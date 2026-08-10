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Soğan çuvallarından uyuşturucu madde çıktı: Toplam 93 kilogram
Soğan çuvallarından uyuşturucu madde çıktı: Toplam 93 kilogram
Sputnik Türkiye
Yürütülen soruşturmalar kapsamında Ankara'da düzenlenen operasyonda soğan çuvallarının içinde toplam 93 kilogram metamfetamin ele geçirildi. 10.08.2026, Sputnik Türkiye
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ankara
ankara emniyet müdürlüğü
uyuşturucu
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Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Ağrı ve Haymana Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda operasyon düzenlendi.Ağrı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 9 Ağustos'ta Haymana'da yapılan operasyonda, soğan çuvalları arasına gizlenmiş 90 parça halinde toplam 93 kilo 120 gram metamfetamin bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.
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ankara, ankara emniyet müdürlüğü, uyuşturucu
ankara, ankara emniyet müdürlüğü, uyuşturucu

Soğan çuvallarından uyuşturucu madde çıktı: Toplam 93 kilogram

20:34 10.08.2026
© AAAnkara'da soğan çuvallarına gizlenmiş 93 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
Ankara'da soğan çuvallarına gizlenmiş 93 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2026
© AA
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Yürütülen soruşturmalar kapsamında Ankara'da düzenlenen operasyonda soğan çuvallarının içinde toplam 93 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Ağrı ve Haymana Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda operasyon düzenlendi.
Ağrı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 9 Ağustos'ta Haymana'da yapılan operasyonda, soğan çuvalları arasına gizlenmiş 90 parça halinde toplam 93 kilo 120 gram metamfetamin bulundu.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.
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