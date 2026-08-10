https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/rusya-atletizm-federasyonu-dunya-atletizm-birligine-karsi-ikinci-dava-acti-1107901472.html

Rusya Atletizm Federasyonu, Dünya Atletizm Birliği'ne karşı ikinci dava açtı

Rusya Atletizm Federasyonu, Dünya Atletizm Birliği'ne karşı ikinci dava açtı

Sputnik Türkiye

Rusya Atletizm Federasyonu (VFLA), Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurarak Dünya Atletizm Birliği’nin (World Athletics) uyguladığı yaptırımlara itiraz içeren... 10.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-10T17:03+0300

2026-08-10T17:03+0300

2026-08-10T17:21+0300

dünya

rusya atletizm federasyonu (vfla)

spor tahkim mahkemesi

dünya atletizm birliği

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Rusya Atletizm Federasyonu (VFLA), Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurarak İngiliz Sebastian Coe başkanlığındaki Dünya Atletizm Birliği’nin (World Athletics) uyguladığı yaptırımlara itiraz içeren yeni bir dava açtı.VFLA’nın ana hedefi, Rus atletleri küresel spor arenasına geri döndürmek ve federasyona uygulanan yaptırımların kaldırılmasını sağlamaktır. Mevcut kısıtlamalar, federasyonun haklarını ihlal etmekte ve Rus atletizminin uluslararası düzeydeki çıkarlarını tam olarak temsil etmesini engellemektedir.Özellikle endişe verici olan, yaptırımların seçici ve siyasallaştırılmış olmasıdır. Rusya'ya karşı sert bir tavır sergileyen sadece World Athletics’in şimdiki başkanı olan eski Muhafazakar Parti Milletvekili Sebastian Coe’dur. Bu kişinin verdiği kararlarının sonuçları yalnızca Rus atletizmine değil, küresel atletizme de önemli ölçüde zarar veriyor, sporda eşitlik ve objektiflik ilkelerini baltalıyor.VFLA İcra Direktörü Boris Yarışevskiy, “Rusya Atletizm Federasyonu'na uygulanan yaptırımlar emsalsiz olup, başka hiçbir spor federasyonu bu kadar ağır kısıtlamalarla karşı karşıya kalmamıştır. Bu yaptırımlar sadece federasyonun faaliyetlerini engellemekle kalmıyor, aynı zamanda Rusya'da atletizmin, özellikle genç sporcular arasında gelişimini de sekteye uğratarak, sporumuzu uluslararası arenada yeterince temsil etmelerini engelliyor. Bu nedenle haklarımızı sürekli olarak savunacağız ve yaptırımların mahkemeler yoluyla kaldırılmasını talep edeceğiz, bu yönde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Adaleti yeniden tesis etmek için sonraki adımlarımızı şimdiden hazırlıyoruz” açıklamasında bulundu.VFLA mevcut kısıtlamalar nedeniyle kuralların geliştirildiği ve stratejik kararların alındığı uluslararası birliğin çalışma organlarına temsilci gönderemiyor. Federasyon, World Athletics Konseyi toplantılarına ve oylamalarına katılmıyor, sonuç olarak küresel atletizm hareketinin kilit gelişim yönlerini etkileyemiyor. Dahası, Rus uzmanların uluslararası antrenörlük konferanslarına, seminerlerine ve uzmanlık etkinliklerine katılmaları engellenmişken, Rus hakemler de mesleki gelişim programlarına erişemeyip, mevcut uluslararası kategorileri yenilemeleri veya yeni kategoriler edinmeleri de mümkün değil.Daha önce CAS, VFLA’nın World Athletics’in Rus atletlerin kendi himayesindeki uluslararası yarışmalara katılma yasağını uzatma kararına karşı yaptığı başvuruyu kabul etmişti. VFLA’nın tahkimdeki pozisyonunu temsil etmek üzere CAS deneyimi de dahil olmak üzere spor hukuku konusunda uzmanlaşmış deneyimli uluslararası avukatlar görevlendirildi.VFLA, uluslararası spor kuruluşlarıyla diyaloğunu sürdürmekte ve World Athletics ile iş birliği içinde temaslarını korumaktadır. Federasyon, uluslararası spor hukukuna sıkı sıkıya bağlı kalarak Rus atletlerinin ve tüm ulusal atletizm camiasının çıkarlarını korumaya devam etmeyi amaçlamaktadır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/rusya-atletizm-federasyonu-uluslararasi-atletizm-federasyonuyla-diyalog-kuramiyoruz-casa-basvurduk-1107499532.html

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rusya atletizm federasyonu (vfla), spor tahkim mahkemesi, dünya atletizm birliği, dava, rus sporcular, rusya, cas