https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/trabzonsporun-net-borcu-aciklandi-1107907491.html
Trabzonspor'un net borcu açıklandı
Trabzonspor'un net borcu açıklandı
Sputnik Türkiye
Trabzonspor Kulübünün 31 Mayıs 2026 itibarıyla net borcunun 5.9 milyar lira olduğu açıklandı. 10.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-10T21:41+0300
2026-08-10T21:41+0300
2026-08-10T21:41+0300
spor
trabzonspor
trabzon
trabzon valiliği
trabzon emniyet müdürlüğü
trabzon cumhuriyet başsavcılığı
paris trabzonlular derneği
ertuğrul doğan
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Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemine ait mali tabloları Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlandı.Kulübün açıklamasında, kısa ve uzun vadeli borçların toplamından 2.1 milyar liralık dönen varlıkların düşüldüğü, enflasyon muhasebesinden kaynaklanan ve nakit çıkışı gerektirmeyen 2.7 milyar liralık tutar ile ilişkili taraf işlemlerinin de netleştirilmesi sonucunda net borcun 5.9 milyar lira olarak hesaplandığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/ismail-kartal-buraya-skoru-korumaya-degil-kendi-oyunumuzu-oynayarak-turu-gecmeye-geldik-1107907192.html
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trabzonspor, trabzon, trabzon valiliği, trabzon emniyet müdürlüğü, trabzon cumhuriyet başsavcılığı, paris trabzonlular derneği, ertuğrul doğan
trabzonspor, trabzon, trabzon valiliği, trabzon emniyet müdürlüğü, trabzon cumhuriyet başsavcılığı, paris trabzonlular derneği, ertuğrul doğan
Trabzonspor'un net borcu açıklandı
Trabzonspor Kulübünün 31 Mayıs 2026 itibarıyla net borcunun 5.9 milyar lira olduğu açıklandı.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemine ait mali tabloları Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlandı.
Kulübün açıklamasında, kısa ve uzun vadeli borçların toplamından 2.1 milyar liralık dönen varlıkların düşüldüğü, enflasyon muhasebesinden kaynaklanan ve nakit çıkışı gerektirmeyen 2.7 milyar liralık tutar ile ilişkili taraf işlemlerinin de netleştirilmesi sonucunda net borcun 5.9 milyar lira olarak hesaplandığı belirtildi.