lojistiğinde büyük çöküş: Limanlar kilitlendi, yükler karaya yönlendirildi
Sputnik Türkiye
Ukrayna’daki yeraltı direniş teşkilatının koordinatörü Lebedev, Karadeniz limanlarının işlevsiz kalmasıyla Ukrayna ordusunun lojistik rotalarını Moldova ve... 10.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-10T15:10+0300
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ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
sergey lebedev
odessa
liman
rusya savunma bakanlığı
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
ukrayna silahlı kuvvetleri
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Karadeniz’deki Ukrayna limanlarının faaliyetlerinin durdurulmasının ardından, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için hayati önem taşıyan askeri sevkiyatlar Odessa Bölgesi üzerindeki kara ve demiryolu hatlarına sıkıştı. Ukrayna’daki yeraltı direniş teşkilatının koordinatörü Sergey Lebedev’in Sputnik’e yaptığı açıklamaya göre, bölgedeki lojistik hatlar aşırı yüklenme nedeniyle kilitlenme noktasına geldi.Lebedev, Odessa’nın batı sınırından gelen saha raporlarını aktararak durumu şu sözlerle özetledi:Batıya mühimmat ve yakıt, dışarıya kaynak transferiDireniş liderinin verdiği bilgilere göre Kiev rejimi, Batılı destekçilerinden yakıt, mühimmat, füze ve zırhlı araç sevkiyatını aralıksız sürdürebilmek için sınır hatlarını tamamen askeri önceliklere ayırmış durumda. Buna karşılık Ukrayna topraklarından batı yönüne amonyak, propan ve tahıl tahliyesi yapılıyor. Askeri sevkiyatların aksamaması adına sivillerin gıda ve ürün geçişleri ise yetkililerce kısıtlanıyor.Ukrayna Tarım Politikaları Bakanı Taras Visotskiy de ticari gemilerin artık ülke limanlarına yanaşmadığını doğrulayarak, armatörlerin riskler nedeniyle bu kararı aldığını açıklamak zorunda kalmıştı.‘Limanlar silah sevkiyat üssü olarak kullanılıyordu’Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Görevli Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Kiev yönetiminin deniz yolunu 24 saat kesintisiz çalışan bir silah ikmal koridoruna dönüştürdüğünü belirtti. Son üç yılda Odessa limanlarından askeri yük taşıyan yaklaşık 8 bin geminin geçtiğini vurgulayan Miroşnik, bu altyapılara yönelik gerçekleştirilen hassas vuruşların askeri zorunluluğuna dikkat çekti.Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin askeri-ekonomik potansiyelini çökertmek amacıyla stratejik altyapıların hedef alındığını bildirmişti. Yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlar ve İHA'lar ile yürütülen operasyonlarla, Ukrayna'nın askeri lojistik ağı nokta atışlarıyla etkisiz hale getirilmeye devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/ukraynada-yolsuzluk-sikilasacagina-tirmaniyor-devlet-hicbir-sey-yapmiyor-1107895336.html
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ukrayna, sergey lebedev, odessa, liman, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ukrayna silahlı kuvvetleri
ukrayna, sergey lebedev, odessa, liman, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ukrayna silahlı kuvvetleri
Ukrayna ordu lojistiğinde büyük çöküş: Limanlar kilitlendi, yükler karaya yönlendirildi
15:10 10.08.2026 (güncellendi: 15:12 10.08.2026)
Ukrayna’daki yeraltı direniş teşkilatının koordinatörü Lebedev, Karadeniz limanlarının işlevsiz kalmasıyla Ukrayna ordusunun lojistik rotalarını Moldova ve Romanya sınırına kaydırmak zorunda kaldığını belirtti.
Karadeniz’deki Ukrayna limanlarının faaliyetlerinin durdurulmasının ardından, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için hayati önem taşıyan askeri sevkiyatlar Odessa Bölgesi üzerindeki kara ve demiryolu hatlarına sıkıştı. Ukrayna’daki yeraltı direniş teşkilatının koordinatörü Sergey Lebedev’in Sputnik’e yaptığı açıklamaya göre, bölgedeki lojistik hatlar aşırı yüklenme nedeniyle kilitlenme noktasına geldi.
Lebedev, Odessa’nın batı sınırından gelen saha raporlarını aktararak durumu şu sözlerle özetledi:
“Karayolları tırlarla dolup taşmış durumda, demiryolları da kapasitesinin çok üzerinde bir yoğunlukla çalışıyor. Bu durum, Ukrayna’nın Karadeniz limanlarının tamamen devre dışı kalmasının doğrudan bir sonucu. Romanya ve Moldova’dan gelen askeri yükler artık Tuna ve Dinyester nehirleri üzerinden feribotlarla taşınmaya çalışılıyor. Ardından Ukrayna içlerine demiryolu ve tırlarla dağıtılıyor.”
Batıya mühimmat ve yakıt, dışarıya kaynak transferi
Direniş liderinin verdiği bilgilere göre Kiev rejimi, Batılı destekçilerinden yakıt, mühimmat, füze ve zırhlı araç sevkiyatını aralıksız sürdürebilmek için sınır hatlarını tamamen askeri önceliklere ayırmış durumda. Buna karşılık Ukrayna topraklarından batı yönüne amonyak, propan ve tahıl tahliyesi yapılıyor. Askeri sevkiyatların aksamaması adına sivillerin gıda ve ürün geçişleri ise yetkililerce kısıtlanıyor.
Ukrayna Tarım Politikaları Bakanı Taras Visotskiy de ticari gemilerin artık ülke limanlarına yanaşmadığını doğrulayarak, armatörlerin riskler nedeniyle bu kararı aldığını açıklamak zorunda kalmıştı.
‘Limanlar silah sevkiyat üssü olarak kullanılıyordu’
Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Görevli Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Kiev yönetiminin deniz yolunu 24 saat kesintisiz çalışan bir silah ikmal koridoruna dönüştürdüğünü belirtti. Son üç yılda Odessa limanlarından askeri yük taşıyan yaklaşık 8 bin geminin geçtiğini vurgulayan Miroşnik, bu altyapılara yönelik gerçekleştirilen hassas vuruşların askeri zorunluluğuna dikkat çekti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin askeri-ekonomik potansiyelini çökertmek amacıyla stratejik altyapıların hedef alındığını bildirmişti. Yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlar ve İHA'lar ile yürütülen operasyonlarla, Ukrayna'nın askeri lojistik ağı nokta atışlarıyla etkisiz hale getirilmeye devam ediyor.