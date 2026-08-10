https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/fsbden-hersonda-operasyon-powerbank-gorunumlu-bombayla-saldiri-hazirligindaki-ajan-yakalandi-1107888114.html

FSB’den Herson’da operasyon: Powerbank görünümlü bombayla saldırı hazırlığındaki ajan yakalandı

FSB’den Herson’da operasyon: Powerbank görünümlü bombayla saldırı hazırlığındaki ajan yakalandı

Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Servisi (FSB), Herson Bölgesinde Rus askerlerine yönelik powerbank içerisine gizlenmiş el yapımı patlayıcıyla terör saldırısı düzenlemeyi... 10.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-10T10:33+0300

2026-08-10T10:33+0300

2026-08-10T10:43+0300

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terör saldırısı

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FSB’den yapılan açıklamada, Skadovsk şehrinde Ukrayna özel servislerinin talimatıyla terör eylemi hazırlığında olduğu tespit edilen 1976 doğumlu bir Rus vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi.Güvenlik güçlerinin tespitlerine göre, bir terör örgütünün sempatizanı olan zanlı, Skadovsk'ta konuşlu Rus askeri personeline yönelik sabotaj ve terör eylemleri gerçekleştirmek üzere Ukrayna istihbarat personeli tarafından Telegram üzerinden devşirildi.Zanlının üzerinde ve adresinde yapılan aramalarda,FSB tarafından şüpheli hakkında "terör saldırısına teşebbüs"ve "yasa dışı patlayıcı madde temini/taşınması" suçlamalarıyla adli soruşturma başlatıldı.Henicesk İlçe Mahkemesi kararıyla tutuklanan zanlının suçunu kabul ettiği ve soruşturma makamlarıyla aktif işbirliği yaptığı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/rusya-disisleri-bakanligi-ukraynada-catismanin-dondurulmasi-rusya-icin-uygun-degil-1107884740.html

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rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna, herson, terör, terör saldırısı