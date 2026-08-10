https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/okyanuslarda-alarm-deniz-yuzeyi-sicakligi-temmuz-ayinda-tarihin-en-yuksek-seviyesine-cikti-1107895532.html

Okyanuslarda alarm: Deniz yüzeyi sıcaklığı temmuz ayında tarihin en yüksek seviyesine çıktı

Okyanuslarda alarm: Deniz yüzeyi sıcaklığı temmuz ayında tarihin en yüksek seviyesine çıktı

Sputnik Türkiye

Dünya genelinde kutup bölgeleri dışındaki ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı, temmuz ayında kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaştı. Avrupa Birliği'nin Copernicus... 10.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-10T14:45+0300

2026-08-10T14:45+0300

2026-08-10T14:45+0300

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Dünya genelinde kutup bölgeleri dışındaki ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı, temmuz ayında kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaştı. Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin verilerine göre, küresel deniz yüzeyi sıcaklığı temmuz ayı için daha önce 2023'te kaydedilen rekoru geride bıraktı.Atlantik kıyıları ile Batı Akdeniz'de de temmuz ayında deniz yüzeyi sıcaklıkları rekor seviyelere ulaştı. Avrupa denizlerinde şiddetli denizel sıcak hava dalgalarının etkili olduğu belirtildi.Avrupa'da sıcaklık ve kuraklık etkisini artırıyorTemmuz 2026'da dünya genelindeki yüzey hava sıcaklıkları, Temmuz 2024'e kıyasla yalnızca 0,01 derece daha düşük gerçekleşti. Bu nedenle Temmuz 2026 ile Temmuz 2024, kayıtlardaki en sıcak ikinci temmuzlar arasında eşit seviyede değerlendirildi.Copernicus verilerine göre Batı Avrupa, haziran ve temmuz aylarını kapsayan dönemde kayıtlardaki en sıcak iki aylık süreci yaşadı.2026'nın ilk iki yaz ayındaki sıcaklıkların, mevsim normallerinin 2,79 derece üzerinde olduğu belirtildi. Bu değer, dört yıl önce kaydedilen önceki rekoru aşarken, yaz mevsiminin başından bu yana devam eden "olağanüstü sıcaklık sürekliliğini" ortaya koydu.Orta Avrupa'da da sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken Avusturya ve Slovakya'nın da aralarında bulunduğu bazı ülkelerde ulusal sıcaklık rekorları kırıldı.Sıcaklık, kuraklık ve yangınlar birbirini besliyorUzmanlar, 2026 yazının iklim değişikliğinin aşırı hava olaylarını nasıl şiddetlendirdiğini gösteren "açık bir örnek" olduğunu belirterek, kuraklığın etkisiyle toprağın doğal soğutma kapasitesinin de azaldığını aktarıyor. Fosil yakıt kaynaklı kirlilikle güçlenen sıcak hava dalgalarının ilkbaharın sonlarından bu yana Avrupa'yı etkilediği belirtilirken, özellikle haziran sonundaki aşırı sıcakların 10 binden fazla kişinin ölümüne yol açmış olabileceği tahmin edildi.Düşük yağış su kaynaklarını da etkiliyorCopernicus, mayıs ve haziran aylarında Avrupa'da görülen yaygın kuraklığın temmuz ayında daha da şiddetlendiğini bildirdi. Batı Avrupa'nın Fransa, İspanya ile Almanya ve İngiltere'nin bazı bölgelerini kapsayan kesimlerinde yağış ve toprak neminin olağanüstü düşük seviyelere gerilediği belirtildi.Kurak bölgelerde nehir debilerinin düşmesi, içme suyu, sulama ve enerji üretimi gibi alanlarda sorunlara yol açtı. Polonya'da soğutma suyu yetersizliği nedeniyle iki kömür santralinin geçen hafta faaliyetlerini durdurduğu, Macaristan'ın tek nükleer santralinin de 44 yıllık tarihinde ilk kez aynı nedenle kapatıldığı bildirildi.Öte yandan Avrupa'da bu yılın başından beri yaklaşık 500 bin hektar alan kül oldu. Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'nin verilerine göre, yangınlar nedeniyle hava kirliliği de ortalamanın üzerine çıktı. Sıcak, kuru ve rüzgarlı hava koşullarının yangınlarla mücadeleyi zorlaştırdığı ve yangınların yılın bu dönemine göre görülmemiş seviyelere ulaşmasına neden olduğu kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/akdenizde-mikroplastik-kirlilik-antalya-valisi-hulusi-sahinden-aciklama-1107893309.html

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