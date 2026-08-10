https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/sogan-cuvallarindan-uyusturucu-madde-cikti-toplam-93-kilogram--1107906883.html
Soğan çuvallarından uyuşturucu madde çıktı: Toplam 93 kilogram
Soğan çuvallarından uyuşturucu madde çıktı: Toplam 93 kilogram
Sputnik Türkiye
Yürütülen soruşturmalar kapsamında Ankara'da düzenlenen operasyonda soğan çuvallarının içinde toplam 93 kilogram metamfetamin ele geçirildi. 10.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-10T20:34+0300
2026-08-10T20:34+0300
2026-08-10T20:34+0300
türki̇ye
ankara
ankara emniyet müdürlüğü
uyuşturucu
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Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Ağrı ve Haymana Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda operasyon düzenlendi.Ağrı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 9 Ağustos'ta Haymana'da yapılan operasyonda, soğan çuvalları arasına gizlenmiş 90 parça halinde toplam 93 kilo 120 gram metamfetamin bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/sanliurfada-lavabo-acici-patladi-5-yarali-1107906330.html
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ankara, ankara emniyet müdürlüğü, uyuşturucu
ankara, ankara emniyet müdürlüğü, uyuşturucu
Soğan çuvallarından uyuşturucu madde çıktı: Toplam 93 kilogram
Yürütülen soruşturmalar kapsamında Ankara'da düzenlenen operasyonda soğan çuvallarının içinde toplam 93 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Ağrı ve Haymana Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda operasyon düzenlendi.
Ağrı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 9 Ağustos'ta Haymana'da yapılan operasyonda, soğan çuvalları arasına gizlenmiş 90 parça halinde toplam 93 kilo 120 gram metamfetamin bulundu.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.