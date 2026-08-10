https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/turkiyede-42-yillik-teror-ve-baris-arayisi--1107901618.html

Türkiye’de 42 yıllık terör ve barış arayışı

Türkiye’de 42 yıllık terör ve barış arayışı

Sputnik Türkiye

Terör örgütü PKK’nın ilk silahlı eyleminin üzerinden geçen 42 yıllık süreçte, Terörsüz Türkiye kapsamında çerçeve yasa TBMM Genel Kurulu’nda görüşüldü. PKK’nın... 10.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-10T17:12+0300

2026-08-10T17:12+0300

2026-08-10T17:12+0300

türki̇ye

pkk

tbmm

milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu

abdullah öcalan

türkiye

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Türkiye’de terör örgütünün varlığının sona erdirilmesi için başlatılan ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde önemli bir süreç yaşandı. TBMM Genel Kurulu'nda PKK’nın silah bırakmasına yönelik olarak çerçeve yasasa görüşmeleri gerçekleştirildi. Türkiye’nin yaklaşık yarım asırlık tarihindeki terör sorunun aşılması için çalışmalar yürütülürken, bu süreçte yaşanan kritik noktalar şunlar oldu: 27 Kasım 1978: Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Fis köyünde yapılan toplantı ile Abdullah Öcalan liderliğinde PKK'nın kuruluşu ilan edildi. 15 Ağustos 1984: Örgüt, Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde karakollara eş zamanlı baskınlar düzenleyerek silahlı eylemlerini resmen başlattı. 1987 – 1990’lı yıllarda: Bölgede Olağanüstü Hal (OHAL) ve Geçici Köy Koruculuğu sistemi yürürlüğe girdi. Örgüt sivilleri ve güvenlik güçlerini hedef alan eylemlerini artırırken, Türk Silahlı Kuvvetleri geniş çaplı operasyonlar başlattı.1992 – 1997 arasında: Irak'ın kuzeyindeki örgüt kamplarına yönelik Çelik Operasyonu (1995) ve Çekiç Operasyonu (1997) gibi büyük ölçekli kara ve hava harekatları düzenlendi. 15 Şubat 1999: Türkiye'nin baskıları sonucu Suriye'den çıkarılan Öcalan, Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Örgüt tek taraflı ateşkes ilan ederek unsurlarını sınır dışına çekeceğini duyurdu. 1 Haziran 2004: Örgüt, tek taraflı ateşkesi sonlandırdığını açıklayarak karakol baskınları ve şehirlerde bombalı saldırılarla eylemlerine yeniden başladı. 2009 – 2011: Devlet yetkilileri ile örgüt temsilcileri arasında Oslo'da yürütülen gizli görüşmeler basına sızdı. Habur Sınır Kapısı'ndan girişler gerçekleşti ancak süreç devam ettirilemedi. 2013 – 2015: İmralı ile yürütülen görüşmeler sonucunda 2013 Diyarbakır Nevruz'unda Öcalan'ın silahsızlanma ve sınır dışına çekilme çağrısını içeren mektubu okundu. Süreç boyunca çatışmasızlık ortamı sağlandı. Temmuz 2015 – 2016: Ceylanpınar'da iki polisin şehit edilmesi ve Suruç patlaması sonrası Çözüm Süreci tamamen sona erdi. Örgütün şehir merkezlerinde başlattığı "hendek ve barikat" stratejisine karşı Doğu ve Güneydoğu'daki birçok ilçede meskun mahal operasyonları yürütüldü. 2016 yılı sonrasında TSK, tehdidi sınır ötesinde karşılama stratejisi kapsamında Suriye'nin kuzeyine (Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı) ve Irak'ın kuzeyine (Pençe serisi operasyonlar) sürekli askeri harekatlar düzenledi. Örgütün Türkiye yurt içindeki varlığı ve eylem kapasitesi büyük oranda sınırlandırıldı. Terörsüz Türkiye süreci 26 Eylül 2024’te Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu dönüşü uçakta yaptığı açıklamada "iç cepheyi tahkim" vurgusu yaptı. Güçlü anayasa ve milli birlik mesajları verdi. Sürecin ilk siyasi işareti olarak değerlendirildi. 1 Ekim 2024’te TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti milletvekilleriyle tokalaştı. "Yeni bir döneme giriyoruz" açıklaması yaptı. 9 Ekim 2024’te Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhur İttifakı'nın uzattığı elin değerinin anlaşılmasını beklediklerini söyledi. 22 Ekim 2024’te Bahçeli, Öcalan'ın PKK'nın feshedildiğini açıklaması halinde "umut hakkı" dahil bazı düzenlemelerin konuşulabileceğini belirterek tarihi çağrısını yaptı. 24 Ekim 2024’te DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, yaklaşık 43 ay sonra İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştü. 26 Kasım 2024’te DEM Parti, İmralı'da siyasi heyet görüşmesi için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. 28 Aralık 2024'te Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'den oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile ilk resmi görüşmesini gerçekleştirdi. Ocak 2025’de İmralı Heyeti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve siyasi parti liderleriyle görüşmelere başladı. 22 Ocak 2025’de İkinci İmralı görüşmesi yapıldı. 27 Şubat 2025’de Üçüncü İmralı görüşmesinin ardından Öcalan'ın "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" kamuoyuna açıklandı. PKK'ya silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısı yapıldı. 28 Şubat 2025’de Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün itibarıyla yeni bir safhaya geçilmiştir." açıklamasını yaptı. 1 Mart 2025’de PKK ateşkes ilan etti.10 Nisan 2025’de Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti'ni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. 12 Mayıs 2025’de PKK, fesih kararını kamuoyuna duyurdu. 18 Mayıs 2025’de Bahçeli, sürecin Meclis çatısı altında yürütülmesi için komisyon kurulmasını önerdi. 24 Haziran 2025’de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyon çalışmaları için Meclis'te grubu bulunan partilerin temsilcileriyle ilk toplantısını gerçekleştirdi. 27 Temmuz 2025’de Numan Kurtulmuş, 51 üyeli Meclis komisyonunun kurulacağını açıkladı. 5 Ağustos 2025’de Komisyon ilk toplantısını yaptı. Adı "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" olarak belirlendi. Ağustos 2025-Şubat 2026’da komisyon, siyasi partiler, akademisyenler, hukukçular ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla 21 toplantı gerçekleştirdi. 18 Şubat 2026’da komisyonun ortak raporu 47 kabul, 2 ret ve 1 çekimser oyla kabul edildi. Temmuz 2026’da AK Parti, MHP ve DEM Parti temsilcileri "Terörsüz Türkiye" çerçeve yasa teklifi için çalışmalar yürüttü. 5 Ağustos 2026’da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "iç cepheyi tahkim" mesajından yaklaşık 22 ay sonra, "Terörsüz Türkiye Kanun Teklifi" TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Böylece siyasi diyalog süreci, yasama aşamasına taşındı. 7 Ağustos 2026’da Çerçeve yasa Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/mecliste-tarihi-oturum-terorsuz-turkiye-sureci-icin-hazirlanan-kanun-teklifi-bugun-tbmm-genel-1107883409.html

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pkk, tbmm, milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu, abdullah öcalan, türkiye