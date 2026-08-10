https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/tbmm-genel-kurulu-toplandi-terorsuz-turkiye-sureci-icin-hazirlanan-kanun-teklifi-gorusulecek-1107889958.html

TBMM Genel Kurulu toplandı: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan kanun teklifi görüşülüyor

TBMM Genel Kurulu toplandı: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan kanun teklifi görüşülüyor

Sputnik Türkiye

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kamuoyunda "Çerçeve yasa" olarak bilinen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun... 10.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-10T11:44+0300

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terörsüz türkiye

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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.Adan, birleşimin açılışında, 20 milletvekiline yerlerinden gündem dışı söz verdi."Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşüleceği oturuma MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da katıldı.AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, oturum öncesinde Bahçeli'nin yanına giderek tokalaştı.İYİ Parti'den bayrak adımıTürk bayraklı atkı takarak oturuma katılan İYİ Parti milletvekilleri, sıralarına Türk bayrağı koydu.367 vekilin imzası varAK Parti, MHP, DEM Parti, CHP, HÜDA PAR ve bazıları bağımsız 367 milletvekilinin imzasını taşıyan teklif 12 maddeden oluşuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/mecliste-tarihi-oturum-terorsuz-turkiye-sureci-icin-hazirlanan-kanun-teklifi-bugun-tbmm-genel-1107883409.html

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tbmm, mhp, i̇yi̇ parti, milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu, devlet bahçeli, terörsüz türkiye, meclis