https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/tmsf-106-araci-satisa-cikariyor-ihalede-luks-otomobiller-de-var-1107771229.html

TMSF 106 aracı satışa çıkarıyor: İhalede lüks otomobiller de var

TMSF 106 aracı satışa çıkarıyor: İhalede lüks otomobiller de var

Sputnik Türkiye

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), ağustos ayında düzenleyeceği ihalelerde toplam 106 aracı satışa sunacak. Lüks otomobillerin yanı sıra ağır ticari... 04.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-04T17:00+0300

2026-08-04T17:00+0300

2026-08-04T17:00+0300

ekonomi̇

tmsf

tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), ağustos ayında gerçekleştireceği ihalelerde toplam 106 aracı satışa sunacak.TMSF'nin açıklamasına göre, farklı şirket gruplarına ait lüks otomobiller, ağır ticari araçlar, motosikletler ve ekonomik sınıf binek otomobiller hem bireysel alıcılara hem de ticari işletmelere geniş seçenek sunacak.Lüks otomobiller dikkat çekiyorİhalede satışa çıkarılacak lüks araçlar arasında şu modeller yer alıyor:Ayrıca 2024 model Land Rover Discovery, 2022 model Land Rover Velar, 2024 model Volvo XC90, Tesla Model Y, BMW 520d, Mercedes-Benz G Serisi ve Audi A5 Cabriolet de ihale listesinde yer alıyor.Ağır ticari araçlar ve motosikletler de satıştaİhalelerde çok sayıda 2023 model Astra damperli kamyon, Ford Trucks CKM1, Mercedes Arocs 4142-K, Ford Transit kamyonet ve minibüsler, Mitsubishi Canter, çekiciler, tankerler ve yarı römorklar da satışa sunulacak.Motosiklet kategorisinde ise 2024 model Yamaha MT-250, Honda NSC110, Honda NSC125 Scooter ve Mondial 50 ZNU EC gibi modeller bulunuyor. Motosikletlerin muhammen bedelleri 16 bin lira ile 350 bin lira arasında değişiyor.Binek otomobiller 420 bin liradan başlayacakİhalede Renault Clio, Renault Megane, Renault Symbol, Renault Taliant, Fiat Egea, Toyota Corolla, Volkswagen Passat, Volkswagen Jetta, Peugeot 301, Dacia Duster, Dacia Sandero, Skoda Octavia ve Honda Accord gibi modeller de yer alacak.Bu araçların muhammen bedelleri yaklaşık 420 bin lira ile 1,7 milyon lira arasında değişecek.İhaleler 11-17 Ağustos'ta yapılacakTMSF araç ihaleleri, 11, 12, 13, 14 ve 17 Ağustos tarihlerinde kurumun Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/yeni-haftada-hava-nasil-olacak-meteorolojiden-sicaklik-aciklamasi-1107770277.html

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tmsf, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)