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Orman yangınlarıyla ilgili 9 şüpheli tutuklandı
Orman yangınlarıyla ilgili 9 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Gürlek hazirandan bu yana 52 orman yangınıyla ilgili 34 şüpheli tespit edildiğini 9'unun tutuklandığını bildirdi. 09.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-09T17:49+0300
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bu yana meydana gelen ve adli işlem yapılan 52 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 34 şüpheli tespit edildiğini ve bu şüphelilerden 9'unun tutuklandığını açıkladı. Bakanın açıklamasına göre 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeşil vatanı tehdit eden orman yangınlarına ilişkin adli süreçleri yakından ve titizlikle takip ettiklerini ifade etti.Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı'nın takibinde, Cumhuriyet başsavcılıklarının ve ilgili kurumların koordinasyonuyla yangınların çıkış nedenleri ve sorumlularının tüm yönleriyle araştırıldığını aktaran Bakan Gürlek şunları kaydetti:
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orman yangını, akın gürlek, son dakika
orman yangını, akın gürlek, son dakika

Orman yangınlarıyla ilgili 9 şüpheli tutuklandı

17:49 09.08.2026 (güncellendi: 18:30 09.08.2026)
© Ali Rıza AkkırMuğla orman yangını
Muğla orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2026
© Ali Rıza Akkır
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Adalet Bakanı Gürlek hazirandan bu yana 52 orman yangınıyla ilgili 34 şüpheli tespit edildiğini 9'unun tutuklandığını bildirdi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bu yana meydana gelen ve adli işlem yapılan 52 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 34 şüpheli tespit edildiğini ve bu şüphelilerden 9'unun tutuklandığını açıkladı. Bakanın açıklamasına göre 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeşil vatanı tehdit eden orman yangınlarına ilişkin adli süreçleri yakından ve titizlikle takip ettiklerini ifade etti.
Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı'nın takibinde, Cumhuriyet başsavcılıklarının ve ilgili kurumların koordinasyonuyla yangınların çıkış nedenleri ve sorumlularının tüm yönleriyle araştırıldığını aktaran Bakan Gürlek şunları kaydetti:

1 Haziran 2026'dan bu yana meydana gelen ve adli işlem yapılan 52 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 34 şüpheli tespit edilmiştir. Bu şüphelilerden 9'u tutuklanmış, 14 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Ormanlarımızı kasten yakanların da ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına sebebiyet verenlerin de tespit edilerek adalet önüne çıkarılması için çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir.

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