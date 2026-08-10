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Şanlıurfa'da lavabo açıcı patladı: 5 yaralı

Şanlıurfa'da lavabo açıcı patladı: 5 yaralı

Sputnik Türkiye

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir marketin deposunda lavabo açıcı nedeniyle oluşan kimyasal reaksiyon sonucu patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı. 10.08.2026, Sputnik Türkiye

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Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki bir markette tadilat yapıldığı sırada su giderine lavabo açıcı döküldü. Kimyasal maddelerin tepkimeye girmesi sonucu depoda patlama meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 5 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.AFAD ekiplerinin yaptığı ölçümlerde, kimyasal reaksiyon nedeniyle ortamda toksik gaz seviyesinin normal değerlerin üzerinde olduğu belirlendi. Ekipler, gazın tahliyesi için depoda havalandırma çalışması gerçekleştirdi.

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