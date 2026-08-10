https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/etimesgut-belediye-baskan-vekili-chpli-seda-dilber-oldu-1107902537.html

Etimesgut Belediye Başkan Vekili CHP'li Seda Dilber oldu

Etimesgut Belediye Başkan Vekili CHP'li Seda Dilber oldu

Sputnik Türkiye

Etimesgut Belediyesi başkanvekili seçiminde CHP ve Yeni Parti aday çıkardı. İlk iki turda oy kullanmayan AK Parti ve MHP'nin üçüncü turda CHP'nin adayı Seda... 10.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-10T17:20+0300

2026-08-10T17:20+0300

2026-08-10T20:54+0300

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mhp

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ankara

erdal beşikçioğlu

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Etimesgut Belediyesi Başkan Vekilliği seçimi için belediye meclisinde yapılan ilk iki turda sonuç alınamadı. AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri bu turlarda oy kullanmazken, üçüncü turda CHP'nin adayı Seda Dilber'i destekledi. Seçilme yeterliliğinin sağlanamaması nedeniyle dördüncü tura geçildi.Dilber 21 oy alarak Etimesgut Belediyesi Başkan Vekili seçildi. YENİ Parti'nin adayı ise 19 oyda kaldı.

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