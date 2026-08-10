Trump: İran temsilcilerinin tazminat talep ettiğini görüyorum, görüşmelerde bu gündeme gelmedi ancak ilginç bir fikir

"İran İslam Cumhuriyeti temsilcilerinin, son beş ayda yaşanan askeri çatışmalar sırasında kendilerine verilen zarar nedeniyle tazminat talep ettiğini görüyorum. Bu çatışmaların, İran’ın nükleer silah sahibi olmayı reddetmesi nedeniyle başladığı iddia ediliyor. Oysa müzakerelerimizin veya görüşmelerimizin hiçbirinde böyle bir konu gündeme gelmemişti! "İran İslam Cumhuriyeti temsilcilerinin, son beş ayda yaşanan askeri çatışmalar sırasında kendilerine verilen zarar nedeniyle tazminat talep ettiğini görüyorum. Bu çatışmaların, İran’ın nükleer silah sahibi olmayı reddetmesi nedeniyle başladığı iddia ediliyor. Oysa müzakerelerimizin veya görüşmelerimizin hiçbirinde böyle bir konu gündeme gelmemişti!

Ancak bu ilginç bir fikir. Çünkü ben de şimdi İran'dan, başlangıçta General Kasım Süleymani'nin öncülük ettiği, yol kenarına yerleştirilen bombalar ve İran'ın adının sıkça anıldığı çeşitli çatışmalar nedeniyle öldürülen ve ağır yaralanan tüm insanlar için tazminat talep ediyorum. Buna USS Cole'a yönelik saldırıda öldürülenlerin aileleri ve çatışmalarda hayatını kaybeden binlerce kişi de dahil. Ancak bu ilginç bir fikir. Çünkü ben de şimdi İran'dan, başlangıçta General Kasım Süleymani'nin öncülük ettiği, yol kenarına yerleştirilen bombalar ve İran'ın adının sıkça anıldığı çeşitli çatışmalar nedeniyle öldürülen ve ağır yaralanan tüm insanlar için tazminat talep ediyorum. Buna USS Cole'a yönelik saldırıda öldürülenlerin aileleri ve çatışmalarda hayatını kaybeden binlerce kişi de dahil.

Ayrıca İran'ın son 50 yılda öldürdüğü yüz binlerce masum protestocunun ailelerine de tazminat ödenmeli. Bunun yanı sıra son beş ayda öldürüldüğü belirtilen 52 bin kişi de buna dahil. Ayrıca İran'ın son 50 yılda öldürdüğü yüz binlerce masum protestocunun ailelerine de tazminat ödenmeli. Bunun yanı sıra son beş ayda öldürüldüğü belirtilen 52 bin kişi de buna dahil.

Temsilcilerime, gelecekteki tüm müzakerelerde bu konunun kesinlikle gündeme getirilmesi talimatını verdim. Temsilcilerime, gelecekteki tüm müzakerelerde bu konunun kesinlikle gündeme getirilmesi talimatını verdim.