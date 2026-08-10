Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/amazonda-2-bin-yillik-gizem-ormanin-altinda-pentagram-bicimli-yapilar-bulundu-1107891012.html
Amazon'da 2 bin yıllık gizem: Ormanın altında pentagram biçimli yapılar bulundu
Amazon'da 2 bin yıllık gizem: Ormanın altında pentagram biçimli yapılar bulundu
Sputnik Türkiye
Araştırmacılar, Amazon yağmur ormanlarının yalnızca yüzde 3'lük bölümünü tarayarak yüzlerce antik toprak yapı tespit etti. Bulgular, bölgede 1.25 milyon ila 3 milyon kişinin yaşamış olabileceğine işaret ediyor. Ayrıntılar haberde
2026-08-10T12:07+0300
2026-08-10T12:07+0300
yaşam
amazon
nature (dergi)
i̇şçi partisi (brezilya)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0a/1107890545_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_b2071d5a4ef5dea12e2d09728ffe83d2.png
Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre ekip, tarihsel olarak Aquiry uygarlığına atfedilen bölgenin yalnızca yüzde 3'lük kısmında, daha önce bilinmeyen yüzlerce yapı tespit etti. Araştırmacılar, elde edilen verilerden hareketle yaklaşık 181 kilometrekarelik alanda toplam 24 bin ila 30 bin toprak yapının bulunabileceğini tahmin ediyor.Çalışmada, yoğun bitki örtüsünün altında kalan yapıların tespit edilmesi için ağaçların arasından zemini tarayabilen lidar teknolojisi kullanıldı. Araştırmacılar, bu yöntemle 432 toprak yapı kaydetti. Bunların 396'sının daha önce belgelenmediği belirtildi. Uydu ve hava görüntülerinden bilinen 1.279 yapı da eklendiğinde, bölgedeki toplam sayı yaklaşık bin 700'e ulaşıyor.Pentagram biçimli geometrik yapılarYapılar arasında dairesel, kare ve sekizgen planlı alanların yanı sıra pentagram biçimli geometrik yapılar da bulunuyor. Hendekler ve toprak setlerden oluşan bu alanların törensel veya siyasi amaçlarla kullanılmış olabileceği değerlendiriliyor. Ortalama yaklaşık 7 dönümlük alan kaplayan yapıların en büyüğü 123 dönüme kadar ulaşıyor. Bazı hendeklerin yaklaşık 5 metre derinliğinde ve 9 ila 13 metre genişliğinde olduğu belirtiliyor.Araştırmacılar, bu ölçekte yapıların inşası için oldukça büyük ve örgütlü bir nüfus gerektiğine dikkat çekiyor. Aquiry uygarlığının en güçlü döneminde, milattan sonra 100 ila 300 yılları arasında bölgede 1.25 milyon ila 3 milyon kişinin yaşamış olabileceği tahmin ediliyor.Uygarlığın kökenlerinin ise yaklaşık MÖ 600'e uzandığı düşünülüyor. Yaklaşık 300 kişilik köylerde yaşayan toplulukların kabak, mısır, manyok, Brezilya cevizi ve şeftali palmiyesi gibi ürünleri yetiştirdiği belirtiliyor. Ormanlık alanın yalnızca içinde yaşamakla kalmayıp peyzajı da şekillendirdikleri anlaşılıyor.Tahminleri değiştirebilirAraştırmacılar, benzer yapıların Amazon'un başka bölgelerinde de bulunması halinde, kıtanın sömürgecilik öncesindeki nüfus yoğunluğuna ilişkin mevcut tahminlerin önemli ölçüde değişebileceğini belirtiyor. Bulgular ayrıca Amazon'un geçmişte insan etkisinden uzak, "bakir" bir orman olduğu yönündeki geleneksel görüşü de sorgulatıyor.Araştırmanın ortak yazarlarından Alceu Ranzi'ye göre yeni bulgular, "bozulmamış Amazon" fikrinin yeniden değerlendirilmesini gerektiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/gunes-tutulmasi-icin-geri-sayim-gunes-koronasi-bir-daha-ayni-sekilde-gorulmeyecek-1107890319.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0a/1107890545_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_0e1982b04301ae784484b57954c72d4f.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
amazon, nature (dergi), i̇şçi partisi (brezilya)
amazon, nature (dergi), i̇şçi partisi (brezilya)

Amazon'da 2 bin yıllık gizem: Ormanın altında pentagram biçimli yapılar bulundu

12:07 10.08.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturAmazon'da Pentagram biçimli yapılar (Temsili Görsel)
Amazon'da Pentagram biçimli yapılar (Temsili Görsel) - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Araştırmacılar, Amazon yağmur ormanlarının yalnızca yüzde 3'lük bölümünü tarayarak yüzlerce antik toprak yapı tespit etti. Bulgular, bölgede 1.25 milyon ila 3 milyon kişinin yaşamış olabileceğine işaret ediyor.
Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre ekip, tarihsel olarak Aquiry uygarlığına atfedilen bölgenin yalnızca yüzde 3'lük kısmında, daha önce bilinmeyen yüzlerce yapı tespit etti. Araştırmacılar, elde edilen verilerden hareketle yaklaşık 181 kilometrekarelik alanda toplam 24 bin ila 30 bin toprak yapının bulunabileceğini tahmin ediyor.
Çalışmada, yoğun bitki örtüsünün altında kalan yapıların tespit edilmesi için ağaçların arasından zemini tarayabilen lidar teknolojisi kullanıldı. Araştırmacılar, bu yöntemle 432 toprak yapı kaydetti. Bunların 396'sının daha önce belgelenmediği belirtildi. Uydu ve hava görüntülerinden bilinen 1.279 yapı da eklendiğinde, bölgedeki toplam sayı yaklaşık bin 700'e ulaşıyor.

Pentagram biçimli geometrik yapılar

Yapılar arasında dairesel, kare ve sekizgen planlı alanların yanı sıra pentagram biçimli geometrik yapılar da bulunuyor. Hendekler ve toprak setlerden oluşan bu alanların törensel veya siyasi amaçlarla kullanılmış olabileceği değerlendiriliyor. Ortalama yaklaşık 7 dönümlük alan kaplayan yapıların en büyüğü 123 dönüme kadar ulaşıyor. Bazı hendeklerin yaklaşık 5 metre derinliğinde ve 9 ila 13 metre genişliğinde olduğu belirtiliyor.
Araştırmacılar, bu ölçekte yapıların inşası için oldukça büyük ve örgütlü bir nüfus gerektiğine dikkat çekiyor. Aquiry uygarlığının en güçlü döneminde, milattan sonra 100 ila 300 yılları arasında bölgede 1.25 milyon ila 3 milyon kişinin yaşamış olabileceği tahmin ediliyor.
Uygarlığın kökenlerinin ise yaklaşık MÖ 600'e uzandığı düşünülüyor. Yaklaşık 300 kişilik köylerde yaşayan toplulukların kabak, mısır, manyok, Brezilya cevizi ve şeftali palmiyesi gibi ürünleri yetiştirdiği belirtiliyor. Ormanlık alanın yalnızca içinde yaşamakla kalmayıp peyzajı da şekillendirdikleri anlaşılıyor.

Tahminleri değiştirebilir

Araştırmacılar, benzer yapıların Amazon'un başka bölgelerinde de bulunması halinde, kıtanın sömürgecilik öncesindeki nüfus yoğunluğuna ilişkin mevcut tahminlerin önemli ölçüde değişebileceğini belirtiyor. Bulgular ayrıca Amazon'un geçmişte insan etkisinden uzak, "bakir" bir orman olduğu yönündeki geleneksel görüşü de sorgulatıyor.
Araştırmanın ortak yazarlarından Alceu Ranzi'ye göre yeni bulgular, "bozulmamış Amazon" fikrinin yeniden değerlendirilmesini gerektiriyor.
2024 yılının ilk güneş tutulması - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2026
YAŞAM
Güneş tutulması için geri sayım: Güneş koronası bir daha aynı şekilde görülmeyecek
12:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала