https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/turhan-comez-hakkinda-sorusturma-1107873158.html

Turhan Çömez hakkında soruşturma

Turhan Çömez hakkında soruşturma

Sputnik Türkiye

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez hakkında, Sincan 1 Nolu Cezaevi'nde isyan çıktığına ilişkin açıklamaları... 09.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-09T10:23+0300

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2026-08-09T10:23+0300

türki̇ye

turhan çömez

soruşturma

halkı düşmanlık ve nefrete teşvik etmek

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Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “28'inci Dönem Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez tarafından, Sincan 1 Nolu Cezaevi'nde isyan çıktığına dair yapılan açıklamaları nedeniyle, Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK 217/A maddesinde düzenlenen Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur” ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260807/kusadasi-belediyesi-ile-baglantili-rusvet-ve-irtikap-sorusturmasinda-15-supheli-yakalandi-1107844144.html

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turhan çömez, soruşturma, halkı düşmanlık ve nefrete teşvik etmek