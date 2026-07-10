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Ticaret Bakanlığından su fiyatlarına sıkı denetim: Haksız zamlar mercek altında
Ticaret Bakanlığından su fiyatlarına sıkı denetim: Haksız zamlar mercek altında
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı su fiyatlarındaki haksız artışları önlemeye yönelik denetim yaptı. 10.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-10T14:36+0300
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ticaret bakanlığı
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Ticaret Bakanlığı ekipleri, plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde uygulanan depozito katılım payının güncellenmesi sonrasında haksız fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla denetim gerçekleştirdi.Plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde depozito katılım payının güncellenmesinin ardından, haksız fiyat artışlarının önüne geçilmesine yönelik denetimler artırıldı.Zincir marketlerde denetimBu kapsamda, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Çankaya ilçesindeki bir zincir market şubesini denetledi.Denetim kapsamında ambalajlı su ve depozito katılım payı kapsamındaki ürünlerin faturaları incelenerek, bunların ürünlerin satış fiyatıyla uyumlu olup olmadığı kontrol edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/akaryakit-fiyatlari-yeniden-degisiyor-motorine-zam-kapida-1107128552.html
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türkiye, ticaret bakanlığı, denetim
türkiye, ticaret bakanlığı, denetim

Ticaret Bakanlığından su fiyatlarına sıkı denetim: Haksız zamlar mercek altında

14:36 10.07.2026
© Mehmet FutsiTicaret Bakanlığından su fiyatlarına sıkı denetim: Haksız zamlar mercek altında
Ticaret Bakanlığından su fiyatlarına sıkı denetim: Haksız zamlar mercek altında - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
© Mehmet Futsi
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Ticaret Bakanlığı su fiyatlarındaki haksız artışları önlemeye yönelik denetim yaptı.
Ticaret Bakanlığı ekipleri, plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde uygulanan depozito katılım payının güncellenmesi sonrasında haksız fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla denetim gerçekleştirdi.
Plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde depozito katılım payının güncellenmesinin ardından, haksız fiyat artışlarının önüne geçilmesine yönelik denetimler artırıldı.

Zincir marketlerde denetim

Bu kapsamda, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Çankaya ilçesindeki bir zincir market şubesini denetledi.
Denetim kapsamında ambalajlı su ve depozito katılım payı kapsamındaki ürünlerin faturaları incelenerek, bunların ürünlerin satış fiyatıyla uyumlu olup olmadığı kontrol edildi.
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