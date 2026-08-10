https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/ingilterede-gunde-bir-kez-alinan-yeni-kilo-kontrol-hapina-onay-verildi-1107902008.html

İngiltere'de günde bir kez alınan yeni kilo kontrol hapına onay verildi

İngiltere'de günde bir kez alınan yeni kilo kontrol hapına onay verildi

Sputnik Türkiye

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), kilo yönetimi ve tip 2 diyabet tedavisinde kullanılmak üzere günde bir kez alınan orforglipron... 10.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-10T17:18+0300

2026-08-10T17:18+0300

2026-08-10T17:18+0300

sağlik

i̇ngiltere

kilo kontrolü

kilo vermek

zayıflama ilacı

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İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), kilo yönetimi ve tip 2 diyabet tedavisinde kullanılmak üzere etken maddesinde orforglipron içeren bir GLP-1 tabletine onay verdi.MHRA'dan yapılan açıklamada, İngiltere'nin bu GLP-1 tabletini kilo yönetimi ve tip 2 diyabet tedavisi için onaylayan Avrupa'daki ilk ülke olduğu belirtildi.Açıklamaya göre orforglipron, düşük kalorili diyet ve artırılmış fiziksel aktiviteyle birlikte, vücut kitle indeksi (VKI) 30 ve üzerinde olan yetişkinlerde kilo kaybı ve kilo kontrolü amacıyla kullanılabilecek.VKI değeri 27 ile 30 arasında olan ve kilo ile ilişkili en az bir ek sağlık sorunu bulunan yetişkinlerin de ilacı kullanabileceği bildirildi.Orforglipron ayrıca yeterince kontrol altına alınamayan tip 2 diyabet hastalarında kan şekeri kontrolünün iyileştirilmesi amacıyla onaylandı.Günde bir kez kullanılacakMHRA, orforglipronun günde bir kez alınan bir tablet olduğunu ve günün herhangi bir saatinde kullanılabileceğini bildirdi. İlacın kullanımı sırasında yiyecek veya su kısıtlaması bulunmadığı belirtildi.Açıklamada, orforglipronun iştahı düzenleyen beyin bölgelerine etki ederek daha uzun süre tokluk hissine yardımcı olduğu, açlık ve yeme isteğini azaltabildiği ifade edildi.Yan etkileri neler?MHRA'ya göre orforglipronun en yaygın yan etkileri arasında bulantı, kabızlık, ishal, kusma, hazımsızlık ve karın ağrısı bulunuyor.İlacın İngiltere'de kullanım için onaylandığı ancak şu anda Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) kapsamında erişilebilir olmadığı bildirildi.MHRA Sağlık Hizmetleri Kalitesi ve Erişiminden Sorumlu İcra Direktörü Julian Beach, orforglipronun güvenliği, kalitesi ve etkinliğinin titiz değerlendirmelerden geçirildiğini belirtti.Öte yandan geçen ay Avustralya Şifalı Ürünler İdaresi (TGA) tarafından yapılan bir açıklamada, zayıflama ve Tip 2 diyabet için kullanılan GLP-1 ilaçlarının nadir ve ciddi bir göz hastalığına yol açabileceği uyarısında bulunulmuştu.

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