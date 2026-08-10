https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/guney-afrikada-pes-pese-silahli-saldirilar-11-kisi-hayatini-kaybetti-1107892362.html

Güney Afrika'da peş peşe silahlı saldırılar: 11 kişi hayatını kaybetti

Güney Afrika'da peş peşe silahlı saldırılar: 11 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrinde düzenlenen üç ayrı silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Polis... 10.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-10T12:25+0300

2026-08-10T12:25+0300

2026-08-10T12:25+0300

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Güney Afrika Cumhuriyeti’nin kıyı kenti Cape Town, aynı gün içinde gerçekleşen kanlı olaylarla sarsıldı. Güney Afrika Polis Teşkilatı (SAPS) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, kentin farklı noktalarında düzenlenen üç ayrı silahlı saldırı sonucunda toplam 11 kişi yaşamını yitirdi.Saldırıların ilk adresi olan Khayelitsha bölgesindeki Lingelethu West alanında 25, 31 ve 35 yaşlarında olduğu belirlenen 3 erkek vurularak öldürüldü. Dehşet veren olaylar serisi Langa ve Gugulethu bölgelerinde devam etti.Can kayıpları artıyor: Kurbanların kimlikleri belirleniyorLanga bölgesine bağlı KwaLanga’daki Winnie Mandela Caddesi üzerinde düzenlenen ikinci saldırıda, 4 erkek ile 1 kadın hayatını kaybetti. Gugulethu’da yer alan Barcelona düzensiz yerleşim bölgesindeki üçüncü silahlı saldırı vakasında ise 2 erkek ve 1 kadın kurban giderken, 2 kişi de ağır yaralandı.Olayların ardından bölgeye çok sayıda takviye güvenlik gücü sevk edildi. Emniyet birimleri riskli görülen diğer noktalarda da tedbirleri en üst seviyeye çıkardı.Ödül i̇lan edildi: Failler henüz yakalanamadıWestern Cape Eyalet Emniyet Müdürü Korgeneral Sizakhele Dyantyi, saldırıların motivasyonunun henüz netleşmediğini duyurdu. Çete şiddeti ve yasa dışı silahlanma sorunlarına dikkat çeken Dyantyi, faillerin yakalanmasını sağlayacak bilgi sunan kişilere 100 bin Güney Afrika randı (yaklaşık 6 bin dolar) ödül verileceğini bildirdi.Olaylarla ilgili henüz hiçbir şüphelinin gözaltına alınmadığı ve soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü kaydedildi.

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güney afrika, cape town, güney afrika polis servisi (saps), barcelona, afrika, yılsonu2026