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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/fatih-terimden-ibrahim-haciosmanogluna-gonderme-bazilarinin-varligi-makamindadir-1107903997.html
Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu'na gönderme: 'Bazılarının varlığı makamındadır'
Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu'na gönderme: 'Bazılarının varlığı makamındadır'
Sputnik Türkiye
Fatih Terim, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'yla daha önce yaşadığı polemiğin ardından yaptığı yeni açıklamalarla yeniden gündeme... 10.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-10T18:17+0300
2026-08-10T18:19+0300
spor
fatih terim
türkiye
türkiye futbol federasyonu (tff)
tff merkez hakem kurulu
i̇brahim hacıosmanoğlu
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Fatih Terim, sosyal medya kanalında yayımlanan 'Terim Deneyimi' programında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Teknik direktör, daha önce Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'yla yaşadığı polemiğin ardından yaptığı açıklamalarına benzer şekilde dikkat çeken bir mesaj verdi.Konuşması sırasında tekrar yeri gösteren Terim, “Her şey herkesin hoşuna gitmeyebilir ama ben bunu birilerinin hoşuna gitsin diye yapmıyorum. Neyi hak ediyorsa o ortam, onu söylerim. Ben ayrıca varlığımı makamımdan almam, bazılarının varlığı makamındadır. Ben varlığımı yaptığım işlerden, bilgimden, birikimimden ve yüreğimden alırım” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/fatih-terimden-ibrahim-haciosmanogluna-yanit-dediklerimi-tum-ulus-anlamis-1106676076.html
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fatih terim, türkiye, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, i̇brahim hacıosmanoğlu
fatih terim, türkiye, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, i̇brahim hacıosmanoğlu

Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu'na gönderme: 'Bazılarının varlığı makamındadır'

18:17 10.08.2026 (güncellendi: 18:19 10.08.2026)
© AA / Emrah YorulmazFatih Terim
Fatih Terim - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2026
© AA / Emrah Yorulmaz
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Fatih Terim, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'yla daha önce yaşadığı polemiğin ardından yaptığı yeni açıklamalarla yeniden gündeme geldi. Terim, isim vermeden yaptığı değerlendirmelerde bazı kişilerin makamlarıyla öne çıktığını ima etti.
Fatih Terim, sosyal medya kanalında yayımlanan 'Terim Deneyimi' programında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.
Teknik direktör, daha önce Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'yla yaşadığı polemiğin ardından yaptığı açıklamalarına benzer şekilde dikkat çeken bir mesaj verdi.
Konuşması sırasında tekrar yeri gösteren Terim, “Her şey herkesin hoşuna gitmeyebilir ama ben bunu birilerinin hoşuna gitsin diye yapmıyorum. Neyi hak ediyorsa o ortam, onu söylerim. Ben ayrıca varlığımı makamımdan almam, bazılarının varlığı makamındadır. Ben varlığımı yaptığım işlerden, bilgimden, birikimimden ve yüreğimden alırım” ifadelerini kullandı.
Fatih Terim - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2026
SPOR
Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu'na yanıt: 'Dediklerimi tüm ulus anlamış'
21 Haziran , 14:44
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