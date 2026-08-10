https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/sanliurfada-annesini-sopayla-darbeden-zanli-tutuklandi-1107894121.html

Şanlıurfa'da annesini sopayla darbeden zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da annesini sopayla darbeden zanlı tutuklandı

Sputnik Türkiye

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde annesini sopayla darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. 10.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-10T13:39+0300

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Annesini sopayla darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.İddiaya göre, Türkmenören Mahallesi'nde yaşayan 85 yaşındaki İslim Y, henüz belirlenemeyen nedenle oğlu İ.Y. (53) tarafından 6 Ağustos'ta sopayla darbedildi.Yaşlı kadının Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli İ.Y, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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