https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/orman-yanginlariyla-ilgili-9-supheli-tutuklandi-1107880082.html

Orman yangınlarıyla ilgili 9 şüpheli tutuklandı

Orman yangınlarıyla ilgili 9 şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Gürlek hazirandan bu yana 52 orman yangınıyla ilgili 34 şüpheli tespit edildiğini 9'unun tutuklandığını bildirdi. 09.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-09T17:49+0300

2026-08-09T17:49+0300

2026-08-09T18:30+0300

türki̇ye

orman yangını

akın gürlek

son dakika

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bu yana meydana gelen ve adli işlem yapılan 52 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 34 şüpheli tespit edildiğini ve bu şüphelilerden 9'unun tutuklandığını açıkladı. Bakanın açıklamasına göre 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeşil vatanı tehdit eden orman yangınlarına ilişkin adli süreçleri yakından ve titizlikle takip ettiklerini ifade etti.Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı'nın takibinde, Cumhuriyet başsavcılıklarının ve ilgili kurumların koordinasyonuyla yangınların çıkış nedenleri ve sorumlularının tüm yönleriyle araştırıldığını aktaran Bakan Gürlek şunları kaydetti:

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orman yangını, akın gürlek, son dakika