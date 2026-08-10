https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/konya-e-tipi-kapali-ceza-infaz-kurumunda-isyan-iddiasina-8-gozalti-karari-1107891479.html
Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan iddiasına 8 gözaltı kararı
Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan iddiasına 8 gözaltı kararı
Sputnik Türkiye
Konya Emniyet Müdürlüğü, Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda isyan çıktığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. 10.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-10T12:12+0300
2026-08-10T12:12+0300
2026-08-10T12:15+0300
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konya emniyet müdürlüğü
cezaevi
isyan
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Konya Emniyet Müdürlüğü, Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda isyan çıktığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.Cezaevinde isyan iddiasıİl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 10 Ağustos'ta bazı basın yayın kuruluşları ile internet sitelerinde "cezaevinde isyan çıktığına" dair iddiaların yer aldığı belirtildi.Bu paylaşımların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "Bahse konu haberlerin asılsız olduğu, cezaevinde isyan gibi bir durumun olmadığından bu tarz haberlerin doğruluğu bulunmamaktadır. Devletin yetkili kurumlarınca bu tarz dezenformasyona karşı gerekli inceleme ve takip yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.8 gözaltı kararıKonya Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı.Gerçeğe aykırı paylaşımlara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına ve adli işlemlerine yönelik çalışmalar sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/turhan-comez-hakkinda-sorusturma-1107873158.html
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konya emniyet müdürlüğü, cezaevi, isyan
konya emniyet müdürlüğü, cezaevi, isyan
Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan iddiasına 8 gözaltı kararı
12:12 10.08.2026 (güncellendi: 12:15 10.08.2026)
Konya Emniyet Müdürlüğü, Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda isyan çıktığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Konya Emniyet Müdürlüğü, Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda isyan çıktığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 10 Ağustos'ta bazı basın yayın kuruluşları ile internet sitelerinde "cezaevinde isyan çıktığına" dair iddiaların yer aldığı belirtildi.
Bu paylaşımların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "Bahse konu haberlerin asılsız olduğu, cezaevinde isyan gibi bir durumun olmadığından bu tarz haberlerin doğruluğu bulunmamaktadır. Devletin yetkili kurumlarınca bu tarz dezenformasyona karşı gerekli inceleme ve takip yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı.
Gerçeğe aykırı paylaşımlara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına ve adli işlemlerine yönelik çalışmalar sürüyor.