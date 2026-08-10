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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-gunde-binden-fazla-ukrayna-ihasi-dusuruldu-1107894625.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde binden fazla Ukrayna İHA’sı düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde binden fazla Ukrayna İHA’sı düşürüldü
Sputnik Türkiye
Rusya bölgelerinde sivil tesisleri hedef alan 1.134 uçak tipi insansız hava aracının engellendiğini bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, teröre karşılık... 10.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-10T12:47+0300
2026-08-10T13:48+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
rusya savunma bakanlığı
ukrayna silahlı kuvvetleri
özel askeri harekat
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesinde son bir günde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 11 adet güdümlü hava bombası ve 1.134 uçak tipi İHA önledi.Son 24 saat içinde toplam 1.300 kadar Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi. Ayrıca Ukrayna ordusuna ait aralarında 2 tankın da bulunduğu 14 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusunda görev yapan uçaklar, insansız hava araçları, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan enerji ve ulaşım altyapı tesisleri ile lojistik merkezleri, uzun menzilli İHA üretim ve depolama tesislerini, militanlar ayrıca 158 farkı noktada Ukrayna birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/yine-siviller-hedefte-ukraynanin-tataristana-duzenledigi-saldirida-en-az-12-kisi-hayatini-kaybetti-1107887666.html
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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde binden fazla Ukrayna İHA’sı düşürüldü

12:47 10.08.2026 (güncellendi: 13:48 10.08.2026)
© Sputnik / Евгений БиятовRusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2026
© Sputnik / Евгений Биятов
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Rusya bölgelerinde sivil tesisleri hedef alan 1.134 uçak tipi insansız hava aracının engellendiğini bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, teröre karşılık Ukrayna’da askeri hedeflere hassas saldırıların düzenlendiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesinde son bir günde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 11 adet güdümlü hava bombası ve 1.134 uçak tipi İHA önledi.
Son 24 saat içinde toplam 1.300 kadar Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi. Ayrıca Ukrayna ordusuna ait aralarında 2 tankın da bulunduğu 14 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus ordusunda görev yapan uçaklar, insansız hava araçları, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan enerji ve ulaşım altyapı tesisleri ile lojistik merkezleri, uzun menzilli İHA üretim ve depolama tesislerini, militanlar ayrıca 158 farkı noktada Ukrayna birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Russian ambulance - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2026
UKRAYNA KRİZİ
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