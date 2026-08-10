Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
00:34 10.08.2026 (güncellendi: 00:55 10.08.2026)
© AA / İsmail AslandağTBMM Genel Kurulu
© AA / İsmail Aslandağ
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TBMM Genel Kurulu'nda şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı.
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanunla, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nda değişiklik yapıldı. Buna göre, kapsama ilişkin sınırlamalar kaldırılarak kategorik bir ayrıma gitmeksizin tüm vazife malullerinden hayatını kaybedenlerin ana ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarının bir aylık asgari ücretin net tutarından az olmaması yasal güvenceye alınacak.
Kanundaki bir diğer düzenlemeyle, bakıma muhtaç gazi ve malullere net asgari ücretin 2 katı olarak yapılan ödeme, net asgari ücretin 2.5 katına çıkarılacak.
Vazife malulü erbaş ve erler ile güvenlik korucuları, öğrenciler ve sivillerin aylıklarında artış yapılması amacıyla Terörle Mücadele Kanunu'nda da değişikliğe gidildi.
TBMM Genel Kurulu, terörle mücadele sırasında yaralanan ancak mevcut mevzuata göre malul sayılmayan personele ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaralanan siviller ile kamu görevlilerine yeni haklar tanıyan kanun teklifini yasalaştırdı.
Kabul edilen kanun kapsamında öne çıkan düzenlemeler ve uygulama esasları şu şekilde:
Kanun hükümleri kapsamında bağlanacak vazife malullüğü aylıkları; en az 4 yıllık yükseköğrenim mezunları için sekizinci derecenin birinci kademesi, diğer eğitim durumundakiler için ise onuncu derecenin birinci kademesi üzerinden hesaplanacak.
Derece yükselmelerinde yükseköğrenim mezuniyeti kriterleri uygulanacak. Dördüncü dereceye yükselenler için 2 bin 100, üçüncü derece için 2 bin 200, ikinci derece için 3 bin ve birinci dereceye yükselenler için 3 bin 600 ek gösterge rakamı esas alınacak.
Bağlanacak aylığın toplam tutarı, 35 bin 398 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın altında olamayacak. Hak sahiplerinin (vazife malulünün yakınları) aylıkları ise bu tutarın hisseleri oranında bölüştürülmesiyle netleşecek.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı askeri personeli (erbaş ve erler dahil), Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları, Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli, askeri öğrenciler ve güvenlik korucuları düzenlemeden yararlanacak.
Terör eylemleri sonucu ateşli silah, şarapnel, patlayıcı mühimmat (EYP, mayın, havan, roket, el bombası vb.) nedeniyle vücutta meydana gelen penetran yaralanmalar ile bunların blast (patlama basıncı) ve termal etkileri ya da yakın muharebe saldırıları sonucu oluşan yaralanmalar kapsama alındı.
Yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek nitelikte olması ve olay ile yaralanma arasındaki illiyet bağının en az bir adli tıp uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporuyla tespiti zorunlu tutuluyor.
Şartları karşılayan kişilere, 17 bin 135 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık bağlanacak. Bu kişiler, aylık hükümleri hariç olmak üzere 1005 sayılı Kanun kapsamında muharip gazilere sağlanan ücretsiz seyahat, elektrik ve su kullanımında indirim gibi sosyal ve özlük haklarından faydalanabilecek.
15 Temmuz ve sivillere yönelik düzenlemeler
15 Temmuz darbe teşebbüsü ve devamı niteliğindeki eylemlerin bertaraf edilmesinde yardımcı olurken yaralanan, ancak malul sayılmayan veya derece tespiti yapılmayan kamu görevlileri ve sivillere de 17 bin 135 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı üzerinden aylık bağlanacak.
Düzenleme, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce meydana gelen olaylar için bir defaya mahsus uygulanacak. Hak sahiplerinin, kanunun yürürlük tarihinden itibaren 1 yıl içinde olay tarihindeki kurumlara başvurması gerekiyor.
Sonradan malul olduğu tespit edilenlerin aylıkları kesilerek haklarında vazife malullüğü hükümleri işletilecek.
Er ve erbaşların yeniden muayene hakkına ilişkin yaş haddi, 55 yaşını doldurdukları tarih esas alınarak yeniden düzenlendi.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılacak bu ödemeler, fatura karşılığında iki ay içerisinde Hazineden tahsil edilecek.
Ne zaman yürürlüğe girecek?
Malul sayılmayan personele yönelik 17 bin 135 gösterge üzerinden aylık bağlanmasını içeren düzenlemeler 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Diğer maddeler ise yayımını takip eden ödeme döneminden itibaren uygulanmaya başlanacak.