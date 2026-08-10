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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/ticaret-bakanligindan-okul-oncesi-denetim-cocuklarin-kullanacagi-urunler-mercek-altinda-1107886535.html
Ticaret Bakanlığı'ndan okul öncesi denetim: Çocukların kullanacağı ürünler mercek altında
Ticaret Bakanlığı'ndan okul öncesi denetim: Çocukların kullanacağı ürünler mercek altında
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlere başladı. 10.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-10T10:02+0300
2026-08-10T10:02+0300
türki̇ye
ticaret bakanlığı
güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s)
kırtasiye
okul
öğrenci
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Ticaret Bakanlığı, 2026-2027 yılı eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetim başlattığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde, öğrencilerin sağlığı ve güvenliği ile tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla ülke genelinde denetimlere hız verildiği belirtildi.Kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerde, okul ve beslenme çantası, kalem, defter, silgi, makas, kalemtıraş, boya ve yapıştırıcı gibi ürünlerin incelendiği aktarılan açıklamada, ayrıca okul kıyafetlerinin, yasaklı veya kısıtlanmış kimyasallar, kordon ve bağcık gibi unsurlar bakımından kontrol edildiği bildirildi.Açıklamada, tehlikeli ve riskli görülen ürünlerin akredite laboratuvarlarda teste tabi tutulduğuna, etiketler ve tüketiciyi bilgilendirme amaçlı metinlerin kontrol edildiğine işaret edildi.Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasaya arzının yasaklanarak toplatılacağının, ilgili imalatçı ve ithalatçılara idari yaptırım uygulanacağının altı çizilen açıklamada, "Güvensiz ürünlere ilişkin bilgiler, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden tüketicilerimizin erişimine sunulacaktır. Vatandaşlarımız, 'https://gubis.ticaret.gov.tr/' adresinden ilgili sisteme ulaşabilmektedir." ifadeleri kullanıldı.'Oyuncak niteliğindeki kırtasiye ürünlerinde CE işareti kontrol edilmeli'Açıklamada, vatandaşların, kırtasiye ürünlerinde imalatçı veya ithalatçının açık ad ve adresinin bulunmasına, marka ve model bilgilerinin belirtilmesine ve Türkçe uyarıların yer almasına dikkat etmesi gerektiği uyarısında bulunuldu.Tüketicilerin oyuncak niteliğindeki kırtasiye ürünlerinde yaş uyarıları ve CE işaretini kontrol etmesinin önem taşıdığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Çocuk kıyafetlerinde Türkçe ve okunabilir içerik etiketlerinin yanı sıra kordon ve bağcık gibi risk oluşturabilecek unsurlara dikkat edilmelidir. Okul alışverişlerinin yoğunlaştığı zincir market, kırtasiye ve diğer perakende işletmelerde fiyat etiketi denetimleri de yaygın ve yoğun şekilde gerçekleştirilmektedir. Bakanlığımız, çocuklarımızın sağlık ve güvenliğinin korunması ve tüketicilerimizin mağduriyet yaşamaması amacıyla denetimlerini kararlılıkla sürdürecektir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/ticaret-bakanligindan-su-fiyatlarina-siki-denetim-haksiz-zamlar-mercek-altinda-1107163275.html
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ticaret bakanlığı, güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s), kırtasiye, okul, öğrenci
ticaret bakanlığı, güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s), kırtasiye, okul, öğrenci

Ticaret Bakanlığı'ndan okul öncesi denetim: Çocukların kullanacağı ürünler mercek altında

10:02 10.08.2026
© AAKırtasiye malzeme
Kırtasiye malzeme - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2026
© AA
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Ticaret Bakanlığı yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlere başladı.
Ticaret Bakanlığı, 2026-2027 yılı eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetim başlattığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde, öğrencilerin sağlığı ve güvenliği ile tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla ülke genelinde denetimlere hız verildiği belirtildi.
Kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerde, okul ve beslenme çantası, kalem, defter, silgi, makas, kalemtıraş, boya ve yapıştırıcı gibi ürünlerin incelendiği aktarılan açıklamada, ayrıca okul kıyafetlerinin, yasaklı veya kısıtlanmış kimyasallar, kordon ve bağcık gibi unsurlar bakımından kontrol edildiği bildirildi.
Açıklamada, tehlikeli ve riskli görülen ürünlerin akredite laboratuvarlarda teste tabi tutulduğuna, etiketler ve tüketiciyi bilgilendirme amaçlı metinlerin kontrol edildiğine işaret edildi.
Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasaya arzının yasaklanarak toplatılacağının, ilgili imalatçı ve ithalatçılara idari yaptırım uygulanacağının altı çizilen açıklamada, "Güvensiz ürünlere ilişkin bilgiler, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden tüketicilerimizin erişimine sunulacaktır. Vatandaşlarımız, 'https://gubis.ticaret.gov.tr/' adresinden ilgili sisteme ulaşabilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

'Oyuncak niteliğindeki kırtasiye ürünlerinde CE işareti kontrol edilmeli'

Açıklamada, vatandaşların, kırtasiye ürünlerinde imalatçı veya ithalatçının açık ad ve adresinin bulunmasına, marka ve model bilgilerinin belirtilmesine ve Türkçe uyarıların yer almasına dikkat etmesi gerektiği uyarısında bulunuldu.
Tüketicilerin oyuncak niteliğindeki kırtasiye ürünlerinde yaş uyarıları ve CE işaretini kontrol etmesinin önem taşıdığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Çocuk kıyafetlerinde Türkçe ve okunabilir içerik etiketlerinin yanı sıra kordon ve bağcık gibi risk oluşturabilecek unsurlara dikkat edilmelidir. Okul alışverişlerinin yoğunlaştığı zincir market, kırtasiye ve diğer perakende işletmelerde fiyat etiketi denetimleri de yaygın ve yoğun şekilde gerçekleştirilmektedir. Bakanlığımız, çocuklarımızın sağlık ve güvenliğinin korunması ve tüketicilerimizin mağduriyet yaşamaması amacıyla denetimlerini kararlılıkla sürdürecektir."
Ticaret Bakanlığından su fiyatlarına sıkı denetim: Haksız zamlar mercek altında - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
TÜRKİYE
Ticaret Bakanlığından su fiyatlarına sıkı denetim: Haksız zamlar mercek altında
10 Temmuz, 14:36
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