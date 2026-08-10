https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/taylandda-kamu-binasina-silahli-saldiri-eski-milletvekili-yakalandi-1107892847.html
Tayland'da kamu binasına silahlı saldırı: Eski milletvekili yakalandı
Tayland'da kamu binasına silahlı saldırı: Eski milletvekili yakalandı
Sputnik Türkiye
Tayland'da 9 kişinin öldüğü kanlı okul baskınının ardından silah şiddeti bir kez daha patlak verdi. Başkent Bangkok yakınlarında bir yerel yönetim binasını... 10.08.2026, Sputnik Türkiye
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Güneydoğu Asya ülkesi Tayland, peş peşe gelen silahlı saldırı haberleriyle sarsılıyor. Başkent Bangkok yakınlarındaki Nonthaburi eyaletinde bulunan bir yerel yönetim binasına silahlı saldırı düzenlendi. Nonthaburi Emniyet Müdürü Tümgeneral Dejrapee Kongdee, şüphelinin binadaki üst düzey bir yerel yönetim yetkilisine ve şoförüne ateş açtığını doğruladı.Saldırıda yaralanan iki kişi bölgedeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayı gerçekleştiren eski milletvekili emniyet güçlerince gözaltına alındı.Ülkeyi sarsan okul katliamının ardından i̇kinci dehşetYaşanan son baskın, aynı eyalette 14 yaşındaki bir çocuğun cuma günü gerçekleştirdiği kanlı saldırının hemen ardından geldi. Evinde ve ardından Debsirin Nonthaburi Okulu bünyesinde dehşet saçan çocuk, kendisi dahil 9 kişinin ölümüne ve 20'den fazla kişinin yaralanmasına yol açmıştı.Son dört yılın en ölümcül toplu saldırısı olarak kayıtlara geçen facianın ardından öğrenciler ders başı yaparken, okullara metal dedektörleri yerleştirildi. Tayland Eğitim Bakanlığı, ruh sağlığı taramaları ve acil durum tatbikatlarını kapsayan yeni bir okul güvenliği protokolünün 3 ay içinde devreye alınacağını bildirdi.Başbakan Anutin Charnvirakul: Silah taşımaya geçit yokPazartesi günü açıklamalarda bulunan Başbakan Anutin Charnvirakul, kamuya açık alanlarda silah denetimi kurallarının sertleştirileceğini duyurdu. Polis kontrol noktalarının artırılacağını belirten Anutin, "Hiç kimsenin kamusal alanlarda ateşli silah taşıma hakkı yok" diyerek ruhsatlandırma süreçlerinin sil baştan ele alınacağını vurguladı.Small Arms Survey verilerine göre sivillerin elinde 10,3 milyon ateşli silah barındıran Tayland, Güneydoğu Asya'da sivil silahlanma oranının en yüksek olduğu ülke konumunda bulunuyor. Ülkede silah ruhsatı için zorunlu bir ruh sağlığı taramasının bulunmaması ise eleştirilerin odağında yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/guney-afrikada-pes-pese-silahli-saldirilar-11-kisi-hayatini-kaybetti-1107892362.html
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tayland, güneydoğu asya, bangkok, haberler, asya & pasifik
Tayland'da kamu binasına silahlı saldırı: Eski milletvekili yakalandı
Tayland'da 9 kişinin öldüğü kanlı okul baskınının ardından silah şiddeti bir kez daha patlak verdi. Başkent Bangkok yakınlarında bir yerel yönetim binasını basan eski bir milletvekili dehşet saçtı. İki kişinin yaralandığı saldırı sonrası Tayland hükümeti silah kontrol kanunlarını sertleştireceğini duyurdu.
Güneydoğu Asya ülkesi Tayland, peş peşe gelen silahlı saldırı haberleriyle sarsılıyor. Başkent Bangkok yakınlarındaki Nonthaburi eyaletinde bulunan bir yerel yönetim binasına silahlı saldırı düzenlendi. Nonthaburi Emniyet Müdürü Tümgeneral Dejrapee Kongdee, şüphelinin binadaki üst düzey bir yerel yönetim yetkilisine ve şoförüne ateş açtığını doğruladı.
Saldırıda yaralanan iki kişi bölgedeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayı gerçekleştiren eski milletvekili emniyet güçlerince gözaltına alındı.
Ülkeyi sarsan okul katliamının ardından i̇kinci dehşet
Yaşanan son baskın, aynı eyalette 14 yaşındaki bir çocuğun cuma günü gerçekleştirdiği kanlı saldırının hemen ardından geldi. Evinde ve ardından Debsirin Nonthaburi Okulu bünyesinde dehşet saçan çocuk, kendisi dahil 9 kişinin ölümüne ve 20'den fazla kişinin yaralanmasına yol açmıştı.
Son dört yılın en ölümcül toplu saldırısı olarak kayıtlara geçen facianın ardından öğrenciler ders başı yaparken, okullara metal dedektörleri yerleştirildi. Tayland Eğitim Bakanlığı, ruh sağlığı taramaları ve acil durum tatbikatlarını kapsayan yeni bir okul güvenliği protokolünün 3 ay içinde devreye alınacağını bildirdi.
Başbakan Anutin Charnvirakul: Silah taşımaya geçit yok
Pazartesi günü açıklamalarda bulunan Başbakan Anutin Charnvirakul, kamuya açık alanlarda silah denetimi kurallarının sertleştirileceğini duyurdu. Polis kontrol noktalarının artırılacağını belirten Anutin, "Hiç kimsenin kamusal alanlarda ateşli silah taşıma hakkı yok" diyerek ruhsatlandırma süreçlerinin sil baştan ele alınacağını vurguladı.
Small Arms Survey verilerine göre sivillerin elinde 10,3 milyon ateşli silah barındıran Tayland, Güneydoğu Asya'da sivil silahlanma oranının en yüksek olduğu ülke konumunda bulunuyor. Ülkede silah ruhsatı için zorunlu bir ruh sağlığı taramasının bulunmaması ise eleştirilerin odağında yer alıyor.