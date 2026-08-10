Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/mecliste-tarihi-oturum-terorsuz-turkiye-sureci-icin-hazirlanan-kanun-teklifi-bugun-tbmm-genel-1107883409.html
Meclis’te tarihi oturum: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan kanun teklifi bugün TBMM Genel Kurulu'nda
Meclis’te tarihi oturum: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan kanun teklifi bugün TBMM Genel Kurulu'nda
Sputnik Türkiye
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan ve TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun... 10.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-10T07:18+0300
2026-08-10T07:18+0300
türki̇ye
milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu
türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
tbmm
adalet komisyonu
haberler
türkiye
terörsüz türkiye
terör
terör örgütü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0c/1100940558_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b09dd045ddc057aed0da8613f4a93d3.jpg
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan tarihi çerçeve yasa teklifinde gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) çevrildi. TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun teklifinin Genel Kurul maratonu bugün saat 11.00 itibarıyla resmen başlıyor.Komisyondaki uzun ve yoğun müzakere sürecinin ardından Meclis gündemine taşınan kanun teklifinin, Genel Kurul'da da partiler arasında hareketli oturumlara sahne olması bekleniyor.Komisyonda 18 saatlik maraton görüşmeTBMM Adalet Komisyonu'nda cumartesi günü maraton niteliğinde bir görüşme trafiği yaşandı. Toplam 18 saat süren müzakereler sonucunda kanun teklifi kabul edilerek Genel Kurul sevkine hazır hale getirildi.Görüşmeler esnasında teklifin tümü üzerindeki değerlendirmeler 13 saat sürerken, 12 maddelik yasa teklifi ise 4,5 saatlik bir zaman diliminde tek tek ele alınarak komisyondan geçti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/sehit-aileleri-ve-gazilerin-haklarina-yonelik-duzenlemeleri-iceren-kanun-teklifi-tbmmde-kabul-1107882214.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0c/1100940558_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e7ec8ae88c4ab16441ed9519f58427c4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), tbmm, adalet komisyonu, haberler, türkiye, terörsüz türkiye, terör, terör örgütü, pkk, pkk fesih kararı, ypg/pkk
milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), tbmm, adalet komisyonu, haberler, türkiye, terörsüz türkiye, terör, terör örgütü, pkk, pkk fesih kararı, ypg/pkk

Meclis’te tarihi oturum: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan kanun teklifi bugün TBMM Genel Kurulu'nda

07:18 10.08.2026
© AA / Muhammed Abdullah KurtarTBMM
TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2026
© AA / Muhammed Abdullah Kurtar
Abone ol
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan ve TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun teklifi için bugün kritik gün. 18 saatlik komisyon maratonunun ardından tarihi teklifin Genel Kurul görüşmeleri bugün saat 11.00'de TBMM'de başlıyor.
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan tarihi çerçeve yasa teklifinde gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) çevrildi. TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun teklifinin Genel Kurul maratonu bugün saat 11.00 itibarıyla resmen başlıyor.
Komisyondaki uzun ve yoğun müzakere sürecinin ardından Meclis gündemine taşınan kanun teklifinin, Genel Kurul'da da partiler arasında hareketli oturumlara sahne olması bekleniyor.

Komisyonda 18 saatlik maraton görüşme

TBMM Adalet Komisyonu'nda cumartesi günü maraton niteliğinde bir görüşme trafiği yaşandı. Toplam 18 saat süren müzakereler sonucunda kanun teklifi kabul edilerek Genel Kurul sevkine hazır hale getirildi.
Görüşmeler esnasında teklifin tümü üzerindeki değerlendirmeler 13 saat sürerken, 12 maddelik yasa teklifi ise 4,5 saatlik bir zaman diliminde tek tek ele alınarak komisyondan geçti.
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2026
TÜRKİYE
Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
00:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала