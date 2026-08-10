https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/sogan-cuvallarindan-uyusturucu-madde-cikti-toplam-93-kilogram--1107906883.html

Soğan çuvallarından uyuşturucu madde çıktı: Toplam 93 kilogram

Soğan çuvallarından uyuşturucu madde çıktı: Toplam 93 kilogram

Sputnik Türkiye

Yürütülen soruşturmalar kapsamında Ankara'da düzenlenen operasyonda soğan çuvallarının içinde toplam 93 kilogram metamfetamin ele geçirildi. 10.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-10T20:34+0300

2026-08-10T20:34+0300

2026-08-10T20:34+0300

türki̇ye

ankara

ankara emniyet müdürlüğü

uyuşturucu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0a/1107906728_0:35:1328:781_1920x0_80_0_0_41dd51cfbba2fb39f758d0a019b4b18a.jpg

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Ağrı ve Haymana Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda operasyon düzenlendi.Ağrı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 9 Ağustos'ta Haymana'da yapılan operasyonda, soğan çuvalları arasına gizlenmiş 90 parça halinde toplam 93 kilo 120 gram metamfetamin bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/sanliurfada-lavabo-acici-patladi-5-yarali-1107906330.html

türki̇ye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara, ankara emniyet müdürlüğü, uyuşturucu