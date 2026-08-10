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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/fsbden-hersonda-operasyon-powerbank-gorunumlu-bombayla-saldiri-hazirligindaki-ajan-yakalandi-1107888114.html
FSB’den Herson’da operasyon: Powerbank görünümlü bombayla saldırı hazırlığındaki ajan yakalandı
FSB’den Herson’da operasyon: Powerbank görünümlü bombayla saldırı hazırlığındaki ajan yakalandı
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Servisi (FSB), Herson Bölgesinde Rus askerlerine yönelik powerbank içerisine gizlenmiş el yapımı patlayıcıyla terör saldırısı düzenlemeyi... 10.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-10T10:33+0300
2026-08-10T10:43+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
ukrayna
herson
terör
terör saldırısı
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FSB’den yapılan açıklamada, Skadovsk şehrinde Ukrayna özel servislerinin talimatıyla terör eylemi hazırlığında olduğu tespit edilen 1976 doğumlu bir Rus vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi.Güvenlik güçlerinin tespitlerine göre, bir terör örgütünün sempatizanı olan zanlı, Skadovsk'ta konuşlu Rus askeri personeline yönelik sabotaj ve terör eylemleri gerçekleştirmek üzere Ukrayna istihbarat personeli tarafından Telegram üzerinden devşirildi.Zanlının üzerinde ve adresinde yapılan aramalarda,FSB tarafından şüpheli hakkında "terör saldırısına teşebbüs"ve "yasa dışı patlayıcı madde temini/taşınması" suçlamalarıyla adli soruşturma başlatıldı.Henicesk İlçe Mahkemesi kararıyla tutuklanan zanlının suçunu kabul ettiği ve soruşturma makamlarıyla aktif işbirliği yaptığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/rusya-disisleri-bakanligi-ukraynada-catismanin-dondurulmasi-rusya-icin-uygun-degil-1107884740.html
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rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna, herson, terör, terör saldırısı
rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna, herson, terör, terör saldırısı

FSB’den Herson’da operasyon: Powerbank görünümlü bombayla saldırı hazırlığındaki ajan yakalandı

10:33 10.08.2026 (güncellendi: 10:43 10.08.2026)
© Sputnik / Evgeny Biyatov / Multimedya arşivine gidinFSB officer’s body armor and radio. File photo
FSB officer’s body armor and radio. File photo - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2026
© Sputnik / Evgeny Biyatov
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Rusya Güvenlik Servisi (FSB), Herson Bölgesinde Rus askerlerine yönelik powerbank içerisine gizlenmiş el yapımı patlayıcıyla terör saldırısı düzenlemeyi planlayan bir Ukrayna ajanının yakalandığını belirtti.
FSB’den yapılan açıklamada, Skadovsk şehrinde Ukrayna özel servislerinin talimatıyla terör eylemi hazırlığında olduğu tespit edilen 1976 doğumlu bir Rus vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi.
Güvenlik güçlerinin tespitlerine göre, bir terör örgütünün sempatizanı olan zanlı, Skadovsk'ta konuşlu Rus askeri personeline yönelik sabotaj ve terör eylemleri gerçekleştirmek üzere Ukrayna istihbarat personeli tarafından Telegram üzerinden devşirildi.
Zanlının üzerinde ve adresinde yapılan aramalarda,
Powerbank (taşınabilir şarj cihazı) içerisine kamufle edilmiş, 200 gramdan fazla patlayıcı madde içeren ve uzaktan kumandayla patlatılmaya hazır el yapımı bir düzenek,
Ukraynalı yöneticisiyle yapılan ve suç unsuru içeren yazışmaların bulunduğu, gizli iletişim için kullanılan bir cep telefonu ele geçirildi.
FSB tarafından şüpheli hakkında "terör saldırısına teşebbüs"ve "yasa dışı patlayıcı madde temini/taşınması" suçlamalarıyla adli soruşturma başlatıldı.
Henicesk İlçe Mahkemesi kararıyla tutuklanan zanlının suçunu kabul ettiği ve soruşturma makamlarıyla aktif işbirliği yaptığı bildirildi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna’da ‘çatışmanın dondurulması’ Rusya için uygun değil
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