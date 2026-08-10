https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/trabzonsporun-net-borcu-aciklandi-1107907491.html

Trabzonspor'un net borcu açıklandı

Trabzonspor'un net borcu açıklandı

Sputnik Türkiye

Trabzonspor Kulübünün 31 Mayıs 2026 itibarıyla net borcunun 5.9 milyar lira olduğu açıklandı. 10.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-10T21:41+0300

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spor

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trabzon valiliği

trabzon emniyet müdürlüğü

trabzon cumhuriyet başsavcılığı

paris trabzonlular derneği

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Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemine ait mali tabloları Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlandı.Kulübün açıklamasında, kısa ve uzun vadeli borçların toplamından 2.1 milyar liralık dönen varlıkların düşüldüğü, enflasyon muhasebesinden kaynaklanan ve nakit çıkışı gerektirmeyen 2.7 milyar liralık tutar ile ilişkili taraf işlemlerinin de netleştirilmesi sonucunda net borcun 5.9 milyar lira olarak hesaplandığı belirtildi.

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trabzonspor, trabzon, trabzon valiliği, trabzon emniyet müdürlüğü, trabzon cumhuriyet başsavcılığı, paris trabzonlular derneği, ertuğrul doğan