https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/fetonun-suikast-timindeki-kardesine-yardim-etmisti-burkay-karatepenin-ablasi-da-adliyeye-sevk-1107898894.html

FETÖ'nün suikast timindeki kardeşine yardım etmişti: Burkay Karatepe'nin ablası da adliyeye sevk edildi

FETÖ'nün suikast timindeki kardeşine yardım etmişti: Burkay Karatepe'nin ablası da adliyeye sevk edildi

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsüne katılan ve 10 sene sonra yakalanan FETÖ üyesi Burkay Karatepe'nin ablası da adliyeye sevk edildi. 10.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-10T15:54+0300

2026-08-10T15:54+0300

2026-08-10T16:15+0300

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burkay karatepe

fetö

muğla

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15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanarak tutuklanan FETÖ üyesi kardeşi Burkay Karatepe'ye yardım ettiği belirlenen ablası da adliyeye sevk edildi. Gizlenmesine yardım ettiği iddia ediliyorKaratepe'nin saklanmasına yardım ettiği gerekçesiyle Muğla'nın Menteşe ilçesinde gözaltına alınan abla A.A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlı, güvenlik önlemleri altında Muğla Adliyesi'ne getirildi.Ne olmuştu?Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Afyonkarahisar, Eskişehir ve Muğla emniyet müdürlüklerince yürütülen ortak çalışma sonucu 1 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da yakalanan Karatepe, Muğla'ya getirilmiş ve 5 Ağustos'ta tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında incelenen dijital materyallerde Karatepe'ye saklandığı süre içinde yiyecek temin ettiği, maddi destek gönderilmesine ve gizlenmesine yardımcı olduğu belirlenen ablası A.A.K, 7 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı.Zanlının Muğla'da kaldığı otel odası ile aracında ve Eskişehir'deki adresinde arama yapan güvenlik güçleri, bulunan dijital materyallere el koymuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/10-yildir-kirmizi-bultenle-araniyordu-cumhurbaskanina-suikast-girisiminden-aranan-karatepe-adliyeye-1107787335.html

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