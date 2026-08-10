https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/fsbden-hersonda-operasyon-powerbank-gorunumlu-bombayla-saldiri-hazirligindaki-ajan-yakalandi-1107888114.html
FSB’den Herson’da operasyon: Powerbank görünümlü bombayla saldırı hazırlığındaki ajan yakalandı
FSB’den Herson’da operasyon: Powerbank görünümlü bombayla saldırı hazırlığındaki ajan yakalandı
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Servisi (FSB), Herson Bölgesinde Rus askerlerine yönelik powerbank içerisine gizlenmiş el yapımı patlayıcıyla terör saldırısı düzenlemeyi... 10.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-10T10:33+0300
2026-08-10T10:33+0300
2026-08-10T10:43+0300
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terör saldırısı
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FSB’den yapılan açıklamada, Skadovsk şehrinde Ukrayna özel servislerinin talimatıyla terör eylemi hazırlığında olduğu tespit edilen 1976 doğumlu bir Rus vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi.Güvenlik güçlerinin tespitlerine göre, bir terör örgütünün sempatizanı olan zanlı, Skadovsk'ta konuşlu Rus askeri personeline yönelik sabotaj ve terör eylemleri gerçekleştirmek üzere Ukrayna istihbarat personeli tarafından Telegram üzerinden devşirildi.Zanlının üzerinde ve adresinde yapılan aramalarda,FSB tarafından şüpheli hakkında "terör saldırısına teşebbüs"ve "yasa dışı patlayıcı madde temini/taşınması" suçlamalarıyla adli soruşturma başlatıldı.Henicesk İlçe Mahkemesi kararıyla tutuklanan zanlının suçunu kabul ettiği ve soruşturma makamlarıyla aktif işbirliği yaptığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/rusya-disisleri-bakanligi-ukraynada-catismanin-dondurulmasi-rusya-icin-uygun-degil-1107884740.html
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rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna, herson, terör, terör saldırısı
rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna, herson, terör, terör saldırısı
FSB’den Herson’da operasyon: Powerbank görünümlü bombayla saldırı hazırlığındaki ajan yakalandı
10:33 10.08.2026 (güncellendi: 10:43 10.08.2026)
Rusya Güvenlik Servisi (FSB), Herson Bölgesinde Rus askerlerine yönelik powerbank içerisine gizlenmiş el yapımı patlayıcıyla terör saldırısı düzenlemeyi planlayan bir Ukrayna ajanının yakalandığını belirtti.
FSB’den yapılan açıklamada, Skadovsk şehrinde Ukrayna özel servislerinin talimatıyla terör eylemi hazırlığında olduğu tespit edilen 1976 doğumlu bir Rus vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi.
Güvenlik güçlerinin tespitlerine göre, bir terör örgütünün sempatizanı olan zanlı, Skadovsk'ta konuşlu Rus askeri personeline yönelik sabotaj ve terör eylemleri gerçekleştirmek üzere Ukrayna istihbarat personeli tarafından Telegram üzerinden devşirildi.
Zanlının üzerinde ve adresinde yapılan aramalarda,
Powerbank (taşınabilir şarj cihazı) içerisine kamufle edilmiş, 200 gramdan fazla patlayıcı madde içeren
ve uzaktan kumandayla patlatılmaya hazır el yapımı bir düzenek,
Ukraynalı yöneticisiyle yapılan ve suç unsuru içeren yazışmaların bulunduğu, gizli iletişim için kullanılan bir cep telefonu ele geçirildi.
FSB tarafından şüpheli hakkında "terör saldırısına teşebbüs"ve "yasa dışı patlayıcı madde temini/taşınması" suçlamalarıyla adli soruşturma başlatıldı.
Henicesk İlçe Mahkemesi kararıyla tutuklanan zanlının suçunu kabul ettiği ve soruşturma makamlarıyla aktif işbirliği yaptığı bildirildi.