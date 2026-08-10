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Şanlıurfa'da lavabo açıcı patladı: 5 yaralı
Şanlıurfa'da lavabo açıcı patladı: 5 yaralı
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir marketin deposunda lavabo açıcı nedeniyle oluşan kimyasal reaksiyon sonucu patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı. 10.08.2026, Sputnik Türkiye
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Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki bir markette tadilat yapıldığı sırada su giderine lavabo açıcı döküldü. Kimyasal maddelerin tepkimeye girmesi sonucu depoda patlama meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 5 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.AFAD ekiplerinin yaptığı ölçümlerde, kimyasal reaksiyon nedeniyle ortamda toksik gaz seviyesinin normal değerlerin üzerinde olduğu belirlendi. Ekipler, gazın tahliyesi için depoda havalandırma çalışması gerçekleştirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/pencere-kenarinda-unutulan-oyuncak-patladi-12-yasindaki-cocuga-deri-nakli-yapildi-1107736556.html
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şanlıurfa, şanlıurfa büyükşehir belediyesi, şanlıurfa i̇l emniyet müdürlüğü, şanlıurfa emniyet müdürlüğü, şanlıurfa valiliği, şanlıurfa cumhuriyet başsavcılığı, patlama
şanlıurfa, şanlıurfa büyükşehir belediyesi, şanlıurfa i̇l emniyet müdürlüğü, şanlıurfa emniyet müdürlüğü, şanlıurfa valiliği, şanlıurfa cumhuriyet başsavcılığı, patlama

Şanlıurfa'da lavabo açıcı patladı: 5 yaralı

20:20 10.08.2026
© AA / Cebrail CaymazŞanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bir marketin deposundaki su giderine lavabo açıcı dökülmesi sonucu meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bir marketin deposundaki su giderine lavabo açıcı dökülmesi sonucu meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2026
© AA / Cebrail Caymaz
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir marketin deposunda lavabo açıcı nedeniyle oluşan kimyasal reaksiyon sonucu patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı.
Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki bir markette tadilat yapıldığı sırada su giderine lavabo açıcı döküldü.
Kimyasal maddelerin tepkimeye girmesi sonucu depoda patlama meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 5 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.
AFAD ekiplerinin yaptığı ölçümlerde, kimyasal reaksiyon nedeniyle ortamda toksik gaz seviyesinin normal değerlerin üzerinde olduğu belirlendi. Ekipler, gazın tahliyesi için depoda havalandırma çalışması gerçekleştirdi.
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