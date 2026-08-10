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Etimesgut Belediye Başkan Vekili CHP'li Seda Dilber oldu
Etimesgut Belediye Başkan Vekili CHP'li Seda Dilber oldu
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Etimesgut Belediyesi başkanvekili seçiminde CHP ve Yeni Parti aday çıkardı. İlk iki turda oy kullanmayan AK Parti ve MHP'nin üçüncü turda CHP'nin adayı Seda... 10.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-10T17:20+0300
2026-08-10T20:54+0300
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Etimesgut Belediyesi Başkan Vekilliği seçimi için belediye meclisinde yapılan ilk iki turda sonuç alınamadı. AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri bu turlarda oy kullanmazken, üçüncü turda CHP'nin adayı Seda Dilber'i destekledi. Seçilme yeterliliğinin sağlanamaması nedeniyle dördüncü tura geçildi.Dilber 21 oy alarak Etimesgut Belediyesi Başkan Vekili seçildi. YENİ Parti'nin adayı ise 19 oyda kaldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/etimesgut-belediyesine-yonelik-sorusturma-kapsaminda-gozaltina-alinan-erdal-besikcioglu-tutuklandi-1107727412.html
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chp, mhp, yeni parti, türkiye, etimesgut, etimesgut belediyesi, ankara, erdal beşikçioğlu
chp, mhp, yeni parti, türkiye, etimesgut, etimesgut belediyesi, ankara, erdal beşikçioğlu

Etimesgut Belediye Başkan Vekili CHP'li Seda Dilber oldu

17:20 10.08.2026 (güncellendi: 20:54 10.08.2026)
© Fotoğraf : Seda Dilber sosyal medyaSeda Dilber
Seda Dilber - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2026
© Fotoğraf : Seda Dilber sosyal medya
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Etimesgut Belediyesi başkanvekili seçiminde CHP ve Yeni Parti aday çıkardı. İlk iki turda oy kullanmayan AK Parti ve MHP'nin üçüncü turda CHP'nin adayı Seda Dilber'i desteklemesiyle Dilber başkanvekili seçildi.
Etimesgut Belediyesi Başkan Vekilliği seçimi için belediye meclisinde yapılan ilk iki turda sonuç alınamadı.
AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri bu turlarda oy kullanmazken, üçüncü turda CHP'nin adayı Seda Dilber'i destekledi. Seçilme yeterliliğinin sağlanamaması nedeniyle dördüncü tura geçildi.
Dilber 21 oy alarak Etimesgut Belediyesi Başkan Vekili seçildi. YENİ Parti'nin adayı ise 19 oyda kaldı.
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