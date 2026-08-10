https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/mecliste-tarihi-oturum-terorsuz-turkiye-sureci-icin-hazirlanan-kanun-teklifi-bugun-tbmm-genel-1107883409.html
Meclis’te tarihi oturum: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan kanun teklifi bugün TBMM Genel Kurulu'nda
Meclis’te tarihi oturum: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan kanun teklifi bugün TBMM Genel Kurulu'nda
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Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan ve TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun... 10.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-10T07:18+0300
2026-08-10T07:18+0300
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Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan tarihi çerçeve yasa teklifinde gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) çevrildi. TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun teklifinin Genel Kurul maratonu bugün saat 11.00 itibarıyla resmen başlıyor.Komisyondaki uzun ve yoğun müzakere sürecinin ardından Meclis gündemine taşınan kanun teklifinin, Genel Kurul'da da partiler arasında hareketli oturumlara sahne olması bekleniyor.Komisyonda 18 saatlik maraton görüşmeTBMM Adalet Komisyonu'nda cumartesi günü maraton niteliğinde bir görüşme trafiği yaşandı. Toplam 18 saat süren müzakereler sonucunda kanun teklifi kabul edilerek Genel Kurul sevkine hazır hale getirildi.Görüşmeler esnasında teklifin tümü üzerindeki değerlendirmeler 13 saat sürerken, 12 maddelik yasa teklifi ise 4,5 saatlik bir zaman diliminde tek tek ele alınarak komisyondan geçti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/sehit-aileleri-ve-gazilerin-haklarina-yonelik-duzenlemeleri-iceren-kanun-teklifi-tbmmde-kabul-1107882214.html
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milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), tbmm, adalet komisyonu, haberler, türkiye, terörsüz türkiye, terör, terör örgütü, pkk, pkk fesih kararı, ypg/pkk
milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), tbmm, adalet komisyonu, haberler, türkiye, terörsüz türkiye, terör, terör örgütü, pkk, pkk fesih kararı, ypg/pkk
Meclis’te tarihi oturum: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan kanun teklifi bugün TBMM Genel Kurulu'nda
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan ve TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun teklifi için bugün kritik gün. 18 saatlik komisyon maratonunun ardından tarihi teklifin Genel Kurul görüşmeleri bugün saat 11.00'de TBMM'de başlıyor.
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan tarihi çerçeve yasa teklifinde gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) çevrildi. TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun teklifinin Genel Kurul maratonu bugün saat 11.00 itibarıyla resmen başlıyor.
Komisyondaki uzun ve yoğun müzakere sürecinin ardından Meclis
gündemine taşınan kanun teklifinin, Genel Kurul'da da partiler arasında hareketli oturumlara sahne olması bekleniyor.
Komisyonda 18 saatlik maraton görüşme
TBMM Adalet Komisyonu'nda
cumartesi günü maraton niteliğinde bir görüşme trafiği yaşandı. Toplam 18 saat süren müzakereler
sonucunda kanun teklifi kabul edilerek Genel Kurul sevkine hazır hale getirildi.
Görüşmeler esnasında teklifin tümü üzerindeki değerlendirmeler 13 saat sürerken, 12 maddelik yasa teklifi ise 4,5 saatlik bir zaman diliminde tek tek ele alınarak komisyondan geçti.