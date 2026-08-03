https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/pencere-kenarinda-unutulan-oyuncak-patladi-12-yasindaki-cocuga-deri-nakli-yapildi-1107736556.html
Pencere kenarında unutulan oyuncak patladı: 12 yaşındaki çocuğa deri̇ nakli̇ yapıldı
Pencere kenarında unutulan oyuncak patladı: 12 yaşındaki çocuğa deri̇ nakli̇ yapıldı
Sputnik Türkiye
İngiltere'de pencere kenarında güneş altında kalan popüler bir stres oyuncağı patlayarak 12 yaşındaki Avyaan Narula'nın ayağını yaktı. Sıcak sıvının neden... 03.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-03T13:19+0300
2026-08-03T13:19+0300
2026-08-03T13:19+0300
sağlik
oyuncak
oyuncak
oyuncak
oyuncaklar
patlama
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Sıcak hava dalgasının etkili olduğu günlerde meydana gelen olayda, NeeDoh küpü olarak bilinen yumuşak stres oyuncağı pencere pervazında doğrudan güneş ışığına maruz kaldı. İçindeki sıvının aşırı ısınması sonucu adeta bir patlama yaşayan oyuncak, 12 yaşındaki Avyaan Narula'nın ayağına yapışkan ve sıcak bir madde sıçrattı.Mutfaktan gelen çığlık sesi üzerine oğlunun yanına koşan anne Aarti Narula, ayağa yapışan yoğun macun kıvamındaki sıvıyı önce soğuk suyla yıkadı. Ancak yapışkan madde deriden zorlukla çıkarılırken, olaydan kısa bir süre sonra çocuğun ayağında devasa su kabarcıkları oluştu ve bölgede his kaybı başladı.Ağır yanık teşhisi: Uyluğundan alınan deri ayağına nakledildiDurumun ciddileşmesi üzerine acilen Liverpool'daki Alder Hey Çocuk Hastanesi acil servisine kaldırılan küçük çocuğa doktorlar tarafından deri nakli (deri grefti) yapılması gerektiği bildirildi. Kan akışının durduğu ve derinin alt katmanlarına kadar tam kat yanık oluştuğu tespit edildi.Talihsiz çocuk 20 Temmuz'da ameliyata alındı. Uzman hekimler, Avyaan'ın ayağındaki hasarlı bölgeyi kapatabilmek için aynı bacağın uyluk kısmından alınan sağlıklı deriyi kullandı.Ebeveynlere aileden acil uyarı: 'Her yerde satılıyor, çocuklarınızı uzak tutun'NHS personeli olan anne Aarti Narula, oyuncağın aylar önce alındığını ve daha önce güvenle kullanıldığını belirterek diğer aileleri uyardı. Oyuncağın yüksek sıcaklığa dayanıksız olmasının büyük bir risk taşıdığını vurgulayan anne, "Küpler son derece tehlikeli ve her yerde satılıyor. İçindeki sıvı ısıya dayanıklı değilse ve patlayabiliyorsa bu ciddi bir tehdittir. Çocuklarınızı bu ürünlerden uzak tutun" ifadelerini kullandı.Üretici Ve Süpermarket Zincirinden "Güvenlik Standartları" AçıklamasıOlayın ardından ürünü satan Lidl süpermarket zinciri ve üretici Schylling Toys firmasından resmi açıklamalar geldi.
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oyuncak, oyuncak, oyuncak, oyuncaklar, patlama
oyuncak, oyuncak, oyuncak, oyuncaklar, patlama
Pencere kenarında unutulan oyuncak patladı: 12 yaşındaki çocuğa deri̇ nakli̇ yapıldı
İngiltere'de pencere kenarında güneş altında kalan popüler bir stres oyuncağı patlayarak 12 yaşındaki Avyaan Narula'nın ayağını yaktı. Sıcak sıvının neden olduğu ağır yanıklar nedeniyle küçük çocuğa uyluk bölgesinden nakil yapılarak ameliyata alındı.
Sıcak hava dalgasının etkili olduğu günlerde meydana gelen olayda, NeeDoh küpü olarak bilinen yumuşak stres oyuncağı pencere pervazında doğrudan güneş ışığına maruz kaldı. İçindeki sıvının aşırı ısınması sonucu adeta bir patlama yaşayan oyuncak, 12 yaşındaki Avyaan Narula'nın ayağına yapışkan ve sıcak bir madde sıçrattı.
Mutfaktan gelen çığlık sesi üzerine oğlunun yanına koşan anne Aarti Narula, ayağa yapışan yoğun macun kıvamındaki sıvıyı önce soğuk suyla yıkadı. Ancak yapışkan madde deriden zorlukla çıkarılırken, olaydan kısa bir süre sonra çocuğun ayağında devasa su kabarcıkları oluştu ve bölgede his kaybı başladı.
Ağır yanık teşhisi: Uyluğundan alınan deri ayağına nakledildi
Durumun ciddileşmesi üzerine acilen Liverpool'daki Alder Hey Çocuk Hastanesi acil servisine kaldırılan küçük çocuğa doktorlar tarafından deri nakli (deri grefti) yapılması gerektiği bildirildi. Kan akışının durduğu ve derinin alt katmanlarına kadar tam kat yanık oluştuğu tespit edildi.
Talihsiz çocuk 20 Temmuz'da ameliyata alındı. Uzman hekimler, Avyaan'ın ayağındaki hasarlı bölgeyi kapatabilmek için aynı bacağın uyluk kısmından alınan sağlıklı deriyi kullandı.
Ebeveynlere aileden acil uyarı: 'Her yerde satılıyor, çocuklarınızı uzak tutun'
NHS
personeli olan anne Aarti Narula, oyuncağın aylar önce alındığını ve daha önce güvenle kullanıldığını belirterek diğer aileleri uyardı. Oyuncağın yüksek sıcaklığa dayanıksız olmasının büyük bir risk taşıdığını vurgulayan anne, "Küpler son derece tehlikeli ve her yerde satılıyor. İçindeki sıvı ısıya dayanıklı değilse ve patlayabiliyorsa bu ciddi bir tehdittir. Çocuklarınızı bu ürünlerden uzak tutun"
ifadelerini kullandı.
Üretici Ve Süpermarket Zincirinden "Güvenlik Standartları" Açıklaması
Olayın ardından ürünü satan Lidl süpermarket zinciri ve üretici Schylling Toys firmasından resmi açıklamalar geldi.
Lidl GB:
Olaydan derin üzüntü duyduklarını belirten şirket sözcüsü, ürün ambalajında "doğrudan güneş ışığına veya yüksek sıcaklığa maruz bırakılmaması"
yönünde gerekli güvenlik talimatlarının yer aldığını ve oyuncağın tüm yasal güvenlik standartlarına uygun olduğunu savundu.
Schylling Toys:
Oyuncak üreticisi firma ise web sitesinde ve ürün kutularında "Isıtmayın, dondurmayın veya mikrodalgaya atmayın"
uyarısının bulunduğunu hatırlattı. Şirket, ürün talimatları dışında yapılan kullanımların güvenlik riski oluşturabileceğini belirterek ambalajlardaki uyarı metinlerini daha da belirgin hale getirdiklerini açıkladı.