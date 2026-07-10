https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/ticaret-bakanligindan-su-fiyatlarina-siki-denetim-haksiz-zamlar-mercek-altinda-1107163275.html

Ticaret Bakanlığından su fiyatlarına sıkı denetim: Haksız zamlar mercek altında

Ticaret Bakanlığından su fiyatlarına sıkı denetim: Haksız zamlar mercek altında

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı su fiyatlarındaki haksız artışları önlemeye yönelik denetim yaptı. 10.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-10T14:36+0300

2026-07-10T14:36+0300

2026-07-10T14:36+0300

türki̇ye

türkiye

ticaret bakanlığı

denetim

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Ticaret Bakanlığı ekipleri, plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde uygulanan depozito katılım payının güncellenmesi sonrasında haksız fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla denetim gerçekleştirdi.Plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde depozito katılım payının güncellenmesinin ardından, haksız fiyat artışlarının önüne geçilmesine yönelik denetimler artırıldı.Zincir marketlerde denetimBu kapsamda, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Çankaya ilçesindeki bir zincir market şubesini denetledi.Denetim kapsamında ambalajlı su ve depozito katılım payı kapsamındaki ürünlerin faturaları incelenerek, bunların ürünlerin satış fiyatıyla uyumlu olup olmadığı kontrol edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/akaryakit-fiyatlari-yeniden-degisiyor-motorine-zam-kapida-1107128552.html

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