https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/son-dakika-haberi-trump-iran-temsilcilerinin-tazminat-talep-ettigini-goruyorum-gorusmelerde-bu-gundeme-gelmedi-ancak-1107905940.html
Trump: İran temsilcilerinin tazminat talep ettiğini görüyorum, görüşmelerde bu gündeme gelmedi ancak ilginç bir fikir
Trump: İran temsilcilerinin tazminat talep ettiğini görüyorum, görüşmelerde bu gündeme gelmedi ancak ilginç bir fikir
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ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran’ın tazminat talebiyle ilgili açıklamalar yaptı. ABD Başkanı, İran’dan tazminat talep... 10.08.2026, Sputnik Türkiye
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abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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Donald Trump’ın, Truth Social’dan yaptığı açıklama şöyle:
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donald trump, i̇ran, abd, haberler
donald trump, i̇ran, abd, haberler
Trump: İran temsilcilerinin tazminat talep ettiğini görüyorum, görüşmelerde bu gündeme gelmedi ancak ilginç bir fikir
ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran’ın tazminat talebiyle ilgili açıklamalar yaptı. ABD Başkanı, İran’dan tazminat talep edebileceğini söyledi.
Donald Trump’ın, Truth Social’dan yaptığı açıklama şöyle:
"İran İslam Cumhuriyeti temsilcilerinin, son beş ayda yaşanan askeri çatışmalar sırasında kendilerine verilen zarar nedeniyle tazminat talep ettiğini görüyorum. Bu çatışmaların, İran’ın nükleer silah sahibi olmayı reddetmesi nedeniyle başladığı iddia ediliyor. Oysa müzakerelerimizin veya görüşmelerimizin hiçbirinde böyle bir konu gündeme gelmemişti!
Ancak bu ilginç bir fikir. Çünkü ben de şimdi İran'dan, başlangıçta General Kasım Süleymani'nin öncülük ettiği, yol kenarına yerleştirilen bombalar ve İran'ın adının sıkça anıldığı çeşitli çatışmalar nedeniyle öldürülen ve ağır yaralanan tüm insanlar için tazminat talep ediyorum. Buna USS Cole'a yönelik saldırıda öldürülenlerin aileleri ve çatışmalarda hayatını kaybeden binlerce kişi de dahil.
Ayrıca İran'ın son 50 yılda öldürdüğü yüz binlerce masum protestocunun ailelerine de tazminat ödenmeli. Bunun yanı sıra son beş ayda öldürüldüğü belirtilen 52 bin kişi de buna dahil.
Temsilcilerime, gelecekteki tüm müzakerelerde bu konunun kesinlikle gündeme getirilmesi talimatını verdim.
Bu meseleye gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!"