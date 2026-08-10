https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/iran-pakistan-turkiye-suudi-arabistan-guvenlik-anlasmasindan-endise-etmek-icin-bir-neden-yok-1107894944.html

İran: Pakistan-Türkiye-Suudi Arabistan güvenlik anlaşmasından endişe etmek için bir neden yok

İran: Pakistan-Türkiye-Suudi Arabistan güvenlik anlaşmasından endişe etmek için bir neden yok

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan arasında imzalanan yeni güvenlik anlaşmasının Tahran'a karşı yöneltildiğine dair endişelenmek için bir neden görmediklerini belirtti.

2026-08-10T14:22+0300

2026-08-10T14:22+0300

2026-08-10T14:51+0300

i̇smail bekayi

pakistan

i̇ran

türkiye

mekke ortak savunma anlaşması

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

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Bekayi, söz konusu anlaşmanın, bölge ülkelerinin güvenlik konusundaki yaklaşımlarında bir değişime işaret ettiğini ve dış güçler yerine kendi imkanlarına daha fazla bel bağladıklarını gösterdiğini ifade etti.İsrail'e atıfta bulunarak, şunları ekledi:İran devlet televizyonuna göre, Bekayi, düzenlediği haftalık basın toplantısında Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki anlaşmaya ilişkin şunları ekledi:⁠'ABD'nin mevcut politikasını sürdürmesi halinde Hürmüz Boğazı güvenli bir güzergah olmayacaktır'Sözcü, Tahran'ın şu anda Washington ile herhangi bir müzakere yürütmediğini ancak aracı ülkeler üzerinden karşılıklı mesaj alışverişinde bulunulduğunu ifade etti. ABD'yle müzakerelerin Umman'la müzakerelerin gidişatına bağlı olduğuna işaret eden İranlı Sözcü, Umman ile görüşmelerde bu aşamada Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilerden ücret alınması konusunu değerlendirmediklerini belirtti.Umman ile müzakerelerin yapıcı ve olumlu ilerlediğini dile getiren Bekayi, ‍‍‍"ABD’nin mevcut politikasını ve deniz ablukasını sürdürmesi halinde Hürmüz Boğazı güvenli bir geçiş güzergahı olmayacaktır" dedi.Bekayi, deniz ablukasının kaldırılması ve ABD'nin saldırılarını engellemek için sadece diplomasinin yeterli olmadığını ve askeri seçeneklerin de kullanıldığını ekledi.Mekke Ortak Savunma Anlaşması

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i̇smail bekayi, pakistan, i̇ran, türkiye, mekke ortak savunma anlaşması