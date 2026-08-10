https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-mucteba-hamaneyin-saglik-durumu-iyi-1107905192.html

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Mücteba Hamaney'in sağlık durumu iyi

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Mücteba Hamaney'in sağlık durumu iyi

Sputnik Türkiye

Pezeşkiyan, Mücteba Hamaney'in sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. İran medyası dün, spekülasyonların ardından Hamaney’in yeni görüntülerini yayınlamış ve Pezeşkiyan ile görüşme gerçekleştirdiğini bildirmişti.

2026-08-10T18:57+0300

2026-08-10T18:57+0300

2026-08-10T18:57+0300

dünya

mücteba hamaney

mesud pezeşkiyan

i̇ran

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1b/1097393427_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9413b2ca7af81d5023b96eb0dd4d7164.jpg

Fars Haber Ajansı'na göre, Mesud Pezeşkiyan, siyasi parti başkanlarıyla yaptığı toplantıda Hamaney'le dün yaptığı görüşmenin "verimli" geçtiğini ifade etti.Pezeşkiyan, "Her konu hakkında konuştuk. Sağlık yönünden durumu iyi. 7 saat bizimle konuşan birinin sağlık sorununun olması beklenemez" ifadelerini kullandı.'Fikir alışverişinde bulunduk'İran Cumhurbaşkanı, söz konusu toplantıda Hamaney'le fikir alışverişinde bulunduklarını ve yönlendirmelerini dinlediklerini kaydetti.Dün, İran'ın askeri kanadı Besic teşkilatından Mücteba Hamaney'in yeni görüntülerinin yayınlanacağı bildirilmiş ardından İran medyasında yeni görüntüler yer almıştı. Mücteba Hamaney'in, İsrail'in 28 Şubat'ta eski dini lider Ali Hamaney'in çalışma ofisi ve konutuna yönelik saldırısında ağır yaralandığı belirtilmişti. Hamaney'in güvenlik tedbirleri gerekçesiyle görüntülü veya sesli mesaj paylaşımında bulunmadığı öne sürülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/son-dakikaa-deprem-haberleri-kolombiyada-74-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1107899843.html

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mücteba hamaney, mesud pezeşkiyan, i̇ran, haberler