https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/etna-yanardagi-yeniden-faaliyete-gecti-katanya-havalimaninda-ucuslar-durduruldu-1107893151.html
Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti: Katanya Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu
Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti: Katanya Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu
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İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda devam eden patlama nedeniyle oluşan volkanik kül bulutunun havalimanı çevresindeki hava sahasına yayılması... 10.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-10T13:07+0300
2026-08-10T13:07+0300
2026-08-10T13:16+0300
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İtalya'nın Sicilya Adası'nın doğusundaki Etna Yanardağı'nda meydana gelen yeni patlama nedeniyle oluşan volkanik kül bulutunun havalimanı çevresindeki hava sahasına yayılması üzerine Katanya Havalimanı'na geliş uçuşları geçici olarak durduruldu.Havalimanı işletmecisi SAC tarafından yapılan açıklamada, uçuşların pazartesi günü saat 15.00 GMT'ye kadar askıya alındığı belirtildi. SAC, durumun havalimanındaki operasyonları önemli ölçüde etkilediğini belirterek yolculara havalimanına gitmeden önce uçuşlarının durumunu havayolu şirketlerinden kontrol etmeleri çağrısında bulundu.Havalimanı işletmecisi, volkanik faaliyetlerin ve hava koşullarının gelişimine bağlı olarak durumun sürekli takip edildiğini ve yeni bilgilendirmelerin yapılacağını bildirdi.Etna'da lav akışları sürüyorSicilya'nın doğu kıyısına hakim olan Etna, dünyanın en aktif yanardağlarından biri olarak biliniyor ve sık sık hava trafiğinde aksamalara neden oluyor.İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV), Avrupa'nın en yüksek yanardağı Etna'daki son patlama evresinin 2 bin 750 metre ve 2 bin 360 metre rakımlardaki ağızlardan devam ettiğini açıkladı. Patlamaların birkaç lav akışını beslediği ve geniş lav alanlarının oluşmasına neden olduğu belirtildi.Havacılık alarmı en yüksek seviyedeINGV'nin Havacılık Volkan Gözlem Bildirimi'nde (VONA) havacılık için alarm seviyesi en yüksek düzey olan "kırmızı" olarak kaldı. Bu seviye, volkanik kül emisyonlarının uçaklar açısından devam eden tehlike oluşturduğunu gösteriyor.Katanya Havalimanı, Sicilya'nın ana havalimanı olmasının yanı sıra yolcu trafiği bakımından İtalya'nın en yoğun beşinci havalimanı konumunda bulunuyor. Etna'dan kaynaklanan volkanik faaliyetler bölgede hava ulaşımını zaman zaman etkiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/vezuv-yanardaginin-yok-ettigi-pompeiinin-2-bin-yillik-kokusu-cozuldu-1107888440.html
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etna yanardağı, sicilya adası, i̇talya
etna yanardağı, sicilya adası, i̇talya
Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti: Katanya Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu
13:07 10.08.2026 (güncellendi: 13:16 10.08.2026)
İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda devam eden patlama nedeniyle oluşan volkanik kül bulutunun havalimanı çevresindeki hava sahasına yayılması üzerine Katanya Havalimanı'na geliş uçuşları durduruldu.
İtalya'nın Sicilya Adası'nın doğusundaki Etna Yanardağı'nda meydana gelen yeni patlama nedeniyle oluşan volkanik kül bulutunun havalimanı çevresindeki hava sahasına yayılması üzerine Katanya Havalimanı'na geliş uçuşları geçici olarak durduruldu.
Havalimanı işletmecisi SAC tarafından yapılan açıklamada, uçuşların pazartesi günü saat 15.00 GMT'ye kadar askıya alındığı belirtildi. SAC, durumun havalimanındaki operasyonları önemli ölçüde etkilediğini belirterek yolculara havalimanına gitmeden önce uçuşlarının durumunu havayolu şirketlerinden kontrol etmeleri çağrısında bulundu.
Havalimanı işletmecisi, volkanik faaliyetlerin ve hava koşullarının gelişimine bağlı olarak durumun sürekli takip edildiğini ve yeni bilgilendirmelerin yapılacağını bildirdi.
Etna'da lav akışları sürüyor
Sicilya'nın doğu kıyısına hakim olan Etna, dünyanın en aktif yanardağlarından biri olarak biliniyor ve sık sık hava trafiğinde aksamalara neden oluyor.
İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV), Avrupa'nın en yüksek yanardağı Etna'daki son patlama evresinin 2 bin 750 metre ve 2 bin 360 metre rakımlardaki ağızlardan devam ettiğini açıkladı. Patlamaların birkaç lav akışını beslediği ve geniş lav alanlarının oluşmasına neden olduğu belirtildi.
Havacılık alarmı en yüksek seviyede
INGV'nin Havacılık Volkan Gözlem Bildirimi'nde (VONA) havacılık için alarm seviyesi en yüksek düzey olan "kırmızı" olarak kaldı. Bu seviye, volkanik kül emisyonlarının uçaklar açısından devam eden tehlike oluşturduğunu gösteriyor.
Katanya Havalimanı, Sicilya'nın ana havalimanı olmasının yanı sıra yolcu trafiği bakımından İtalya'nın en yoğun beşinci havalimanı konumunda bulunuyor. Etna'dan kaynaklanan volkanik faaliyetler bölgede hava ulaşımını zaman zaman etkiliyor.