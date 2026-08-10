https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/amazonda-2-bin-yillik-gizem-ormanin-altinda-pentagram-bicimli-yapilar-bulundu-1107891012.html

Amazon'da 2 bin yıllık gizem: Ormanın altında pentagram biçimli yapılar bulundu

Amazon'da 2 bin yıllık gizem: Ormanın altında pentagram biçimli yapılar bulundu

Sputnik Türkiye

Araştırmacılar, Amazon yağmur ormanlarının yalnızca yüzde 3'lük bölümünü tarayarak yüzlerce antik toprak yapı tespit etti. Bulgular, bölgede 1.25 milyon ila 3 milyon kişinin yaşamış olabileceğine işaret ediyor. Ayrıntılar haberde

2026-08-10T12:07+0300

2026-08-10T12:07+0300

2026-08-10T12:07+0300

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Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre ekip, tarihsel olarak Aquiry uygarlığına atfedilen bölgenin yalnızca yüzde 3'lük kısmında, daha önce bilinmeyen yüzlerce yapı tespit etti. Araştırmacılar, elde edilen verilerden hareketle yaklaşık 181 kilometrekarelik alanda toplam 24 bin ila 30 bin toprak yapının bulunabileceğini tahmin ediyor.Çalışmada, yoğun bitki örtüsünün altında kalan yapıların tespit edilmesi için ağaçların arasından zemini tarayabilen lidar teknolojisi kullanıldı. Araştırmacılar, bu yöntemle 432 toprak yapı kaydetti. Bunların 396'sının daha önce belgelenmediği belirtildi. Uydu ve hava görüntülerinden bilinen 1.279 yapı da eklendiğinde, bölgedeki toplam sayı yaklaşık bin 700'e ulaşıyor.Pentagram biçimli geometrik yapılarYapılar arasında dairesel, kare ve sekizgen planlı alanların yanı sıra pentagram biçimli geometrik yapılar da bulunuyor. Hendekler ve toprak setlerden oluşan bu alanların törensel veya siyasi amaçlarla kullanılmış olabileceği değerlendiriliyor. Ortalama yaklaşık 7 dönümlük alan kaplayan yapıların en büyüğü 123 dönüme kadar ulaşıyor. Bazı hendeklerin yaklaşık 5 metre derinliğinde ve 9 ila 13 metre genişliğinde olduğu belirtiliyor.Araştırmacılar, bu ölçekte yapıların inşası için oldukça büyük ve örgütlü bir nüfus gerektiğine dikkat çekiyor. Aquiry uygarlığının en güçlü döneminde, milattan sonra 100 ila 300 yılları arasında bölgede 1.25 milyon ila 3 milyon kişinin yaşamış olabileceği tahmin ediliyor.Uygarlığın kökenlerinin ise yaklaşık MÖ 600'e uzandığı düşünülüyor. Yaklaşık 300 kişilik köylerde yaşayan toplulukların kabak, mısır, manyok, Brezilya cevizi ve şeftali palmiyesi gibi ürünleri yetiştirdiği belirtiliyor. Ormanlık alanın yalnızca içinde yaşamakla kalmayıp peyzajı da şekillendirdikleri anlaşılıyor.Tahminleri değiştirebilirAraştırmacılar, benzer yapıların Amazon'un başka bölgelerinde de bulunması halinde, kıtanın sömürgecilik öncesindeki nüfus yoğunluğuna ilişkin mevcut tahminlerin önemli ölçüde değişebileceğini belirtiyor. Bulgular ayrıca Amazon'un geçmişte insan etkisinden uzak, "bakir" bir orman olduğu yönündeki geleneksel görüşü de sorgulatıyor.Araştırmanın ortak yazarlarından Alceu Ranzi'ye göre yeni bulgular, "bozulmamış Amazon" fikrinin yeniden değerlendirilmesini gerektiriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/gunes-tutulmasi-icin-geri-sayim-gunes-koronasi-bir-daha-ayni-sekilde-gorulmeyecek-1107890319.html

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