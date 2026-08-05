https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/fenerbahceden-uefa-sampiyonlar-ligi-3-eleme-turunda-avantaj--1107803899.html
Fenerbahçe'den UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda avantaj:
Fenerbahçe'den UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda avantaj:
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk ettiği Avusturya'nın Sturm Graz ekibini 2-0 yenerek rövanş öncesi avantaj elde etti. 05.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-05T23:30+0300
2026-08-05T23:30+0300
2026-08-05T23:30+0300
spor
anderson talisca
i̇smail kartal
mason greenwood
fenerbahçe
sturm graz
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Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili ve baskılı başlayan Fenerbahçe, 10. dakikada Anderson Talisca'nın golüyle öne geçti. Fenerbahçe 45. dakikada Greenwood'un golüyle farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.İkinci yarının ilk 15 dakikalık bölümünde üstün oyununu sürdüren ve birkaç net pozisyondan faydalanamayan Fenerbahçe'de daha sonra yorgunluk belirtileri görüldü. Teknik direktör İsmail Kartal'ın değişiklikleriyle oyunda dengeyi tekrar kuran sarı-lacivertliler, sahadan 2-0 galip ayrıldı.Greenwood ilk golünü attıFenerbahçe'nin yıldız transferi Mason Greenwood, sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti.Gornik Zabrze karşısında 2 maçta da sonradan oyuna dahil olan 24 yaşındaki oyuncu ilk kez ilk 11'de görev aldığı Sturm Graz müsabakasının 45. dakikasında şık bir gole imza attı.Talisca gollerini sürdürdüFenerbahçe'nin Brezilyalı hücumcusu Anderson Talisca gollerini sürdürdü. Talisca, 10. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi.Oosterwolde devam edemediFenerbahçe'nin Hollandalı savunmacısı Jayden Oosterwolde, sakatlanarak oyuna devam edemedi.Müsabakanın 28. dakikasında rakibiyle yaşadığı ikili mücadelede yerde kalan 25 yaşındaki oyuncu müsabakaya devam edemedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/mohamed-salah-trabzonda-daha-once-boyle-bir-sey-gordugumu-inanin-hatirlamiyorum-1107803204.html
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anderson talisca, i̇smail kartal, mason greenwood, fenerbahçe, sturm graz
anderson talisca, i̇smail kartal, mason greenwood, fenerbahçe, sturm graz
Fenerbahçe'den UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda avantaj:
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk ettiği Avusturya'nın Sturm Graz ekibini 2-0 yenerek rövanş öncesi avantaj elde etti.
Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili ve baskılı başlayan Fenerbahçe, 10. dakikada Anderson Talisca'nın golüyle öne geçti.
Fenerbahçe 45. dakikada Greenwood'un golüyle farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarının ilk 15 dakikalık bölümünde üstün oyununu sürdüren ve birkaç net pozisyondan faydalanamayan Fenerbahçe'de daha sonra yorgunluk belirtileri görüldü. Teknik direktör İsmail Kartal'ın değişiklikleriyle oyunda dengeyi tekrar kuran sarı-lacivertliler, sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Greenwood ilk golünü attı
Fenerbahçe'nin yıldız transferi Mason Greenwood, sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti.
Gornik Zabrze karşısında 2 maçta da sonradan oyuna dahil olan 24 yaşındaki oyuncu ilk kez ilk 11'de görev aldığı Sturm Graz müsabakasının 45. dakikasında şık bir gole imza attı.
Talisca gollerini sürdürdü
Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücumcusu Anderson Talisca gollerini sürdürdü. Talisca, 10. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi.
Oosterwolde devam edemedi
Fenerbahçe'nin Hollandalı savunmacısı Jayden Oosterwolde, sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Müsabakanın 28. dakikasında rakibiyle yaşadığı ikili mücadelede yerde kalan 25 yaşındaki oyuncu müsabakaya devam edemedi.