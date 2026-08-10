https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/tayvandan-hayali-cin-saldirisina-karsi-dev-prova-internet-kasitli-kesilecek-1107883553.html

Tayvan’dan 'hayali Çin saldırısına' karşı dev prova: İnternet kasıtlı kesilecek

Tayvan’dan 'hayali Çin saldırısına' karşı dev prova: İnternet kasıtlı kesilecek

Sputnik Türkiye

Çin ile artan gerilimin ortasında Tayvan, Penghu Adaları’nda gerçek mühimmatın kullanıldığı dev bir hava indirme ve çıkarma tatbikatı başlattı. Yıllık Han... 10.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-10T07:25+0300

2026-08-10T07:25+0300

2026-08-10T07:25+0300

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Tayvan Boğazı üzerinde yer alan ve olası bir Çin işgalinde ilk hedef olması beklenen Penghu Adaları, pazartesi sabahı erken saatlerde büyük bir hareketliliğe sahne oldu. Gün doğmadan kıyılarda konuşlanan birlikler; M60A3 tankları, topçu sistemleri ve uçaksavar silahlarıyla düşmanın hava ve deniz çıkarmalarını püskürtmeye yönelik "çok katmanlı" bir savunma provası gerçekleştirdi.Çin kıyılarına oldukça yakın bir konumda bulunan Penghu’nun düşman eline geçmesi, Tayvan ana adasına yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları için ileri bir üs oluşturma riski taşıyor. Bu nedenle Tayvanlı askeri stratejistler, bölgenin savunmasını kritik bir eşik olarak değerlendiriyor.Dijital savaş senaryosu: Mobil i̇nternet 30 dakika yavaşlatılacakBu yılki Han Kuang tatbikatı, askeri sevkiyatların ötesinde sivil altyapıyı da kapsayan benzersiz bir dijital testi beraberinde getiriyor. Tayvan yönetimi, çatışma anında baz istasyonlarının hasar görmesi ihtimaline karşı mobil internet hızını kasıtlı olarak düşürecek. İlk deneme bugün ülkenin orta kesimlerinde yapılırken, ikinci test 13 Ağustos’ta başkent Taipei’yi de kapsayan kuzey bölgelerinde gerçekleştirilecek.30 dakika sürecek kısıtlama boyunca yüksek bant genişliği gerektiren video görüşmeleri ve dosya paylaşımları zorlaşacak. Ancak halkın günlük hayatını tamamen durdurmamak adına sesli aramalar, kısa mesajlar, ATM sistemleri ve acil yardım hatları kesintisiz çalışmaya devam edecek.20 binden fazla yedek asker sahada5 Ağustos'ta başlayan ve 10 gün sürecek dev tatbikata 20 binden fazla yedek asker katılıyor. Tatbikat kapsamında savaş uçaklarının alternatif pistlere dağıtılması, kritik köprülerin korunması ve sivil fabrikaların savaş döneminde askeri üretime destek vermesi gibi kapsamlı senaryolar sınanıyor. Ayrıca ABD ordusunda kullanılan ve alt rütbeli personelin verilen emirleri kendi cümleleriyle üstlerine teyit ettiği komuta kontrol modeli de ilk kez uygulanıyor.Çip devinden küresel ekonomiye risk uyarısıTayvan çevresinde tırmanan askeri kriz, yalnızca bölgesel bir güvenlik sorunu değil; küresel teknoloji pazarı için de büyük bir tehdit anlamı taşıyor. Dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi olan TSMC, yapay zeka işlemcilerinden akıllı telefonlara kadar küresel tedarik zincirinin merkezinde yer alıyor. Tayvan Boğazı’nda yaşanabilecek uzun süreli bir abluka veya çatışma, küresel çip arzını tamamen durdurma riski barındırıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/mecliste-tarihi-oturum-terorsuz-turkiye-sureci-icin-hazirlanan-kanun-teklifi-bugun-tbmm-genel-1107883409.html

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