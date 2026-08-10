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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Mücteba Hamaney'in sağlık durumu iyi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Mücteba Hamaney'in sağlık durumu iyi
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Pezeşkiyan, Mücteba Hamaney'in sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. İran medyası dün, spekülasyonların ardından Hamaney’in yeni görüntülerini yayınlamış ve Pezeşkiyan ile görüşme gerçekleştirdiğini bildirmişti.
2026-08-10T18:57+0300
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Fars Haber Ajansı'na göre, Mesud Pezeşkiyan, siyasi parti başkanlarıyla yaptığı toplantıda Hamaney'le dün yaptığı görüşmenin "verimli" geçtiğini ifade etti.Pezeşkiyan, "Her konu hakkında konuştuk. Sağlık yönünden durumu iyi. 7 saat bizimle konuşan birinin sağlık sorununun olması beklenemez" ifadelerini kullandı.'Fikir alışverişinde bulunduk'İran Cumhurbaşkanı, söz konusu toplantıda Hamaney'le fikir alışverişinde bulunduklarını ve yönlendirmelerini dinlediklerini kaydetti.Dün, İran'ın askeri kanadı Besic teşkilatından Mücteba Hamaney'in yeni görüntülerinin yayınlanacağı bildirilmiş ardından İran medyasında yeni görüntüler yer almıştı. Mücteba Hamaney'in, İsrail'in 28 Şubat'ta eski dini lider Ali Hamaney'in çalışma ofisi ve konutuna yönelik saldırısında ağır yaralandığı belirtilmişti. Hamaney'in güvenlik tedbirleri gerekçesiyle görüntülü veya sesli mesaj paylaşımında bulunmadığı öne sürülüyor.
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mücteba hamaney, mesud pezeşkiyan, i̇ran, haberler
mücteba hamaney, mesud pezeşkiyan, i̇ran, haberler

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Mücteba Hamaney'in sağlık durumu iyi

18:57 10.08.2026
© Sputnik / Valeriy Şarifulinİran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2026
© Sputnik / Valeriy Şarifulin
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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, dini lider Mücteba Hamaney'in sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Dün, İran medyası, sağlık durumuyla ilgili spekülasyonların ardından Hamaney’in yeni görüntülerini yayınlamış ve Pezeşkiyan ile görüşme gerçekleştirdiğini bildirmişti.
Fars Haber Ajansı'na göre, Mesud Pezeşkiyan, siyasi parti başkanlarıyla yaptığı toplantıda Hamaney'le dün yaptığı görüşmenin "verimli" geçtiğini ifade etti.
Pezeşkiyan, "Her konu hakkında konuştuk. Sağlık yönünden durumu iyi. 7 saat bizimle konuşan birinin sağlık sorununun olması beklenemez" ifadelerini kullandı.

'Fikir alışverişinde bulunduk'

İran Cumhurbaşkanı, söz konusu toplantıda Hamaney'le fikir alışverişinde bulunduklarını ve yönlendirmelerini dinlediklerini kaydetti.
Dün, İran'ın askeri kanadı Besic teşkilatından Mücteba Hamaney'in yeni görüntülerinin yayınlanacağı bildirilmiş ardından İran medyasında yeni görüntüler yer almıştı.
Mücteba Hamaney
Mücteba Hamaney - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2026
Mücteba Hamaney
Mücteba Hamaney'in, İsrail'in 28 Şubat'ta eski dini lider Ali Hamaney'in çalışma ofisi ve konutuna yönelik saldırısında ağır yaralandığı belirtilmişti. Hamaney'in güvenlik tedbirleri gerekçesiyle görüntülü veya sesli mesaj paylaşımında bulunmadığı öne sürülüyor.
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