Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/tbmm-genel-kurulu-toplandi-terorsuz-turkiye-sureci-icin-hazirlanan-kanun-teklifi-gorusulecek-1107889958.html
TBMM Genel Kurulu toplandı: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan kanun teklifi görüşülüyor
TBMM Genel Kurulu toplandı: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan kanun teklifi görüşülüyor
Sputnik Türkiye
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kamuoyunda "Çerçeve yasa" olarak bilinen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun... 10.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-10T11:44+0300
2026-08-10T12:17+0300
poli̇ti̇ka
tbmm
mhp
i̇yi̇ parti
milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu
devlet bahçeli
terörsüz türkiye
meclis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0a/1107889801_0:190:2048:1342_1920x0_80_0_0_32a02e6fad22e70cb692fce50b888ed8.jpg
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.Adan, birleşimin açılışında, 20 milletvekiline yerlerinden gündem dışı söz verdi."Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşüleceği oturuma MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da katıldı.AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, oturum öncesinde Bahçeli'nin yanına giderek tokalaştı.İYİ Parti'den bayrak adımıTürk bayraklı atkı takarak oturuma katılan İYİ Parti milletvekilleri, sıralarına Türk bayrağı koydu.367 vekilin imzası varAK Parti, MHP, DEM Parti, CHP, HÜDA PAR ve bazıları bağımsız 367 milletvekilinin imzasını taşıyan teklif 12 maddeden oluşuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/mecliste-tarihi-oturum-terorsuz-turkiye-sureci-icin-hazirlanan-kanun-teklifi-bugun-tbmm-genel-1107883409.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0a/1107889801_3:0:2046:1532_1920x0_80_0_0_206f2c3dac42017706fbc5070e75a41d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tbmm, mhp, i̇yi̇ parti, milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu, devlet bahçeli, terörsüz türkiye, meclis
tbmm, mhp, i̇yi̇ parti, milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu, devlet bahçeli, terörsüz türkiye, meclis

TBMM Genel Kurulu toplandı: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan kanun teklifi görüşülüyor

11:44 10.08.2026 (güncellendi: 12:17 10.08.2026)
© Sputnik / Osman Nuri CeritTBMM Genel Kurulu toplandı: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan kanun teklifi görüşülecek
TBMM Genel Kurulu toplandı: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan kanun teklifi görüşülecek - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2026
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kamuoyunda "Çerçeve yasa" olarak bilinen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" Meclis'te görüşülüyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de Genel Kurul'a katıldı. TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.
Adan, birleşimin açılışında, 20 milletvekiline yerlerinden gündem dışı söz verdi.
"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşüleceği oturuma MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da katıldı.
© Binnur Ege Gürün KoçakTBMM Genel Kurulu toplandı
TBMM Genel Kurulu toplandı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2026
TBMM Genel Kurulu toplandı
© Binnur Ege Gürün Koçak
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, oturum öncesinde Bahçeli'nin yanına giderek tokalaştı.
© Binnur Ege Gürün KoçakTBMM Genel Kurulu toplandı
TBMM Genel Kurulu toplandı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2026
TBMM Genel Kurulu toplandı
© Binnur Ege Gürün Koçak

İYİ Parti'den bayrak adımı

Türk bayraklı atkı takarak oturuma katılan İYİ Parti milletvekilleri, sıralarına Türk bayrağı koydu.

367 vekilin imzası var

AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP, HÜDA PAR ve bazıları bağımsız 367 milletvekilinin imzasını taşıyan teklif 12 maddeden oluşuyor.
© Binnur Ege Gürün KoçakTBMM Genel Kurulu toplandı
TBMM Genel Kurulu toplandı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2026
TBMM Genel Kurulu toplandı
© Binnur Ege Gürün Koçak
TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2026
TÜRKİYE
Meclis’te tarihi oturum: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan kanun teklifi bugün TBMM Genel Kurulu'nda
07:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала