https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/istanbulda-hava-kalitesi-verileri-aciklandi-havasi-en-temiz-ve-en-kirli-ilceler-belli-oldu-1107905735.html
İstanbul'da hava kalitesi verileri açıklandı: Havası en temiz ve en kirli ilçeler belli oldu
İstanbul'da hava kalitesi verileri açıklandı: Havası en temiz ve en kirli ilçeler belli oldu
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İstanbul'da hava kirliliğine ilişkin yapılan çalışmada, temmuz ayında partikül madde kaynaklı kirliliğin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azaldığı... 10.08.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Toros tarafından gerçekleştirilen çalışmada, 2025 ve 2026 yıllarının temmuz aylarına ait hava kalitesi verileri karşılaştırıldı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait ölçüm istasyonlarından elde edilen PM10 verilerinin incelendiği çalışmaya göre, 26 istasyonda temmuz ayı partikül madde ortalaması metreküp başına 29.77 mikrogram olarak ölçüldü. Geçen yılın aynı döneminde bu değer 32.04 mikrogram olarak kaydedilmişti.En yüksek değer Sultangazi'deTemmuz ayında partikül madde kirliliğinin en yüksek ölçüldüğü istasyon, metreküp başına 56.66 mikrogramla Sultangazi 3 oldu. Bu istasyonu 55.31 mikrogramla Kağıthane 1 ve 51.41 mikrogramla Sultangazi 2 takip etti.En düşük değer ise 14.14 mikrogramla Kandilli 1 istasyonunda ölçüldü. Kandilli 1'i 15.75 mikrogramla Üsküdar 1 ve 16.15 mikrogramla Ümraniye 1 izledi. Verilere göre 17 istasyonda hava kirliliği azalırken, 9 istasyonda artış görüldü. Sarıyer'de yüzde 76'lık artış Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla partikül madde kirliliğinin en fazla arttığı istasyon Sarıyer oldu. Sarıyer'de kirlilik yüzde 76.37 yükselirken, Kumköy'de yüzde 64.51, Sultangazi 2'de yüzde 46.70 ve Beylikdüzü'nde yüzde 37.54 artış kaydedildi.Kirliliğin en fazla gerilediği istasyon ise yüzde 46.76 ile Ümraniye 1 oldu. Bu istasyonu yüzde 40.95'lik düşüşle Üsküdar 1 ve yüzde 40.21'lik düşüşle Yenibosna takip etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/arastirma-hava-kirliligi-parkinson-hastaligi-riskini-artirabilir-1107463484.html
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i̇stanbul, türkiye, hava, hava durumu, istanbul hava durumu, kirlilik, hava kirliliği, görüntü kirliliği, partikül kirliliği
i̇stanbul, türkiye, hava, hava durumu, istanbul hava durumu, kirlilik, hava kirliliği, görüntü kirliliği, partikül kirliliği
İstanbul'da hava kalitesi verileri açıklandı: Havası en temiz ve en kirli ilçeler belli oldu
İstanbul'da hava kirliliğine ilişkin yapılan çalışmada, temmuz ayında partikül madde kaynaklı kirliliğin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azaldığı belirlendi. Araştırmada bazı bölgelerde kirlilik seviyeleri yükselirken, özellikle Sarıyer'deki artış dikkat çekti.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Toros tarafından gerçekleştirilen çalışmada, 2025 ve 2026 yıllarının temmuz aylarına ait hava kalitesi verileri karşılaştırıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait ölçüm istasyonlarından elde edilen PM10 verilerinin incelendiği çalışmaya göre, 26 istasyonda temmuz ayı partikül madde ortalaması metreküp başına 29.77 mikrogram olarak ölçüldü. Geçen yılın aynı döneminde bu değer 32.04 mikrogram olarak kaydedilmişti.
En yüksek değer Sultangazi'de
Temmuz ayında partikül madde kirliliğinin en yüksek ölçüldüğü istasyon, metreküp başına 56.66 mikrogramla Sultangazi 3 oldu. Bu istasyonu 55.31 mikrogramla Kağıthane 1 ve 51.41 mikrogramla Sultangazi 2 takip etti.
En düşük değer ise 14.14 mikrogramla Kandilli 1 istasyonunda ölçüldü. Kandilli 1'i 15.75 mikrogramla Üsküdar 1 ve 16.15 mikrogramla Ümraniye 1 izledi. Verilere göre 17 istasyonda hava kirliliği azalırken, 9 istasyonda artış görüldü.
Sarıyer'de yüzde 76'lık artış
Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla partikül madde kirliliğinin en fazla arttığı istasyon Sarıyer oldu. Sarıyer'de kirlilik yüzde 76.37 yükselirken, Kumköy'de yüzde 64.51, Sultangazi 2'de yüzde 46.70 ve Beylikdüzü'nde yüzde 37.54 artış kaydedildi.
Kirliliğin en fazla gerilediği istasyon ise yüzde 46.76 ile Ümraniye 1 oldu. Bu istasyonu yüzde 40.95'lik düşüşle Üsküdar 1 ve yüzde 40.21'lik düşüşle Yenibosna takip etti.