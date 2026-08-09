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Turhan Çömez hakkında soruşturma
Turhan Çömez hakkında soruşturma
Sputnik Türkiye
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez hakkında, Sincan 1 Nolu Cezaevi'nde isyan çıktığına ilişkin açıklamaları... 09.08.2026, Sputnik Türkiye
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2026-08-09T10:23+0300
türki̇ye
turhan çömez
soruşturma
halkı düşmanlık ve nefrete teşvik etmek
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Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “28'inci Dönem Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez tarafından, Sincan 1 Nolu Cezaevi'nde isyan çıktığına dair yapılan açıklamaları nedeniyle, Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK 217/A maddesinde düzenlenen Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur” ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260807/kusadasi-belediyesi-ile-baglantili-rusvet-ve-irtikap-sorusturmasinda-15-supheli-yakalandi-1107844144.html
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turhan çömez, soruşturma, halkı düşmanlık ve nefrete teşvik etmek
turhan çömez, soruşturma, halkı düşmanlık ve nefrete teşvik etmek

Turhan Çömez hakkında soruşturma

10:23 09.08.2026
© AA / İsmail AslandağİYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez
İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2026
© AA / İsmail Aslandağ
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez hakkında, Sincan 1 Nolu Cezaevi'nde isyan çıktığına ilişkin açıklamaları nedeniyle 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan resen soruşturma başlatıldığını açıkladı
Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “28'inci Dönem Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez tarafından, Sincan 1 Nolu Cezaevi'nde isyan çıktığına dair yapılan açıklamaları nedeniyle, Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK 217/A maddesinde düzenlenen Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur” ifadelerine yer verildi.
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