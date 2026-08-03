https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/pencere-kenarinda-unutulan-oyuncak-patladi-12-yasindaki-cocuga-deri-nakli-yapildi-1107736556.html

Pencere kenarında unutulan oyuncak patladı: 12 yaşındaki çocuğa deri̇ nakli̇ yapıldı

Pencere kenarında unutulan oyuncak patladı: 12 yaşındaki çocuğa deri̇ nakli̇ yapıldı

Sputnik Türkiye

İngiltere'de pencere kenarında güneş altında kalan popüler bir stres oyuncağı patlayarak 12 yaşındaki Avyaan Narula'nın ayağını yaktı. Sıcak sıvının neden... 03.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-03T13:19+0300

2026-08-03T13:19+0300

2026-08-03T13:19+0300

sağlik

oyuncak

oyuncak

oyuncak

oyuncaklar

patlama

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Sıcak hava dalgasının etkili olduğu günlerde meydana gelen olayda, NeeDoh küpü olarak bilinen yumuşak stres oyuncağı pencere pervazında doğrudan güneş ışığına maruz kaldı. İçindeki sıvının aşırı ısınması sonucu adeta bir patlama yaşayan oyuncak, 12 yaşındaki Avyaan Narula'nın ayağına yapışkan ve sıcak bir madde sıçrattı.Mutfaktan gelen çığlık sesi üzerine oğlunun yanına koşan anne Aarti Narula, ayağa yapışan yoğun macun kıvamındaki sıvıyı önce soğuk suyla yıkadı. Ancak yapışkan madde deriden zorlukla çıkarılırken, olaydan kısa bir süre sonra çocuğun ayağında devasa su kabarcıkları oluştu ve bölgede his kaybı başladı.Ağır yanık teşhisi: Uyluğundan alınan deri ayağına nakledildiDurumun ciddileşmesi üzerine acilen Liverpool'daki Alder Hey Çocuk Hastanesi acil servisine kaldırılan küçük çocuğa doktorlar tarafından deri nakli (deri grefti) yapılması gerektiği bildirildi. Kan akışının durduğu ve derinin alt katmanlarına kadar tam kat yanık oluştuğu tespit edildi.Talihsiz çocuk 20 Temmuz'da ameliyata alındı. Uzman hekimler, Avyaan'ın ayağındaki hasarlı bölgeyi kapatabilmek için aynı bacağın uyluk kısmından alınan sağlıklı deriyi kullandı.Ebeveynlere aileden acil uyarı: 'Her yerde satılıyor, çocuklarınızı uzak tutun'NHS personeli olan anne Aarti Narula, oyuncağın aylar önce alındığını ve daha önce güvenle kullanıldığını belirterek diğer aileleri uyardı. Oyuncağın yüksek sıcaklığa dayanıksız olmasının büyük bir risk taşıdığını vurgulayan anne, "Küpler son derece tehlikeli ve her yerde satılıyor. İçindeki sıvı ısıya dayanıklı değilse ve patlayabiliyorsa bu ciddi bir tehdittir. Çocuklarınızı bu ürünlerden uzak tutun" ifadelerini kullandı.Üretici Ve Süpermarket Zincirinden "Güvenlik Standartları" AçıklamasıOlayın ardından ürünü satan Lidl süpermarket zinciri ve üretici Schylling Toys firmasından resmi açıklamalar geldi.

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oyuncak, oyuncak, oyuncak, oyuncaklar, patlama