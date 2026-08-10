https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/hindistanda-sel-felaketi-bilancosu-agirlasiyor-can-kaybi-100e-ulasti-1107892212.html

Hindistan'da sel felaketi bilançosu ağırlaşıyor: Can Kaybı 100'e ulaştı

Hindistan'da sel felaketi bilançosu ağırlaşıyor: Can Kaybı 100'e ulaştı

Sputnik Türkiye

Hindistan'ın Assam eyaletinde günlerdir etkisini sürdüren şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı 100'e yükseldi. Eyalet genelindeki 25 ayrı... 10.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-10T12:20+0300

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Güney Asya ülkesi Hindistan, muson mevsimiyle birlikte bastıran şiddetli yağışlar ve sel felaketi ile mücadelesini sürdürüyor. Ülkenin kuzeydoğusundaki Assam eyaleti, nehirlerin taşması ve su baskınları nedeniyle felaketi en ağır şekilde yaşayan bölge oldu.Assam Eyaleti Afet Yönetim İdaresi (ASDMA) tarafından yapılan resmi açıklamada, son 24 saat içerisinde 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği belirtildi. Son kayıplarla birlikte eyalet genelinde sel ve heyelanlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100’e ulaştı.1.1 milyondan fazla vatandaş afetten etkilendiBölgedeki insani durumun ciddiyetini vurgulayan Assam Eyaleti Başbakanı Himanta Biswa Sarma, resmi sosyal medya hesabı üzerinden güncel bilançoyu paylaştı. Başbakan Sarma, eyalete bağlı 25 farklı bölgede toplam 1,1 milyondan fazla kişinin sel suları nedeniyle mağdur olduğunu aktardı.Su altında kalan yerleşim yerlerinde tahliye ve arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ederken, evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce aile geçici barınma merkezlerine sevk edildi. Afet bölgesinde gıda, temiz su ve tıbbi malzeme tedariki için ekiplerin seferber olduğu bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/amazonda-2-bin-yillik-gizem-ormanin-altinda-pentagram-bicimli-yapilar-bulundu-1107891012.html

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