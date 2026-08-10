https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/fatih-terimden-ibrahim-haciosmanogluna-gonderme-bazilarinin-varligi-makamindadir-1107903997.html

Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu'na gönderme: 'Bazılarının varlığı makamındadır'

Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu'na gönderme: 'Bazılarının varlığı makamındadır'

Sputnik Türkiye

Fatih Terim, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'yla daha önce yaşadığı polemiğin ardından yaptığı yeni açıklamalarla yeniden gündeme... 10.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-10T18:17+0300

2026-08-10T18:17+0300

2026-08-10T18:19+0300

spor

fatih terim

türkiye

türkiye futbol federasyonu (tff)

tff merkez hakem kurulu

i̇brahim hacıosmanoğlu

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Fatih Terim, sosyal medya kanalında yayımlanan 'Terim Deneyimi' programında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Teknik direktör, daha önce Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'yla yaşadığı polemiğin ardından yaptığı açıklamalarına benzer şekilde dikkat çeken bir mesaj verdi.Konuşması sırasında tekrar yeri gösteren Terim, “Her şey herkesin hoşuna gitmeyebilir ama ben bunu birilerinin hoşuna gitsin diye yapmıyorum. Neyi hak ediyorsa o ortam, onu söylerim. Ben ayrıca varlığımı makamımdan almam, bazılarının varlığı makamındadır. Ben varlığımı yaptığım işlerden, bilgimden, birikimimden ve yüreğimden alırım” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/fatih-terimden-ibrahim-haciosmanogluna-yanit-dediklerimi-tum-ulus-anlamis-1106676076.html

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fatih terim, türkiye, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, i̇brahim hacıosmanoğlu