https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/abdnin-batisinda-alevler-buyuyor-29-milyon-donum-alan-yandi-1107894405.html
ABD'nin batısında alevler büyüyor: 2.9 milyon dönüm alan yandı
ABD'nin batısında alevler büyüyor: 2.9 milyon dönüm alan yandı
Sputnik Türkiye
Washington ve Oregon'da bu yıl 2.9 milyon dönümden fazla alan orman yangınlarında kül olurken, yüzlerce yapı kullanılamaz hale geldi. Utah'ta yangına müdahale... 10.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-10T15:03+0300
2026-08-10T15:03+0300
2026-08-10T15:03+0300
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orman yangını
helikopter
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ABD'nin batısında devam eden orman yangınları, geniş alanları etkisi altına alırken bazı yerleşim bölgelerinde tahliye kararları alındı. Washington ve Oregon'da haftalardır devam eden yangınların oluşturduğu yoğun duman bölgenin hava kalitesini de olumsuz etkiledi.Washington'ın doğusunda etkili olan üç büyük yangında en az 846 yapı kullanılamaz hale geldi. Eyaletin bazı bölgelerinde yaşayanlara evlerini terk etmeleri yönünde çağrı yapılırken, yangınların yakınındaki yerleşimlerde tahliye hazırlıkları sürüyor.Spokane'nin yaklaşık 55 kilometre güneyindeki Malden ve Rosalia kasabalarında da iki yangının başlamasının ardından tahliye çağrısı yapıldı. Pazar günü tahliye seviyesi düşürülse de bölgedeki hazırlıklar devam etti.Malden, 2020'deki bir orman yangınında büyük ölçüde yok olmuş, kasabanın itfaiye binası, postanesi, belediye binası ve kütüphanesi yanmıştı.2.9 milyon dönümden fazla alan yandıWashington ve Oregon'da bu yıl 2,9 milyon dönümden (1,1 milyon hektar) fazla alan orman yangınlarında yandı. Yangınlardan yükselen yoğun dumanın haftalardır bölgenin geniş kesimlerini etkilediği belirtildi.Oregon'da bu yıl yanan alan miktarı, kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Washington ise tarihinin en yıkıcı yangın sezonlarından birini yaşıyor.Yangına müdahale eden helikopter düştüUtah eyaletindeki Fishlake Ulusal Ormanı'nda yangına müdahale eden bir helikopterin cuma sabahı düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti.Yangının devam etmesi ve bölgenin sarp arazi yapısı nedeniyle ekipler kaza yerine ancak cumartesi günü ulaşabildi.ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), helikopterin düşme nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/etna-yanardagi-yeniden-faaliyete-gecti-katanya-havalimaninda-ucuslar-durduruldu-1107893151.html
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british columbia, abd, utah, orman yangını, helikopter, helikopter kazası
british columbia, abd, utah, orman yangını, helikopter, helikopter kazası
ABD'nin batısında alevler büyüyor: 2.9 milyon dönüm alan yandı
Washington ve Oregon'da bu yıl 2.9 milyon dönümden fazla alan orman yangınlarında kül olurken, yüzlerce yapı kullanılamaz hale geldi. Utah'ta yangına müdahale eden bir helikopterin düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti.
ABD'nin batısında devam eden orman yangınları, geniş alanları etkisi altına alırken bazı yerleşim bölgelerinde tahliye kararları alındı. Washington ve Oregon'da haftalardır devam eden yangınların oluşturduğu yoğun duman bölgenin hava kalitesini de olumsuz etkiledi.
Washington'ın doğusunda etkili olan üç büyük yangında en az 846 yapı kullanılamaz hale geldi. Eyaletin bazı bölgelerinde yaşayanlara evlerini terk etmeleri yönünde çağrı yapılırken, yangınların yakınındaki yerleşimlerde tahliye hazırlıkları sürüyor.
Spokane'nin yaklaşık 55 kilometre güneyindeki Malden ve Rosalia kasabalarında da iki yangının başlamasının ardından tahliye çağrısı yapıldı. Pazar günü tahliye seviyesi düşürülse de bölgedeki hazırlıklar devam etti.
Malden, 2020'deki bir orman yangınında büyük ölçüde yok olmuş, kasabanın itfaiye binası, postanesi, belediye binası ve kütüphanesi yanmıştı.
2.9 milyon dönümden fazla alan yandı
Washington ve Oregon'da bu yıl 2,9 milyon dönümden (1,1 milyon hektar) fazla alan orman yangınlarında yandı. Yangınlardan yükselen yoğun dumanın haftalardır bölgenin geniş kesimlerini etkilediği belirtildi.
Oregon'da bu yıl yanan alan miktarı, kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Washington ise tarihinin en yıkıcı yangın sezonlarından birini yaşıyor.
Yangına müdahale eden helikopter düştü
Utah eyaletindeki Fishlake Ulusal Ormanı'nda yangına müdahale eden bir helikopterin cuma sabahı düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti.
Yangının devam etmesi ve bölgenin sarp arazi yapısı nedeniyle ekipler kaza yerine ancak cumartesi günü ulaşabildi.
ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), helikopterin düşme nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.