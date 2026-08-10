https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/akdenizde-mikroplastik-kirlilik-antalya-valisi-hulusi-sahinden-aciklama-1107893309.html

Akdeniz'de mikroplastik kirlilik: Antalya Valisi Hulusi Şahin'den açıklama

Akdeniz'de mikroplastik kirlilik: Antalya Valisi Hulusi Şahin'den açıklama

Sputnik Türkiye

Antalya Valisi Hulusi Şahin, deniz süpürgesi ile başta plastik parçaları olmak üzere ambalaj atıkları, köpük, odunsu materyaller ve diğer yüzer katı atıkların... 10.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-10T13:33+0300

2026-08-10T13:33+0300

2026-08-10T13:33+0300

yaşam

hulusi şahin

deniz kirliliği

antalya

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Antalya kıyılarında yüzer atık kirliliğine yönelik temizleme çalışmaları sürüyor.Akdeniz'de mikroplastik kirlilikAntalya Valisi Hulusi Şahin, Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından Antalya kıyılarında yürütülen deniz yüzeyi temizleme çalışmalarına yönelik Antalya Kaleiçi Limanı'nda düzenlenen basın toplantısında, son dönemde Akdeniz kıyılarında gözlenen plastik ve mikroplastik kirliliğini yakından takip ettiklerini söyledi.Denizler ve kıyıların korunması için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Şahin, plastik kirliliğini yalnızca kıyılara ulaşan atıklardan ibaret görmediklerini, kirliliği kaynağından taşınım yollarına, havzalardan deniz ekosistemine kadar bütüncül bir anlayışla ele aldıklarını dile getirdi.Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinasyonunda TÜÇA ile Akdeniz'de deniz yüzeyinde ve kıyılarda biriken plastik atıklara yönelik temizlik çalışmaları gerçekleştirdiklerine işaret eden Şahin, şöyle devam etti:'Gündüz ve gece habersiz baskın denetimler gerçekleştiriliyor'Vali Şahin, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce, Antalya'nın sahil kesimlerinde, denizde ve kıyı alanlarında parçalanmış plastik atıklar bulunduğuna ve buna bağlı kirlilik oluştuğuna yönelik şikayetler üzerine, ekiplerce öncelikle kirliliğin kaynağının tespitine yönelik saha çalışmalarına başlandığını belirtti.Bu çalışmalarda kirliliğin olası karasal kaynaklarının tespiti için plastik kırarak geri kazanım faaliyeti gerçekleştiren işletmelere ve izinsiz faaliyet gösterdiğinden şüphe duyulan, merdiven altı işletmelere gündüz ve gece saatlerinde baskın denetimler gerçekleştirildiğini bildiren Şahin, ayrıca tüm kıyı ilçelerin belediye başkanlıklarından, izinsiz faaliyet gösterdiği düşünülen benzer işletmelerin tespit edilmesi, izinli işletmelerde gerekli önlemlerin alınıp alınmadığının titizlikle incelenmesinin istendiğini kaydetti.Plastik kırıntı atıklarının tespit edildiği bölgelerde hat boyunca takip yapılarak kaynakların tespit edilmesinin istendiğini vurgulayan Şahin, bu konuyu çok ciddiye aldıklarını ve sıkı şekilde takip ettiklerini dile getirdi.Atıkların bir kısmının ülke içerisinden, bir kısmının da Akdeniz'in başka bölgelerinden, ülkelerinden geldiğini aktaran Şahin, Bakanlık yetkililerince 2 Temmuz'da yapılan görüşmede, Akdeniz'e kıyısı olan illere olası kirlilik kaynaklarının tespiti için resmi yazı yazıldığını, gerekli araştırmaların Bakanlık tarafından devam ettirildiğini söyledi.Şahin, atık konusunun Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı 31. Oturumu'nda (COP31) da dile getirileceğini belirterek, ayrıca İstanbul'da 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek çalıştayda, mikroplastikler konusunun daha detaylı ele alınacağını ifade etti.

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hulusi şahin, deniz kirliliği, antalya