https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-gunde-binden-fazla-ukrayna-ihasi-dusuruldu-1107894625.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde binden fazla Ukrayna İHA’sı düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde binden fazla Ukrayna İHA’sı düşürüldü

Sputnik Türkiye

Rusya bölgelerinde sivil tesisleri hedef alan 1.134 uçak tipi insansız hava aracının engellendiğini bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, teröre karşılık... 10.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-10T12:47+0300

2026-08-10T12:47+0300

2026-08-10T13:48+0300

ukrayna kri̇zi̇

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donbass

rusya savunma bakanlığı

ukrayna silahlı kuvvetleri

özel askeri harekat

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesinde son bir günde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 11 adet güdümlü hava bombası ve 1.134 uçak tipi İHA önledi.Son 24 saat içinde toplam 1.300 kadar Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi. Ayrıca Ukrayna ordusuna ait aralarında 2 tankın da bulunduğu 14 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusunda görev yapan uçaklar, insansız hava araçları, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan enerji ve ulaşım altyapı tesisleri ile lojistik merkezleri, uzun menzilli İHA üretim ve depolama tesislerini, militanlar ayrıca 158 farkı noktada Ukrayna birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/yine-siviller-hedefte-ukraynanin-tataristana-duzenledigi-saldirida-en-az-12-kisi-hayatini-kaybetti-1107887666.html

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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)