https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/filipinlerde-siddetli-yagislar-can-aldi-13-milyon-kisi-etkilendi-1107899594.html

Filipinler'de şiddetli yağışlar can aldı: 1.3 milyon kişi etkilendi

Filipinler'de şiddetli yağışlar can aldı: 1.3 milyon kişi etkilendi

Sputnik Türkiye

Filipinler'de Luis ve Maymay tropikal siklonları ile muson yağmurlarının yol açtığı şiddetli hava koşullarında 12 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı... 10.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-10T16:28+0300

2026-08-10T16:28+0300

2026-08-10T16:28+0300

dünya

filipinler

fırtına

can kaybı

toprak kayması

sel

şiddetli yağış

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Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Sivil Savunma Ofisi yetkilisi Lawrance Mina, ülkede etkili olan Luis ve Maymay tropikal siklonları ve muson yağmurlarına ilişkin açıklama yaptı.Mina, şiddetli yağışlarla bağlantılı yıldırım isabet etmesi ve toprak kayması gibi olaylarda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını, 8 kişinin kaybolduğunu belirtti.Ülkede 384 bin 520 ailenin yani yaklaşık 1.3 milyon kişinin şiddetli hava koşullarından olumsuz etkilendiği bilgisini paylaşan Mina, 58 bin 650 kişinin halen tahliye merkezlerinde bulunduğunu ifade etti.

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filipinler

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Sputnik Türkiye

filipinler, fırtına, can kaybı, toprak kayması, sel, şiddetli yağış