https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/netanyahu-trumpi-neden-kamuoyu-onunde-reddetti-amerikan-basini-en-az-kotu-secenekti-1107900102.html
Netanyahu, Trump'ı neden kamuoyu önünde reddetti? Amerikan basını: En az kötü seçenekti
Netanyahu, Trump'ı neden kamuoyu önünde reddetti? Amerikan basını: En az kötü seçenekti
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı, dün Trump’ın 15 maddelik Gazze planını reddettiğini direkt olarak kamuoyu önünde açıkladı. Amerikan basınında yer alan analizlere göre, ‘Bu, Netanyahu için en az kötü seçenekti.’
2026-08-10T16:23+0300
2026-08-10T16:23+0300
2026-08-10T16:23+0300
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Amerika merkezli CNN'in ifadesiyle ‘çetrefilli konularda meseleleri ertelemeyi’ tercih ediyor, 'ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze ateşkes anlaşmasını ilerletmeye yönelik yol haritası söz konusu olduğunda, bu kez durum farklı oldu.'Netanyahu, dün yapılan haftalık İsrail Kabine toplantısının açılış konuşmasında, "Net olmak istiyorum: İsrail, 15 maddelik belgeyi kabul etmiyor" dedi ve bir süre sonra ikinci kez tekrarladı:Analize göre “Netanyahu'nun böylesi bir girişime dahil olmaya ikna edilebileceğine dair geriye kalan her türlü umut, artık tamamen hayal ürünü görünüyor.”Genel seçime üç aydan az süreNetanyahu'nun Trump'ın planına yönelik bu kadar açık bir itirazda bulunmasının arkasındaki temel neden ise Amerikan basınına göre iç politika olarak öne çıkıyor.CNN’deki analiz şöyle sürüyor:İsrail'de genel seçime 12 haftadan az bir süre kalırken, kamuoyu yoklamaları Netanyahu'nun yeniden iktidara gelme konusunda zorlandığına işaret ediyor.İsrail'de hiçbir başbakan tek başına hükümet kuramıyor, seçimlerin ardından birden fazla partinin oluşturduğu koalisyon gerekiyor. Netanyahu'nun siyasi stratejisinin önemli bir parçası ise seçim sonrasını beklemek yerine, kendisini iktidarda tutabilecek koalisyonun temellerini seçimden önce atmak.Bu nedenle muhafazakar müttefiklerinin Trump'ın Gazze planına yönelik açık eleştirileri Netanyahu açısından ciddi bir siyasi baskı oluşturuyor. Koalisyonunu koruyabilmek için aşırılıkçıların desteğine ihtiyaç duyan Netanyahu, Gazze konusunda geri adım atıyor görüntüsü vermenin seçim öncesinde kendisi açısından ağır bir siyasi bedel doğurabileceğini düşünüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/trump-netanyahu-gorusmesinin-arka-plani-90-dakikada-neler-konusuldu-1107630242.html
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i̇srail, gazze, haberler, abd, cnn
i̇srail, gazze, haberler, abd, cnn
Netanyahu, Trump'ı neden kamuoyu önünde reddetti? Amerikan basını: En az kötü seçenekti
İsrail Başbakanı, dün Trump'ın 15 maddelik Gazze planını reddettiğini direkt olarak kamuoyu önünde açıkladı. Amerikan basınında yer alan analizlere göre, 'Bu, Netanyahu için en az kötü seçenekti.'
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Amerika merkezli CNN'in ifadesiyle ‘çetrefilli konularda meseleleri ertelemeyi’ tercih ediyor, 'ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze ateşkes anlaşmasını ilerletmeye yönelik yol haritası söz konusu olduğunda, bu kez durum farklı oldu.'
Netanyahu, dün yapılan haftalık İsrail Kabine toplantısının açılış konuşmasında, "Net olmak istiyorum: İsrail, 15 maddelik belgeyi kabul etmiyor" dedi ve bir süre sonra ikinci kez tekrarladı:
İnsanların 'Bunu söylemediniz' dediğini duydum. İşte tekrar söylüyorum: İsrail, 15 maddelik belgeyi kabul etmiyor.
Analize göre “Netanyahu'nun böylesi bir girişime dahil olmaya ikna edilebileceğine dair geriye kalan her türlü umut, artık tamamen hayal ürünü görünüyor.”
Genel seçime üç aydan az süre
Netanyahu'nun Trump'ın planına yönelik bu kadar açık bir itirazda bulunmasının arkasındaki temel neden ise Amerikan basınına göre iç politika olarak öne çıkıyor.
CNN’deki analiz şöyle sürüyor:
İsrail'de genel seçime 12 haftadan az bir süre kalırken, kamuoyu yoklamaları Netanyahu'nun yeniden iktidara gelme konusunda zorlandığına işaret ediyor.
İsrail'de hiçbir başbakan tek başına hükümet kuramıyor, seçimlerin ardından birden fazla partinin oluşturduğu koalisyon gerekiyor. Netanyahu'nun siyasi stratejisinin önemli bir parçası ise seçim sonrasını beklemek yerine, kendisini iktidarda tutabilecek koalisyonun temellerini seçimden önce atmak.
Bu nedenle muhafazakar müttefiklerinin Trump'ın Gazze planına yönelik açık eleştirileri Netanyahu açısından ciddi bir siyasi baskı oluşturuyor. Koalisyonunu koruyabilmek için aşırılıkçıların desteğine ihtiyaç duyan Netanyahu, Gazze konusunda geri adım atıyor görüntüsü vermenin seçim öncesinde kendisi açısından ağır bir siyasi bedel doğurabileceğini düşünüyor.