https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/trump-netanyahu-gorusmesinin-arka-plani-90-dakikada-neler-konusuldu-1107630242.html
Trump-Netanyahu görüşmesinin arka planı: 90 dakikada neler konuşuldu?
Trump-Netanyahu görüşmesinin arka planı: 90 dakikada neler konuşuldu?
Sputnik Türkiye
Benyamin Netanyahu, dün ‘haftalar süren gerilimin ardından’ Trump ile bir araya geldi. 90 dakika boyunca Suudi Arabistan ve Abraham anlaşmalarının İran’ın yanı sıra konuşulduğu aktarıldı. Detaylar haberde...
2026-07-29T12:52+0300
2026-07-29T12:52+0300
2026-07-29T12:52+0300
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Amerika merkezli haber platformu Axios'un İsrail ve ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu oval ofiste, ‘İran savaşı üzerine 90 dakika süren verimli bir görüşme’ gerçekleştirdi. Görüşmenin haftalardır basına yansıyan gerilime dair bir ‘iz taşımadığı’ aktarıldı.Axios’a göre ‘bu beklenildiği gibi tamamen tersi yönde gidebilir ve Trump, İsrail liderine savaş hakkındaki hayal kırıklığını aktarabilirdi. Ancak, görüşme her iki taraftan da Bibi için bir kazanım oldu.’'Suudi Arabistan konuşuldu' Netanyahu’nun iletişim direktörü: Tzipi Hotovely ise gazetecilere gazetecilere yaptığı açıklamada İran'ın yanı sıra Trump ve Netanyahu'nun, Trump'ın Suudi Arabistan ile yapılacak olası nükleer anlaşmanın parçası olarak gündeme getirdiği, Suudi Arabistan'ın İsrail ile ilişkileri normalleştirme ihtimalini de ele aldığını söyledi.‘Türkiye’ye 35 satışı gündeme gelmedi’Habere göre, İsrail'in karşı çıktığı, ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışı konusu ise görüşmede gündeme gelmedi. Hotovely ayrıca Trump'ın, 'İsrail'den işgal altında tuttuğu bölgelerden asker çekmesini talep etmediğini’ belirtti.Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt de İsrail tarafının görüşmeye ilişkin değerlendirmesini doğrulayarak toplantının "iyi ve verimli" geçtiğini söyledi.Trump ile Netanyahu'nun Oval Ofis'teki önceki görüşmelerinin çoğunun aksine bu kez toplantı basına kapalı gerçekleştirildi ve gazeteciler içeri alınmadı. Görüşmenin ardından fotoğraflar Netanyahu'nun ofisi tarafından paylaşıldı.Netanyahu: Şimdiye kadarki en iyi görüşmelerdenNetanyahu, görüşmenin ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Trump ile gerçekleştirdiği bugünkü görüşmenin şimdiye kadarki en iyi görüşmelerinden biri olduğunu söyledi."İran'ın nükleer silah edinmesini engelleme hedefi konusunda ortak bir anlayışa sahibiz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/lavrov-tum-dunya-ustumuze-gelse-de-boyun-egmeyecegiz-1107627923.html
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benyamin netanyahu, i̇srail, i̇ran, haberler, abd
benyamin netanyahu, i̇srail, i̇ran, haberler, abd
Trump-Netanyahu görüşmesinin arka planı: 90 dakikada neler konuşuldu?
Benyamin Netanyahu, dün ‘haftalar süren gerilimin ardından’ Trump ile bir araya geldi. Amerikan basınına göre, görüşmeler ‘verimli’ geçti. Türkiye’ye F-35 satışının görüşmede gündeme gelmediği, 90 dakika boyunca Suudi Arabistan ve Abraham anlaşmalarının İran’ın yanı sıra konuşulduğu aktarıldı.
Amerika merkezli haber platformu Axios'un İsrail ve ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu oval ofiste, ‘İran savaşı üzerine 90 dakika süren verimli bir görüşme’ gerçekleştirdi. Görüşmenin haftalardır basına yansıyan gerilime dair bir ‘iz taşımadığı’ aktarıldı.
Axios’a göre ‘bu beklenildiği gibi tamamen tersi yönde gidebilir ve Trump, İsrail liderine savaş hakkındaki hayal kırıklığını aktarabilirdi. Ancak, görüşme her iki taraftan da Bibi için bir kazanım oldu.’
'Suudi Arabistan konuşuldu'
Netanyahu’nun iletişim direktörü: Tzipi Hotovely ise gazetecilere gazetecilere yaptığı açıklamada İran'ın yanı sıra Trump ve Netanyahu'nun, Trump'ın Suudi Arabistan ile yapılacak olası nükleer anlaşmanın parçası olarak gündeme getirdiği, Suudi Arabistan'ın İsrail ile ilişkileri normalleştirme ihtimalini de ele aldığını söyledi.
‘Türkiye’ye 35 satışı gündeme gelmedi’
Habere göre, İsrail'in karşı çıktığı, ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışı konusu ise görüşmede gündeme gelmedi. Hotovely ayrıca Trump'ın, 'İsrail'den işgal altında tuttuğu bölgelerden asker çekmesini talep etmediğini’ belirtti.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt de İsrail tarafının görüşmeye ilişkin değerlendirmesini doğrulayarak toplantının "iyi ve verimli" geçtiğini söyledi.
Trump ile Netanyahu'nun Oval Ofis'teki önceki görüşmelerinin çoğunun aksine bu kez toplantı basına kapalı gerçekleştirildi ve gazeteciler içeri alınmadı. Görüşmenin ardından fotoğraflar Netanyahu'nun ofisi tarafından paylaşıldı.
Netanyahu: Şimdiye kadarki en iyi görüşmelerden
Netanyahu, görüşmenin ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Trump ile gerçekleştirdiği bugünkü görüşmenin şimdiye kadarki en iyi görüşmelerinden biri olduğunu söyledi.
"İran'ın nükleer silah edinmesini engelleme hedefi konusunda ortak bir anlayışa sahibiz" ifadelerini kullandı.