https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/sehit-aileleri-ve-gazilerin-haklarina-yonelik-duzenlemeleri-iceren-kanun-teklifi-tbmmde-kabul-1107882214.html

Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Sputnik Türkiye

TBMM Genel Kurulu'nda şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. 10.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-10T00:34+0300

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TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanunla, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nda değişiklik yapıldı. Buna göre, kapsama ilişkin sınırlamalar kaldırılarak kategorik bir ayrıma gitmeksizin tüm vazife malullerinden hayatını kaybedenlerin ana ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarının bir aylık asgari ücretin net tutarından az olmaması yasal güvenceye alınacak.Kanundaki bir diğer düzenlemeyle, bakıma muhtaç gazi ve malullere net asgari ücretin 2 katı olarak yapılan ödeme, net asgari ücretin 2.5 katına çıkarılacak.Vazife malulü erbaş ve erler ile güvenlik korucuları, öğrenciler ve sivillerin aylıklarında artış yapılması amacıyla Terörle Mücadele Kanunu'nda da değişikliğe gidildi.TBMM Genel Kurulu, terörle mücadele sırasında yaralanan ancak mevcut mevzuata göre malul sayılmayan personele ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaralanan siviller ile kamu görevlilerine yeni haklar tanıyan kanun teklifini yasalaştırdı. Kabul edilen kanun kapsamında öne çıkan düzenlemeler ve uygulama esasları şu şekilde:Şartları karşılayan kişilere, 17 bin 135 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık bağlanacak. Bu kişiler, aylık hükümleri hariç olmak üzere 1005 sayılı Kanun kapsamında muharip gazilere sağlanan ücretsiz seyahat, elektrik ve su kullanımında indirim gibi sosyal ve özlük haklarından faydalanabilecek.15 Temmuz ve sivillere yönelik düzenlemeler15 Temmuz darbe teşebbüsü ve devamı niteliğindeki eylemlerin bertaraf edilmesinde yardımcı olurken yaralanan, ancak malul sayılmayan veya derece tespiti yapılmayan kamu görevlileri ve sivillere de 17 bin 135 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı üzerinden aylık bağlanacak.Düzenleme, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce meydana gelen olaylar için bir defaya mahsus uygulanacak. Hak sahiplerinin, kanunun yürürlük tarihinden itibaren 1 yıl içinde olay tarihindeki kurumlara başvurması gerekiyor.Sonradan malul olduğu tespit edilenlerin aylıkları kesilerek haklarında vazife malullüğü hükümleri işletilecek.Er ve erbaşların yeniden muayene hakkına ilişkin yaş haddi, 55 yaşını doldurdukları tarih esas alınarak yeniden düzenlendi.Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılacak bu ödemeler, fatura karşılığında iki ay içerisinde Hazineden tahsil edilecek.Ne zaman yürürlüğe girecek?Malul sayılmayan personele yönelik 17 bin 135 gösterge üzerinden aylık bağlanmasını içeren düzenlemeler 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Diğer maddeler ise yayımını takip eden ödeme döneminden itibaren uygulanmaya başlanacak.

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