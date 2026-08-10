İran: Pakistan-Türkiye-Suudi Arabistan güvenlik anlaşmasından endişe etmek için bir neden yok
14:22 10.08.2026 (güncellendi: 14:51 10.08.2026)
© AA / Fatemeh Bahramiİran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi
© AA / Fatemeh Bahrami
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bugün yaptığı açıklamada, Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan arasında imzalanan yeni güvenlik anlaşmasının Tahran'a karşı yöneltildiğine dair endişelenmek için bir neden görmediklerini belirtti.
Bekayi, söz konusu anlaşmanın, bölge ülkelerinin güvenlik konusundaki yaklaşımlarında bir değişime işaret ettiğini ve dış güçler yerine kendi imkanlarına daha fazla bel bağladıklarını gösterdiğini ifade etti.
İsrail'e atıfta bulunarak, şunları ekledi:
Bölgenin jeopolitik ve tarihi gerçeklerine dayanan, kapsamlı ve kapsayıcı olan, ayrıca düşmanı ve tehdidi doğru bir şekilde tanımlayan her türlü plan, güvenliğin güçlendirilmesine, istikrarsızlığın ve Siyonist düşman ile müttefiklerinin kötü niyetli eylemlerinin önlenmesine katkıda bulunma şansına sahiptir.
İran devlet televizyonuna göre, Bekayi, düzenlediği haftalık basın toplantısında Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki anlaşmaya ilişkin şunları ekledi:
Aramızda derin dini, tarihi ve medeniyet bağları bulunan üç ülke Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan söz konusu olduğundan, bu anlaşmanın İran'a karşı olduğuna dair endişe duymamız için bir neden bulunmuyor.
'ABD'nin mevcut politikasını sürdürmesi halinde Hürmüz Boğazı güvenli bir güzergah olmayacaktır'
Sözcü, Tahran'ın şu anda Washington ile herhangi bir müzakere yürütmediğini ancak aracı ülkeler üzerinden karşılıklı mesaj alışverişinde bulunulduğunu ifade etti. ABD'yle müzakerelerin Umman'la müzakerelerin gidişatına bağlı olduğuna işaret eden İranlı Sözcü, Umman ile görüşmelerde bu aşamada Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilerden ücret alınması konusunu değerlendirmediklerini belirtti.
Umman ile müzakerelerin yapıcı ve olumlu ilerlediğini dile getiren Bekayi, "ABD’nin mevcut politikasını ve deniz ablukasını sürdürmesi halinde Hürmüz Boğazı güvenli bir geçiş güzergahı olmayacaktır" dedi.
Umman ile müzakerelerin yapıcı ve olumlu ilerlediğini dile getiren Bekayi, "ABD’nin mevcut politikasını ve deniz ablukasını sürdürmesi halinde Hürmüz Boğazı güvenli bir geçiş güzergahı olmayacaktır" dedi.
Bekayi, deniz ablukasının kaldırılması ve ABD'nin saldırılarını engellemek için sadece diplomasinin yeterli olmadığını ve askeri seçeneklerin de kullanıldığını ekledi.
Mekke Ortak Savunma Anlaşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 7 Ağustos'ta Mekke'de "Ortak Savunma Anlaşması"na imza atmıştı.
Üç ülkenin ortak açıklamasında “Herhangi bir saldırganlık eylemine karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçladığı” belirtilen anlaşma, “üç devletten herhangi birine yönelik herhangi bir silahlı saldırının, hepsine yönelik bir saldırı olarak kabul edileceğini” öngörüyor.