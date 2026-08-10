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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/filipinlerde-siddetli-yagislar-can-aldi-13-milyon-kisi-etkilendi-1107899594.html
Filipinler'de şiddetli yağışlar can aldı: 1.3 milyon kişi etkilendi
Filipinler'de şiddetli yağışlar can aldı: 1.3 milyon kişi etkilendi
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Filipinler'de Luis ve Maymay tropikal siklonları ile muson yağmurlarının yol açtığı şiddetli hava koşullarında 12 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı... 10.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-10T16:28+0300
2026-08-10T16:28+0300
dünya
filipinler
fırtına
can kaybı
toprak kayması
sel
şiddetli yağış
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Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Sivil Savunma Ofisi yetkilisi Lawrance Mina, ülkede etkili olan Luis ve Maymay tropikal siklonları ve muson yağmurlarına ilişkin açıklama yaptı.Mina, şiddetli yağışlarla bağlantılı yıldırım isabet etmesi ve toprak kayması gibi olaylarda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını, 8 kişinin kaybolduğunu belirtti.Ülkede 384 bin 520 ailenin yani yaklaşık 1.3 milyon kişinin şiddetli hava koşullarından olumsuz etkilendiği bilgisini paylaşan Mina, 58 bin 650 kişinin halen tahliye merkezlerinde bulunduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/abdnin-batisinda-alevler-buyuyor-29-milyon-donum-alan-yandi-1107894405.html
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filipinler, fırtına, can kaybı, toprak kayması, sel, şiddetli yağış
filipinler, fırtına, can kaybı, toprak kayması, sel, şiddetli yağış

Filipinler'de şiddetli yağışlar can aldı: 1.3 milyon kişi etkilendi

16:28 10.08.2026
© AP Photo / Harley PalangchaoFilipinler'de şiddetli yağışlar can aldı
Filipinler'de şiddetli yağışlar can aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2026
© AP Photo / Harley Palangchao
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Filipinler'de Luis ve Maymay tropikal siklonları ile muson yağmurlarının yol açtığı şiddetli hava koşullarında 12 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Yaklaşık 1.3 milyon kişinin etkilendiği ülkede 58 bin 650 kişi tahliye merkezlerinde bulunuyor.
Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Sivil Savunma Ofisi yetkilisi Lawrance Mina, ülkede etkili olan Luis ve Maymay tropikal siklonları ve muson yağmurlarına ilişkin açıklama yaptı.
Mina, şiddetli yağışlarla bağlantılı yıldırım isabet etmesi ve toprak kayması gibi olaylarda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını, 8 kişinin kaybolduğunu belirtti.
Ülkede 384 bin 520 ailenin yani yaklaşık 1.3 milyon kişinin şiddetli hava koşullarından olumsuz etkilendiği bilgisini paylaşan Mina, 58 bin 650 kişinin halen tahliye merkezlerinde bulunduğunu ifade etti.
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