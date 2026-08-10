https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/sanliurfada-lavabo-acici-patladi-5-yarali-1107906330.html
Şanlıurfa'da lavabo açıcı patladı: 5 yaralı
Şanlıurfa'da lavabo açıcı patladı: 5 yaralı
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir marketin deposunda lavabo açıcı nedeniyle oluşan kimyasal reaksiyon sonucu patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı. 10.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-10T20:20+0300
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Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki bir markette tadilat yapıldığı sırada su giderine lavabo açıcı döküldü. Kimyasal maddelerin tepkimeye girmesi sonucu depoda patlama meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 5 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.AFAD ekiplerinin yaptığı ölçümlerde, kimyasal reaksiyon nedeniyle ortamda toksik gaz seviyesinin normal değerlerin üzerinde olduğu belirlendi. Ekipler, gazın tahliyesi için depoda havalandırma çalışması gerçekleştirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/pencere-kenarinda-unutulan-oyuncak-patladi-12-yasindaki-cocuga-deri-nakli-yapildi-1107736556.html
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şanlıurfa, şanlıurfa büyükşehir belediyesi, şanlıurfa i̇l emniyet müdürlüğü, şanlıurfa emniyet müdürlüğü, şanlıurfa valiliği, şanlıurfa cumhuriyet başsavcılığı, patlama
şanlıurfa, şanlıurfa büyükşehir belediyesi, şanlıurfa i̇l emniyet müdürlüğü, şanlıurfa emniyet müdürlüğü, şanlıurfa valiliği, şanlıurfa cumhuriyet başsavcılığı, patlama
Şanlıurfa'da lavabo açıcı patladı: 5 yaralı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir marketin deposunda lavabo açıcı nedeniyle oluşan kimyasal reaksiyon sonucu patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı.
Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki bir markette tadilat yapıldığı sırada su giderine lavabo açıcı döküldü.
Kimyasal maddelerin tepkimeye girmesi sonucu depoda patlama meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 5 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.
AFAD ekiplerinin yaptığı ölçümlerde, kimyasal reaksiyon nedeniyle ortamda toksik gaz seviyesinin normal değerlerin üzerinde olduğu belirlendi. Ekipler, gazın tahliyesi için depoda havalandırma çalışması gerçekleştirdi.